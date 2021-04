Covid-19: quatre autres décès et 420 nouveaux cas confirmés dans l’État

Quatre autres décès de patients atteints de Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale des urgences de santé publique (Nphet) avec 420 nouveaux cas confirmés de la maladie.

Le nombre total de décès liés à Covid-19 a grimpé à 4 835 tandis que le nombre total de cas dans la République est maintenant de 243 238.

Samedi à 14 heures, 183 personnes étaient hospitalisées en Irlande tandis que 50 personnes étaient traitées en soins intensifs. Il y a eu 11 nouvelles admissions à l’hôpital et 17 personnes ont obtenu leur congé. Il n’y a pas eu de nouvelles admissions aux USI au cours des 24 heures précédentes, alors que deux personnes étaient en mesure de quitter l’USI.

Le directeur clinique du HSE, le Dr Colm Henry, a déclaré qu’il était «de plus en plus convaincu» que le déploiement du vaccin est de retour sur la bonne voie avec plus d’un demi-million de doses du vaccin Pfizer devant entrer en service dans les semaines à venir et le les lignes d’approvisionnement de l’entreprise «moins sujettes aux perturbations».

Il a dit qu’il y avait eu un «remodelage furieux» au cours de la semaine dernière et il a dit que s’il était «un peu trop tôt pour dire» exactement comment le déploiement se déroulerait, les doses supplémentaires de Pfizer «nous placent dans une bien meilleure position que nous. étaient il y a deux semaines ».

Alors que le Dr Henry a reconnu que certaines personnes de plus de 60 ans qui sont en ligne pour recevoir le vaccin AstraZeneca étaient préoccupées par des incidents de coagulation sanguine très rares mais très graves, il a souligné qu’il «y a beaucoup plus à craindre du virus».

Nous avons maintenant administré près de 1,2 million #Vaccin contre le covid avec 22% de la population éligible ayant eu une 1ère dose. Les mesures réelles de la maladie, des hospitalisations, des soins intensifs et de la mortalité ont toutes radicalement diminué. La semaine prochaine, nous commencerons les personnes âgées de 65 à 69 ans @HSELive – Paul Reid (@paulreiddublin) 17 avril 2021

S’exprimant samedi avec Katie Hannon sur RTÉ Radio 1, le Dr Henry a refusé de dire si les personnes qui refusaient de prendre le vaccin AstraZeneca se retrouveraient au fond de la file d’attente pour d’autres vaccins, mais a déclaré que le HSE n’était «pas en mesure de trouver une alternative. vaccin ».

Le nombre de personnes tombant malades et mourant avec Covid-19 a été «radicalement réduit» à mesure que le programme de vaccination s’intensifie, selon le directeur général du HSE, Paul Reid.

Dans un tweet publié samedi matin, M. Reid a déclaré que 22% de ceux qui étaient éligibles à recevoir le vaccin avaient reçu leur première dose et que 1,2 million de doses avaient été administrées.

«Les mesures réelles de la maladie, des hospitalisations, des soins intensifs et de la mortalité ont toutes radicalement diminué», a-t-il poursuivi.

M. Reid a déclaré que 3000 autres personnes de plus de 70 ans commenceraient le processus de vaccination aujourd’hui, tandis que le portail d’inscription pour obtenir le vaccin a maintenant été élargi pour inclure les personnes âgées de 67 ans.

Plus de 53 000 personnes se sont désormais inscrites pour les rendez-vous pour les vaccins par le biais de l’établissement, 90% des enregistrements se faisant via le site Web.

Pendant ce temps, deux nouveaux centres de test Covid-19 sans rendez-vous pour les personnes asymptomatiques ont ouvert au Centre communautaire St Catherine dans les libertés à Dublin et au centre de soins primaires de Cahir dans le comté de Tipperary.

Depuis que le service sans rendez-vous a commencé à être déployé à divers endroits à travers le pays, 32 500 personnes ont été testées avec 873 personnes asymptomatiques testées positives, soit un taux de 2,8%.

Dans le monde, le bilan des décès dus au coronavirus a dépassé les trois millions de personnes samedi matin, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins, bien que le nombre réel soit censé être plus élevé, de nombreux cas étant négligés au début de l’épidémie.