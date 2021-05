Les failles politiques de la Pologne changent pour obtenir un oui au fonds de relance de l’UE

VARSOVIE – Le parlement polonais s’est divisé mardi de manière inhabituelle alors que le parti d’opposition de gauche a prêté à la coalition au pouvoir dirigée par le parti de droite Droit et justice (PiS) des votes cruciaux pour faire adopter un projet de loi visant à ratifier la facilité de relance et de résilience de 672,5 milliards d’euros .

Le fonds doit être soutenu par tous les pays membres pour entrer en vigueur.

Le vote a sauvé le PiS d’une défaite politique après qu’un membre junior de la coalition au pouvoir – le parti Pologne unie – ait hésité à soutenir la mesure. Pologne unie est opposée au fonds, arguant qu’il conduirait à la création d’une Europe fédérale en laissant l’UE assumer la dette commune, et associe également l’utilisation de l’argent à la non-violation de l’État de droit – une source de frictions entre Bruxelles. et Varsovie.

Le fonds a été soutenu par 290 députés avec 33 contre et 133 abstentions.

« Je remercie tous ceux qui ont dépassé les calculs partisans », a déclaré le Premier ministre Mateusz Morawiecki après le vote, ajoutant: « Ce vote a été une percée. Je le prends très positivement car il s’avère qu’il y a une très grande majorité dans notre parlement. qui est conscient que nous devons travailler ensemble pour notre pays. «

Mais le vote a également jeté l’opposition dans le désarroi.

Les libéraux traditionnellement pro-européens de la Coalition civique se sont abstenus, accusant la gauche de trahison et jetant une bouée de sauvetage au PiS au moment où son gouvernement semblait menacé de s’effondrer, ce qui aurait pu signifier des élections anticipées.

La gauche a fait valoir que voter avec le gouvernement, qu’ils détestent par ailleurs pour avoir bafoué les droits des minorités sexuelles et interdit l’avortement, garantit à la Pologne un nouveau «plan Marshall» – le programme massif de relèvement d’après-guerre financé par les États-Unis et que la Pologne a raté. parce qu’il était sous la domination de Moscou.

« Si le fonds échoue, ce sera une victoire pour les ennemis de l’Europe, également présents dans cette enceinte », a déclaré l’un des dirigeants de la gauche, Adrian Zandberg, dans un coup à la Pologne unie et à l’extrême droite.

Sans le soutien de la Pologne unie, le gouvernement – qui dispose d’une majorité de trois voix au parlement – a été battu en ratifiant le programme de relance.

Cela a laissé l’opposition avec le dilemme de savoir s’il fallait soutenir un gouvernement en qui il n’a pas confiance et qui l’accuse de corruption et de violation de la constitution polonaise, ou bien rejeter un projet de loi de dépenses qui bloquerait un programme de relance crucial pour la Pologne et le reste du bloc.

L’impasse a été brisée par la gauche, qui a conclu la semaine dernière un accord pour soutenir le fonds de sauvetage en échange d’une série de promesses de dépenses du gouvernement.

La Pologne devrait recevoir 58,1 milliards d’euros, dont 23,9 milliards d’euros de subventions et 34,2 milliards d’euros de prêts. Varsovie aura jusqu’en 2026 pour dépenser cet argent.

Le programme fait partie du paquet européen de nouvelle génération de 750 milliards d’euros, visant à sortir le bloc du ralentissement économique causé par la pandémie, ainsi qu’à renforcer les priorités clés telles que la transformation de l’énergie verte.

Ces plans de dépenses sont définis dans le plan national de reconstruction de la Pologne (KPO), qui a été envoyé à la Commission européenne pour approbation.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement dirigé par le PiS fera du KPO un élément central des élections nationales et locales prévues pour 2023.

L’opposition libérale accuse le PiS d’avoir l’intention de canaliser l’argent vers ses propres partisans et de pénaliser les régions et les villes dirigées par l’opposition.

«Il n’y a aucune garantie que le gouvernement local ou les ONG auront leur mot à dire», a déclaré Borys Budka, chef de la Coalition civique.

Le gouvernement et la gauche disent le contraire; les dépenses seront examinées par un comité de suivi spécial composé de fonctionnaires, de représentants d’entreprises, de gouvernements locaux et d’ONG.

La Commission veillera également à la manière dont le fonds est dépensé. L’argent sera alloué par étapes, le premier égal à 13 pour cent de la taille totale du fonds.

Le fonds doit encore être approuvé par le Sénat, où l’opposition détient une faible majorité.