Des groupes allemands pour la santé des femmes dénoncent l’accès à l’avortement

Le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn, a refusé de commenter l’appel lancé par des groupes de santé des femmes pour qu’il contribue à garantir l’accès à un médicament utilisé dans les avortements médicamenteux, à la suite de l’arrêt des importations parallèles de ce médicament.

Les femmes souhaitant de tels avortements en Allemagne sont confrontées à peu d’options après que le régulateur pharmaceutique du pays a suggéré que les importateurs parallèles cessent d’apporter Cytotec, qui contient l’ingrédient actif misoprostol. En plus d’être utilisé hors indication pour provoquer un avortement, il est prescrit pour des procédures telles que les fausses couches et avant certaines chirurgies gynécologiques.

Les importateurs ont ensuite renoncé à leurs permis pour le médicament, ce qui signifie qu’ils n’apporteront plus le médicament au pays.

Le 16 avril, des organisations telles que la Société allemande de gynécologie et d’obstétrique, pro familia et Doctors for Choice ont envoyé leur lettre à Spahn, avertissant que les soins aux femmes en situation d’urgence sont «à risque» en raison des difficultés d’accès au médicament. «Il n’est pas acceptable que l’Allemagne rende l’accès à un médicament essentiel beaucoup plus difficile», ont-ils écrit. Le médicament est impliqué dans environ 30 000 avortements en Allemagne chaque année, ont-ils noté.

Un porte-parole de Spahn a déclaré lundi que si le ministère essaie de répondre à toutes les lettres, il ne le fait pas en public.

Interrogé sur les restrictions, le régulateur pharmaceutique du pays a déclaré que la décision avait été prise à la suite d’une évaluation de facteurs tels que la sécurité des patients et la jurisprudence actuelle. Il y a eu d’importants reportages dans les médias sur les effets secondaires négatifs possibles de Cytotec, y compris la mort.

Un autre médicament qui contient également du misoprostol – Angusta – pourrait être utilisé pour «l’induction du travail», car il a la «force correcte», a déclaré le régulateur. Angusta est disponible en doses de 25 microgrammes, par rapport à la dose de 200 microgrammes de Cytotec.

La lettre du groupe, cependant, note que l’utilisation d’Angusta nécessiterait des dizaines de pilules pour provoquer un avortement.

L’autre alternative est MisoOne, qui est disponible en doses de 400 microgrammes et devrait être divisée pour atteindre une dose de 200 microgrammes pour certaines procédures. Mais cela peut nécessiter un degré de bureaucratie qui conduit de facto à moins de pratiques proposant des avortements médicamenteux, selon la lettre.

«Nous n’avons pas vraiment de bonne alternative [to Cytotec]», Explique Katharina Rohmert, consultante médicale chez pro familia. «Nous voulons que les femmes puissent décider de leurs droits en matière de santé procréative.»

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. De la tarification des médicaments, de l’EMA, des vaccins, de la pharmacie et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui guident l’agenda de la politique de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.