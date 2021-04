La variante Covid découverte pour la première fois en Inde est la dernière à inquiéter

Une variante du Covid-19 découverte pour la première fois en Inde est devenue la dernière à susciter l’inquiétude généralisée quant aux craintes qu’elle pourrait se propager plus facilement ou même contourner les vaccins.

L’accent mis sur la variante B1617 fait suite à une augmentation massive de cas de virus en Inde, ainsi que des preuves que la variante est en train de s’établir en Angleterre.

La description semblable à la science-fiction de celui-ci comme une variante «double mutant» – parce qu’il a deux mutations clés trouvées dans d’autres variantes problématiques – a provoqué une alarme particulière.

À partir d’une petite base, les cas de B1617 en Angleterre doublent chaque semaine, la dernière mise à jour enregistrant 103 cas.

Cela a incité l’Inde à figurer sur la «liste rouge» des pays exigeant une quarantaine hôtelière obligatoire pour les voyageurs entrants au Royaume-Uni. Lundi, le Premier ministre Boris Johnson a annulé un voyage en Inde prévu pour la semaine prochaine.

Les virus changent tout le temps, il faut donc s’attendre à de nouvelles variantes. Les mutations peuvent rendre le virus plus transmissible; augmentation de la gravité de la maladie; et / ou affectant l’efficacité des vaccins et des traitements.

Certaines mutations, ou combinaisons de mutations, peuvent donner au virus un avantage sélectif. Lorsque ces variantes augmentent le risque pour la santé humaine, elles sont considérées comme des variantes préoccupantes (COV).

B117, ou la variante britannique, est la plus connue ici après être devenue dominante en quelques semaines à Noël. Parce que c’était plus transmissible, beaucoup plus de personnes sont tombées malades.

L’Organisation mondiale de la santé a classé deux autres COV – B1351, la variante sud-africaine, et P1, du Brésil.

Grâce aux mesures de contrôle et à l’aptitude supérieure de la variante britannique, seul un petit nombre de ces variantes a été trouvé ici à ce jour.

Confinement

Le B1617 a été remarqué trop récemment pour être classé COV; nous ne savons pas encore s’il est plus transmissible ou meilleur lors de l’évasion du vaccin. Mais le fait qu’il ait commencé pendant le verrouillage et se soit propagé même avec une vaccination généralisée de la population anglaise a attiré l’attention.

Public Health England a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune preuve suggérant que la maladie de la variante nouvellement identifiée soit plus grave que les précédentes, ni aucune preuve actuelle suggérant que les vaccins sont moins susceptibles d’agir contre elle.

Le virologue du Trinity College de Dublin, le professeur Kim Roberts, a déclaré qu’il avait des mutations «intéressantes», mais qu’il manquait également de certaines mutations que l’on pourrait s’attendre à voir dans un COV. Malgré l’attention qu’elle a suscitée, la variante n’a été séquencée que 567 fois dans le monde, souligne-t-elle.

«Pour le moment, il y a très peu d’informations, nous devrons donc attendre et voir et rester vigilants.»

On ne sait pas avec certitude que la nouvelle mutation est à l’origine de la flambée des infections en Inde, où 200 000 nouveaux cas par jour sont enregistrés. En effet, moins de 1% des cas sont séquencés pour déterminer quelle variante est impliquée.

Les preuves du préjudice que la variante pourrait infliger sont plus susceptibles de provenir du Royaume-Uni, ce qui ouvre la voie en matière de séquençage et d’analyse.

«Mais au moment où nous le ferons, le B1617 sera probablement assez répandu et il sera peut-être trop tard pour le contenir», déclare le professeur Christina Pagel, mathématicienne et chef de l’unité de recherche opérationnelle clinique à l’University College London. La variante «pourrait» devenir dominante en Angleterre fin juin, a-t-elle tweeté.

Dominance

Cette hypothèse soudaine de domination est ce qui s’est passé avec la variante britannique en Irlande après Noël, en grande partie grâce à l’importation de caisses.

De nombreux autres scientifiques du monde entier, tout en étant vigilants, sont plus détendus face à la menace posée par la variante indienne. Il existe depuis l’année dernière sans faire de grands progrès, soulignent-ils. Plus précisément, il a eu du mal à concurrencer la variante britannique.

Le professeur Roberts affirme que la plupart des cas signalés en Angleterre sont liés aux voyages et que la transmission communautaire ne semble pas être un facteur.

Elle dit que nous devons être en mesure de réagir rapidement aux changements dans la dynamique de transmission, y compris les surtensions dans d’autres pays, en augmentant le nombre de destinations nécessitant une quarantaine hôtelière obligatoire.

Il n’en demeure pas moins que tous les principaux vaccins offrent une protection complète contre les maladies graves et les décès dus au virus. Les futures versions des vaccins seront modifiées pour améliorer la protection contre les variantes connues, mais ce sera une bataille continue alors que le virus continue de muter.