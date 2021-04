Robert Watt renonce à l’augmentation de salaire pour un poste de premier plan dans le secteur de la santé «  jusqu’à ce que l’économie se rétablisse  »

Robert Watt a été nommé secrétaire général du ministère de la Santé, mais doit renoncer à une augmentation de salaire de plus de 80 000 € qui accompagne le poste jusqu’à ce que l’économie commence à se remettre des effets de la pandme.

Le Cabinet a approuvé la nomination de l’ancien secrétaire général du Département des dépenses publiques et de la réforme lors de sa réunion de mardi.

Il avait été nommé au poste de santé à titre intérimaire en janvier tandis qu’un processus de recrutement pour trouver un candidat permanent avait lieu.

La controverse a éclaté quand il a été annoncé que la prochaine personne à occuper le poste recevrait un salaire annuel augmenté de 292 000 € – plus que tout autre fonctionnaire. Cela équivaut à une augmentation de salaire de plus de 80 000 € pour M. Watt.

Le ministère de la Santé a publié mardi une déclaration confirmant la nomination de M. Watt dans laquelle il a déclaré: «J’ai été ravi d’être invité à assumer le rôle de secrétaire général par intérim au ministère de la Santé plus tôt cette année.

«Un concours ouvert TLAC (Comité des nominations de haut niveau) a eu lieu et je suis heureux d’être invité à assumer ce rôle de façon permanente à la suite de la réunion du gouvernement d’aujourd’hui.

«Le salaire proposé pour ce poste est supérieur à mon salaire actuel.

Conditions économiques

«Je ne pense pas qu’il soit approprié d’accepter une telle augmentation de salaire étant donné les conditions économiques difficiles auxquelles le pays est actuellement confronté.

«J’ai toujours eu l’intention que, si j’étais nommé à ce poste, je renoncerais à cette augmentation jusqu’à ce que l’économie commence à se redresser et que le chômage diminue.

«J’ai hâte de continuer à travailler avec mes collègues du ministère de la Santé sur les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés.»

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, s’est dit «heureux» de voir M. Watt «assumer ce rôle vraiment important».

«Le département continue de relever le défi de Covid-19, dirige le programme de vaccination et la mise en œuvre de Sláintecare. Robert apporte une riche expérience à ce rôle et j’ai hâte de travailler avec lui dans le temps à venir.

Examen de la paie

Le Comité des finances d’Oireachtas et le Comité des comptes publics du Dáil (PAC) ont entamé un examen de la rémunération des hauts fonctionnaires du secteur public à la suite de la controverse sur l’augmentation des salaires pour l’emploi du ministère de la Santé.

Le ministre des dépenses publiques, Michael McGrath, a précédemment déclaré que M. Watt n’avait «aucune contribution» à sanctionner le salaire du poste de santé.

Le ministère des Dépenses publiques et de la Réforme a déclaré que le nouveau salaire est «jugé proportionné à l’ampleur des responsabilités, y compris le déploiement du vaccin dans l’immédiat et les défis de la mise en œuvre de l’ambition du gouvernement pour le déploiement de Sláintecare et le budget de 21 milliards d’euros pour la santé ».

Le CCP avait demandé que le processus de recrutement soit interrompu en attendant une révision de la décision d’augmenter le salaire pour le poste.