VIENNE – Les négociateurs qui tentent de remettre les États-Unis et Téhéran en conformité avec l’accord sur le nucléaire iranien progressent, selon des responsables, certains affirmant même que les pourparlers sont arrivés à mi-chemin.

Mais les pourparlers restent fragiles et ne seront pas achevés dans le cycle actuel de discussions; les diplomates devraient faire une pause après les pourparlers de mardi avant de se retrouver la semaine prochaine. Plus précisément, les responsables négocient comment restaurer le marché initial de l’accord nucléaire iranien de 2015 – en freinant le programme nucléaire iranien et en empêchant le régime de fabriquer une bombe, en échange de la levée des sanctions par les États-Unis.

Cela implique de négocier comment l’Iran pourrait se débarrasser de son excès de matières nucléaires ou quoi faire avec des centrifugeuses avancées, des machines utilisées pour enrichir l’uranium gazeux. Et ils débattent des sanctions que les États-Unis pourraient retirer de la série de sanctions qu’ils ont imposées dans le cadre de l’accord de 2015, ainsi que sous l’administration Trump.

Un diplomate familier des négociations, qui s’est exprimé sous le couvert de l’anonymat, a déclaré que ces derniers jours, les négociations avaient «pris de la vitesse» et avaient atteint «à peu près la moitié». La personne a prédit qu’un accord pourrait émerger après «un ou deux cycles supplémentaires de négociations» à Vienne.

L’évaluation a suivi la dernière mise à jour du président iranien Hassan Rohani, qui a déclaré mardi que «les pourparlers à Vienne ont progressé d’environ 60 à 70%», affirmant que les résultats pourraient venir «dans peu de temps». Mais il a également souligné qu’un accord ne fonctionnerait que «si les Américains agissent dans le cadre de l’honnêteté» – un message probablement destiné à satisfaire les extrémistes iraniens.

Les signaux, bien que positifs, ne garantissent guère le succès. L’Iran est toujours en proie à ce qu’il prétend être une attaque israélienne contre sa principale installation nucléaire de Natanz au début du mois d’avril. Et il y a des pressions aux États-Unis sur le président Joe Biden pour qu’il maintienne certaines des récentes restrictions économiques sur l’Iran – une position que Téhéran, au moins publiquement, déclare inacceptable.

De plus, les deux parties ne sont pas parvenues à un accord sur la façon de séquencer leurs étapes respectives. Les États-Unis lèvent-ils d’abord les sanctions? Ou l’Iran dénoue-t-il d’abord ses progrès nucléaires? Peuvent-ils le faire d’une manière ou d’une autre en tandem?

En plus de cela, les États-Unis et l’Iran ne se sont pas encore directement engagés. Ils utilisent toujours des diplomates européens comme intermédiaires.

« Des progrès ont été réalisés au cours des deux dernières semaines », a tweeté Enrique Mora, un haut responsable de l’UE supervisant les négociations, mardi, mais a ajouté: « il fallait encore beaucoup plus de travail. »

Ned Price, le porte-parole du département d’État américain, s’est montré plus prudent mardi dans son évaluation des pourparlers, les qualifiant de «commerciaux» et de «positifs». Pourtant, il a reconnu que «certains progrès» avaient été accomplis.

«Nous avons plus de route devant nous que derrière nous», a-t-il déclaré.

Un peu plus de clarté

La Commission mixte, chargée de superviser la mise en œuvre de l’accord nucléaire, s’est réunie mardi pour reprendre sa réunion plénière au Grand Hôtel cinq étoiles de Vienne.

De l’autre côté de la route, un petit groupe de manifestants a appelé le régime iranien à libérer tous les prisonniers politiques, scandant: «libérez-les, libérez-les».

La réunion de la Commission mixte intervient après huit jours de consultations intensives entre diplomates d’Iran, de Grande-Bretagne, de Chine, de France, d’Allemagne et de Russie – les autres parties à l’accord – et des États-Unis.

L’Iran refuse toujours de s’entretenir directement avec les États-Unis, forçant les responsables européens à faire la navette entre les deux parties. Cela signifiait que les négociations impliquaient «beaucoup de coordination», comme l’a dit un autre diplomate lors des pourparlers.

Les diplomates européens doivent d’abord créer une entente entre eux, puis se coordonner avec la Chine, la Russie et l’Iran, puis transmettre des propositions à travers la Ringstrasse à la délégation américaine qui s’est installée à l’hôtel Imperial.

La première source diplomatique a déclaré que des progrès avaient été accomplis dans l’identification des différentes mesures que les États-Unis et l’Iran devaient prendre pour rétablir l’accord, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, ou JCPOA.

Par exemple, des diplomates discutent de la possibilité pour l’Iran de vendre ou de diluer l’excédent de matières nucléaires qu’il a acquis depuis qu’il a quitté l’accord initial.

L’Iran a récemment commencé à enrichir de l’uranium à 60% de pureté en réponse à l’incident de Natanz, un énorme bond qui l’a rapproché du seuil de 90% nécessaire pour construire une bombe atomique. Dans le cadre de l’accord nucléaire, l’Iran n’est autorisé à enrichir de l’uranium qu’à une pureté de 3,67%.

De plus, les deux parties ont une meilleure compréhension des sanctions que les États-Unis pourraient lever.

L’Iran souhaite que les États-Unis lèvent d’abord toutes les sanctions, y compris celles annulées dans le cadre de l’accord initial de 2015, ainsi que toutes les restrictions non nucléaires supplémentaires que l’administration Trump a imposées après 2017. Ces sanctions étaient de grande envergure et comprenaient une liste noire de l’Iran. Banque centrale et autres entreprises pour financement présumé du terrorisme.

La plupart des experts estiment que les États-Unis voudront conserver au moins certaines de ces sanctions non nucléaires, compte tenu de la pression politique intérieure, et maintenir leur influence pour d’éventuelles discussions de suivi avec l’Iran sur la maîtrise de son programme de missiles balistiques ou de son comportement déstabilisateur. dans la région.

Daryl Kimball, directeur exécutif de la Arms Control Association, basée à Washington, a déclaré que «l’Iran, tout en parlant publiquement durement, se rendra compte qu’il devra être plus pragmatique quant aux sanctions non nucléaires imposées depuis 2017 qui devraient être levées.»

Mais l’ordre des étapes que les États-Unis et l’Iran doivent prendre n’est toujours pas clair. Pour progresser dans ce domaine, la Commission mixte a créé mardi un groupe de travail pour élaborer un plan détaillé.

L’horloge tourne

Même si les deux parties avancent, il y a des échéances imminentes.

L’Iran a une élection présidentielle le 18 juin, laissant espérer l’émergence d’un leader plus radical.

Une autre date limite importante est le 22 mai, jour de l’expiration d’un accord d’inspections temporaires entre l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

En vertu de cet accord, les données collectées par les caméras de l’AIEA à l’intérieur des centrales nucléaires iraniennes seront conservées exclusivement par l’Iran pendant trois mois. Si aucun retour à l’accord n’est négocié d’ici là, l’Iran a menacé de détruire les données, rendant impossible pour les inspecteurs de l’AIEA de vérifier tout accord politique.

Les négociateurs ont donc déjà convenu de reprendre leurs réunions à Vienne la semaine prochaine.