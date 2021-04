La poussière est toujours en train de s’installer après que les clubs anglais se sont inclinés devant la pression des supporters et ont réduit les plans controversés d’une Super League en échappée en ruines.

Par un mardi soir dramatique, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal et Chelsea ont tous confirmé leur intention de se retirer du projet.

En réponse à leurs départs, la Super League a annoncé tôt mercredi matin qu’elle envisageait «des mesures appropriées pour remodeler le projet».

Il a déclaré dans un communiqué: «Malgré le départ annoncé des clubs anglais, contraints de prendre de telles décisions en raison de la pression exercée sur eux, nous sommes convaincus que notre proposition est pleinement alignée sur le droit et la réglementation européens comme l’a démontré aujourd’hui une décision de justice. pour protéger la Super League des actions de tiers.

«Dans les circonstances actuelles, nous reconsidérerons les étapes les plus appropriées pour remodeler le projet, en gardant toujours à l’esprit nos objectifs d’offrir aux supporters la meilleure expérience possible tout en améliorant les paiements de solidarité pour l’ensemble de la communauté du football.

«La Super League européenne est convaincue que le statu quo actuel du football européen doit changer. Nous proposons un nouveau concours européen car le système existant ne fonctionne pas.

Le président du Real Madrid, Florentino Perez. Photographie: Franck Fife / Getty / AFP



«Notre proposition vise à permettre au sport d’évoluer tout en générant des ressources et de la stabilité pour l’ensemble de la pyramide du football, notamment en aidant à surmonter les difficultés financières rencontrées par l’ensemble de la communauté du football à la suite de la pandémie.»

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, s’est félicité du retrait des clubs anglais de la ligue séparatiste prévue.

«J’ai dit hier qu’il était admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur. Mais ils sont de retour dans le giron maintenant et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir non seulement à nos compétitions mais à l’ensemble du jeu européen.

«L’important maintenant est que nous passions à autre chose, que nous reconstruisions l’unité dont jouissait le jeu avant cela et que nous avançions ensemble.»

Le président de Tottenham, Daniel Levy, a déclaré que le club « regrettait l’anxiété et le bouleversement causés par la proposition » tandis qu’Arsenal s’excusait pour son « erreur ».

Liverpool, Manchester United, Manchester City et Chelsea ont été un peu plus prosaïques en annonçant leurs retraits avec de courtes déclarations.

Mais il est peu probable que les retombées s’arrêtent là. Ed Woodward a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de vice-président exécutif de Manchester United d’ici la fin de l’année, tandis que les experts de Sky Sports Gary Neville et Jamie Carragher ont appelé à des changements au sommet de leurs clubs respectifs, United et Liverpool.

Pendant ce temps, le Chelsea Supporters ‘Trust a déclaré que la position d’un certain nombre de membres du conseil d’administration du club était désormais «intenable».

Mais entre-temps, les fans, les joueurs, les managers et les experts célébraient une victoire importante.

Neville a déclaré sur Sky Sports: «C’est absolument incroyable. Il y avait une grande inquiétude hier matin alors qu’un fan de Manchester United pensant que Joel Glazer avait inscrit son nom sur une déclaration – vous pensiez qu’il serait difficile de reculer.

«Mais City a mis en place une procédure de retrait et Chelsea fait de même. C’est parti, c’est fait!

Carragher, tout comme Neville, un critique acharné de la Super League, a tweeté une photo d’une pierre tombale gravée de l’inscription «Super League européenne, née le 18 avril 2021, décédée le 20 avril 2021».

Carragher a affirmé que les commentaires du patron de Liverpool Jurgen Klopp, du milieu de terrain James Milner et de l’attaquant de Leeds Patrick Bamford après le match de lundi soir ont contribué à équilibrer la balance.

« Je pense juste à la réaction de tout le monde, Jurgen Klopp sortant hier soir, James Milner et Patrick Bamford », a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Hier après-midi, j’avais peur. C’était vraiment sérieux, on avait l’impression qu’il n’y avait pas de combat, que le navire avait navigué.

«Mais après le match, je me suis senti revigoré et j’étais convaincu que ce serait fini après la sortie de ces joueurs. Cela m’a donné un énorme coup de pouce. J’ai dit que dès qu’on partait, c’était la fin, et c’était fini.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a mené la réaction au sein du club avec un tweet qui disait: «Nous n’aimons pas cela et nous ne voulons pas que cela se produise. Telle est notre position collective.

«Notre engagement envers ce club de football et ses supporters est absolu et inconditionnel. Tu ne marcheras jamais seul. »

Carragher dit que les propriétaires de clubs Fenway Sports Group ne devraient plus continuer à la barre.

« Klopp a jeté les propriétaires sous le bus, le capitaine a, Kenny Dalglish a », at-il ajouté.

«Je ne sais pas à quoi ils s’accrochent. Je ne vois pas d’avenir pour la propriété sur le dos de cela. «