Rencontre Niac aujourd’hui pour envisager l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson

Le Comité national d’immunisation se réunit jeudi pour examiner sa position sur l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson Covid-19.

Plus tôt cette semaine, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur le risque d’effet secondaire très rare d’un événement de coagulation sanguine.

Le gouvernement prévoit de commencer à utiliser le vaccin unique dès la semaine prochaine comme un coup de pouce au programme de vaccination.

Le ministre de l’Environnement, Eamon Ryan, a déclaré qu’il espérait qu’une recommandation donnerait le feu vert à l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson chez les personnes dans la cinquantaine.

S’adressant à l’émission de radio Morning Ireland de RTÉ, il a déclaré que permettre son utilisation chez les personnes âgées de 50 ans et plus aurait un effet énorme en termes de réalisation des objectifs de vaccination du gouvernement et sauverait des vies.

Il a déclaré que la lettre que Niac avait envoyée au gouvernement sur l’utilisation du vaccin AstraZeneca n’avait pas exclu l’utilisation de ce type de vaccin dans les cohortes plus jeunes.

La semaine dernière, le comité a recommandé que le vaccin AstraZeneca ne soit pas administré aux personnes de moins de 60 ans en raison de liens possibles avec des événements de coagulation sanguine très rares similaires.

Niac envisagera également la possibilité d’étendre la période entre les deux doses de vaccins ARNm, tels que Pfizer et Moderna, ce qui permettrait de donner plus tôt les premiers injections.

Bien que le gouvernement fasse pression pour que le comité émette un avis après la réunion de jeudi, Niac a déclaré mercredi à l’europe-infos.fr que de nouvelles recommandations devraient «actuellement être émises au ministère de la Santé la semaine prochaine».

Le professeur de maladies infectieuses Sam McConkey a déclaré à Newstalk Breakfast jeudi matin qu’il pensait que le vaccin Johnson & Johnson devrait être utilisé comme une «partie substantielle» du programme national de vaccination de l’Irlande. Historiquement, Niac a été très prudent, a-t-il déclaré, et ces décisions nécessitent un équilibre des risques.

Il a déclaré qu’il y avait «clairement un avantage substantiel» à prendre le vaccin Johnson & Johnson pour les personnes âgées de 25 ans et plus. Il a déclaré qu’il y avait «un risque / bénéfice presque égal à environ 20 ans», et que les avantages évidents du vaccin se manifestent pour les personnes âgées de 25 à 30 ans.

Interrogé sur son opinion sur l’extension de l’intervalle entre les doses du vaccin Pfizer, il a déclaré qu’une telle décision se situerait dans des «eaux inexplorées». À l’origine, il aurait conseillé de respecter la durée utilisée pendant les essais, mais les licences étaient «très étroites et restrictives» et le Royaume-Uni avait «très bien contrôlé la dose retardée d’AstraZeneca».

Il y a «un peu d’incertitude» quant à la réussite du report de la deuxième dose d’ARNm car il n’y a pas de grande étude de phase 3 qui détaille le niveau de protection que la première dose donne à une personne sur une période plus longue, a-t-il déclaré.

«Mais cela semble avoir fonctionné dans des pays comme Israël et d’autres pays qui l’ont fait… Je pense que c’est certainement un choix raisonnable pour nous de le faire de cette façon», a-t-il déclaré.

Portail des vaccins

Pendant ce temps, le portail des vaccins ouvrira demain matin pour les réservations de personnes âgées de 60 à 64 ans, a confirmé Taoiseach Micheál Martin. Cependant, il a déclaré que le HSE demandait aux personnes âgées de 64 ans de s’inscrire d’abord vendredi et que le HSE travaillera ensuite à ceux âgés de 63 à 60 ans. Actuellement, le portail est ouvert aux inscriptions de personnes de 65 à 69 ans.

Le déploiement se poursuit, avec environ 20 000 doses administrées mardi, selon les chiffres du HSE. Environ 6 000 d’entre eux étaient des secondes doses. Mardi, 1 240 965 doses de vaccin avaient été administrées.

Il y avait 172 personnes atteintes du coronavirus mercredi soir, 10 de moins que ce matin-là. Parmi ceux hospitalisés atteints de Covid-19, 47 étaient dans des unités de soins intensifs, tandis que 29 recevaient une ventilation.

Mercredi, 15 autres décès liés au coronavirus ont été confirmés ainsi que 401 autres cas de virus. Seuls deux des nouveaux décès sont survenus en avril.

Le taux d’incidence sur 14 jours pour l’État s’élève maintenant à 113 cas pour 100 000 habitants, tandis que Donegal a le taux d’incidence le plus élevé dans le comté.

Entre-temps, le ministre Eamon Ryan a averti qu’il faudra «des mois plutôt que des semaines» avant que les gens puissent prendre des vacances à l’étranger. Il a déclaré à Newstalk Breakfast qu’il ne voulait pas spéculer sur les dates exactes car il ne voulait pas susciter d’attentes et ensuite anéantir les espoirs.

«Nous ne sommes toujours pas sortis du bois», a-t-il déclaré.

Il a déclaré à Morning Ireland de RTÉ qu’il rencontrerait les compagnies aériennes plus tard jeudi pour discuter de la question, mais il ne veut pas continuer un système «stop / start» ou entrer dans un autre verrouillage. Le retour à la normalité sera un processus étape par étape, a-t-il déclaré.

M. Ryan a également défendu la position du gouvernement sur la mise en quarantaine obligatoire des hôtels, malgré les inquiétudes soulevées par la Commission européenne.

«Je suis absolument convaincu que nous pouvons défendre tout ce que nous avons fait sur la base de la santé publique», a-t-il déclaré.

Les commentaires de M. Ryan interviennent alors que les modèles rassemblés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) prédisent que l’Irlande, comme de nombreux autres pays européens, connaîtra une réduction continue mais progressive du nombre de cas au cours des quatre prochaines semaines.

L’ECDC a combiné les prévisions de 28 équipes scientifiques en un seul modèle qui tient compte du déploiement du vaccin et des variantes émergentes du virus, ainsi que des influences comportementales telles que la fatigue pandémique.

Les prévisions combinées estiment que l’Irlande aura plus de 2200 cas de coronavirus cette semaine, un peu moins de 2000 la semaine prochaine et un peu plus de 1500 dans la semaine précédant le 15 mai.