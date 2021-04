Un médecin généraliste du Donegal a averti que l’augmentation des infections à Covid-19 dans le comté pourrait donner au virus la possibilité de muter en une «variante irlandaise» comme celles observées au Royaume-Uni ou au Brésil.

Le Dr Martin Coyne, médecin généraliste de Lifford, a déclaré à l’europe-infos.fr qu’il n’était « pas tellement inquiet des chiffres et de la cohorte qui semble être infectée par nous, je suis juste inquiet du potentiel que cela donne au virus de muter. »

Le Donegal a actuellement le taux d’incidence sur 14 jours le plus élevé de l’État, avec 251 cas pour 100 000 habitants. De l’autre côté de la frontière, la région de Derry et Strabane est la plus élevée du Nord, avec 104 cas pour 100000 au cours des sept derniers jours, bien que les autorités sanitaires d’Irlande du Nord aient déclaré plus tôt cette semaine qu’elles pensaient qu’elle avait plafonné.

Le Dr Coyne a déclaré qu’il semblait que l’augmentation avait été due au retour des élèves à l’école et que les cas concernaient principalement des groupes d’âge plus jeunes.

Bien que les chiffres soient une «préoccupation», a-t-il dit, j’espère que cela «ne devrait pas avoir l’effet d’entraînement qu’il a eu en janvier avec les admissions à l’hôpital et aux soins intensifs.

«Mais ce n’est pas une raison pour être détendu à ce sujet, car chaque fois que le virus passe de A à B, cela donne au virus une chance de muter, et c’est le véritable souci de ce qui se passe en Inde en ce moment.»

Il a dit que le programme de vaccination avait également un effet. «Je suis juste en train de terminer une clinique de vaccination donc d’ici samedi, tous nos plus de 70 ans auront au moins leur premier vaccin, donc c’est un soulagement.»

Vendredi, le Cathaoirleach of Donegal County Council, Rena Donaghey, et le maire de Derry et Strabane, Brian Tierney, ont publié une déclaration commune appelant les personnes des deux côtés de la frontière à «rester locales» et à adhérer aux règles de Covid-19 en place dans leur région alors que certaines assouplissements sont entrés en vigueur dans le Nord.

Des services de proximité tels que des coiffeurs et des barbiers ont rouvert vendredi en Irlande du Nord et les cours de sport de compétition et de conduite ont repris. D’autres servitudes entreront en vigueur le 30 avril, lorsque l’hôtellerie extérieure et tous les commerces de détail pourront rouvrir.

Mme Donaghey et M. Tierney ont déclaré que le taux d’infection dans les deux zones du conseil continuait d’être une préoccupation et que les gens devraient «éviter les voyages et les visites inutiles dans des sites de beauté en dehors de votre région et continuer à réduire vos contacts sociaux.

«Nous ne pouvons pas devenir complaisants et devons être conscients des nouvelles variantes et du fait que le virus existe et se transmet à travers nos communautés», ont-ils averti.

Cependant, le Dr Coyne a déclaré que les rassemblements privés présentaient un plus grand risque de propagation du virus que les voyages transfrontaliers pour les magasins ou les services.

«Je crois que nous devons assouplir les choses, les gens ne peuvent pas rester indéfiniment, alors permettre à quelqu’un de voyager en dehors de son comté, c’est bien, mais faites-le en toute sécurité.

« Vous pourriez être limité à moins de 5 km de votre maison, mais organisez une fête à la maison et tout gâcher. »