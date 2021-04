Ciudadanos en crise: comment le centre espagnol n’a pas pu tenir

Appuyez sur play pour écouter cet article

MADRID – Ciudadanos était l’avenir de la politique espagnole… jusqu’à ce que ce ne soit pas le cas.

Maintenant, trois ans seulement après avoir semblé au bord d’une percée nationale majeure, le parti fait face à une élection critique à Madrid qui pourrait décider de son avenir – et selon les sondages, cela n’a pas l’air génial.

Début 2018, Ciudadanos montait haut. En Catalogne, où le parti est né une décennie plus tôt, il venait de vaincre ses adversaires indépendantistes et de remporter une élection régionale. Au niveau national, il était en tête des sondages d’opinion. Avec une grande partie des médias, du milieu des affaires et de l’électorat derrière lui, son jeune dirigeant, Albert Rivera, avait l’air d’un futur premier ministre.

«J’aimerais gouverner ce pays», a-t-il déclaré lors d’une réunion de dirigeants locaux à Barcelone, expliquant qu’il envisageait de diriger un «gouvernement moderne et réformiste avec un avenir».

Mais il n’y avait pas un tel avenir pour lui ou pour Ciudadanos.

Trois ans plus tard, Rivera est parti, son parti paralysé par des erreurs stratégiques et humilié dans une série de débâcles électorales. Le prochain scrutin régional à Madrid pourrait être le glas d’un parti qui a connu une ascension et une chute dramatiques.

La gauche rencontre la droite

Ciudadanos a été formé en Catalogne en 2006, en réponse unioniste à la montée du nationalisme dans la région. Ses membres fondateurs étaient des politiciens, des journalistes, des universitaires et d’autres personnalités publiques de gauche et de droite. La nomination de leur premier dirigeant était presque ridiculement arbitraire: l’avocat Rivera, 26 ans, a été choisi parce que son nom figurait en premier sur la liste par ordre alphabétique.

«Il a été créé avec la conviction que toute l’idée de gauche et de droite appartenait au passé», a déclaré Arcadi Espada, un journaliste qui était l’un des fondateurs du parti. « Le plus évident [current] un exemple de cela est [French President Emmanuel] Macron. Macron est-il à gauche ou à droite? Non, c’est quelqu’un qui applique ce qu’il pense être les bons critères en fonction du contexte politique. »

Après avoir réalisé des gains progressifs, mais limités, dans les parlements catalan et espagnol, le parti s’est déployé dans tout le pays en 2014. C’était un bon moment pour le faire: la colère populaire bouillonnait à la suite de la crise de la zone euro et de nombreuses affaires de corruption, tous deux sur lesquels le gauchiste Podemos avait déjà capitalisé.

«Leur idée originale était: nous sommes ici pour nettoyer la politique, mais nous le faisons à partir d’une position centrale, une position de consensus», a déclaré José Pablo Ferrandiz, chercheur senior au cabinet de sondage Metroscopia. «Contrairement à Podemos, ils n’aspiraient pas à gouverner mais plutôt à faciliter la formation de gouvernements.»

Dans cet esprit, Ciudadanos a formé une série de coalitions de gouvernement régionales et municipales avec le Parti socialiste ouvrier (PSOE) et le Parti populaire conservateur (PP), les deux forces qui avaient dominé l’Espagne au cours des trois décennies précédentes.

Mais la crise catalane de 2017-2018, au cours de laquelle Ciudadanos a maintenu une opposition stridente, souvent féroce, au mouvement indépendantiste de la région, a remodelé le paysage politique espagnol. Le parti a gagné environ deux millions d’électeurs au cours de cette période, dont beaucoup étaient des Espagnols de droite attirés par une défense sans excuse de l’identité nationale.

Une solide performance lors des élections générales d’avril 2019 a donné à Ciudadanos 57 sièges et ne lui a laissé que 200000 voix derrière le PP. Pour beaucoup, une coalition gouvernementale avec le PSOE du Premier ministre Pedro Sánchez a fait signe.

« Il semblait évident qu’un parti social-démocrate et un parti libéral devaient travailler ensemble à une époque de populisme croissant, d’instabilité politique partout », a déclaré Toni Roldán, qui était le porte-parole économique du parti. «C’était une opportunité unique.»

Les anciennes personnalités du parti affirment que les ambitions personnelles de Rivera ont été gonflées par le résultat électoral. Craignant que s’il entrait au gouvernement en tant que partenaire minoritaire, il ne deviendrait jamais lui-même Premier ministre, il a refusé d’entrer dans une coalition.

Roldán et plusieurs autres personnalités modérées du parti ont démissionné en signe de protestation. Rivera, quant à lui, s’est présenté comme un nouveau chef de la droite, ciblant Sánchez comme l’ennemi.

Le Premier ministre socialiste, a-t-il dit, «criminalisait ceux qui croient en la constitution, et faisait des pactes avec ceux qui veulent liquider l’Espagne» en s’engageant avec les nationalistes catalans et basques. Il a également affirmé que Sánchez «jouait avec les os de Franco» en proposant le transfert des restes du dictateur de son mausolée.

Inquiétant les Français

L’éloignement du centre a provoqué l’alarme au-delà des frontières espagnoles. En France, le gouvernement de Macron a publiquement mis en doute la volonté de Ciudadanos d’engager des pourparlers avec l’extrême droite Vox. L’ancien Premier ministre français Manuel Valls, qui s’était présenté à la mairie de Barcelone avec le soutien de Ciudadanos, s’est brouillé avec le parti.

Dans une droite politique surpeuplée, ce sont le PP et Vox qui ont fait des gains lors de la nouvelle élection de novembre 2019. Ciudadanos a perdu 47 de ses 57 sièges, un résultat qui a conduit Rivera à démissionner de la politique.

«Albert Rivera a beaucoup à voir avec le succès de Ciudadanos», a déclaré Espada. «Mais il a encore plus contribué à son échec.»

C’était le début de ce qui semble être une diapositive imparable. Une mauvaise performance aux élections basques de juillet 2020 a été suivie par les élections catalanes de février, lorsque le parti est passé de la première à la sixième place.

«Nous avons arrêté les gens passionnants», a admis récemment Inés Arrimadas, qui a succédé à Rivera en tant que chef, à El País. L’homme de 39 ans a ramené Ciudadanos vers son programme initial de construction de ponts, s’engageant avec le gouvernement de gauche pendant la pandémie sans être opposé à la fustiger.

Cependant, le parti était à nouveau en difficulté récemment, lorsqu’il s’est séparé du PP, son partenaire de coalition, dans la région de Murcie en raison de scandales liés aux vaccinations et à des allégations de corruption. Il a lancé une motion de censure contre son ancien partenaire qui s’est retournée contre lui lorsque trois politiciens de Ciudadanos ont fait défection.

Ces derniers mois, plusieurs dizaines de responsables ont quitté le parti, dont 19 personnalités de haut rang. Parmi ceux-ci, neuf sont allés au PP, dont Fran Hervías, ancien secrétaire du parti.

Si l’effondrement en cours de Ciudadanos supprime l’un des partenaires potentiels de la coalition du PP, il crée également un espace électoral pour les conservateurs.

« Avec trois partis à droite, il était très difficile pour la droite de former un gouvernement, étant donné le système de partis en Espagne », a déclaré le sondeur Ferrandiz. «Avec deux parties [the PP and Vox] c’est beaucoup plus facile. »

Les élections régionales de Madrid du 4 mai semblent être un moment critique pour Ciudadanos – et peut-être encore un autre désastre.

Le PP et Ciudadanos gouvernent en coalition. Mais les sondages montrent que les conservateurs, sous la présidence régionale Isabel Díaz Ayuso, profitent des malheurs du partenaire junior, qui pourrait avoir du mal à obtenir les 5% de voix nécessaires pour rester au parlement local.

Alors que son influence nationale diminue, le Parlement européen est devenu une sorte de refuge pour Ciudadanos, qui compte encore sept députés au sein du groupe libéral Renew Europe.

«Ce fut l’expérience la plus réussie en matière d’innovation politique et d’entrepreneuriat qui ait jamais existé en Espagne et l’une des expériences les plus réussies que l’Europe ait jamais vues dans la politique libérale», a déclaré Roldán à propos de son ancien parti.

C’est aussi l’un des plus grands récits édifiants que la politique espagnole – et européenne – ait connus.