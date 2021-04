Les faux pas du coronavirus révèlent la dépendance à l’optimisme de Boris Johnson

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – L’optimisme belliqueux de Boris Johnson est peut-être sa plus grande force politique – mais dans une pandémie, il s’est parfois révélé une faiblesse désastreuse.

Le Premier ministre britannique a un penchant pour identifier les méchants qui se dressent sur son chemin. Il a dénoncé les «malfaiteurs et les mornes» qui, selon lui, faisaient obstacle au Brexit. Il se réfère souvent au Parti travailliste comme «tirant sur la touche» ou «prenant des coups de feu». Les journalistes qui ont écrit qu’il avait eu du mal à se remettre de sa maladie l’année dernière étaient coupables de «propagande séditieuse».

Le coronavirus lui-même a fait l’objet du même harponnage. La maladie a été un «agresseur invisible», «diabolique» et Charybde contre le Scylla de nouveaux verrouillages – deux bêtes mythiques qui menaçaient Ulysse.

Ces fioritures ne servent pas seulement à souligner son engagement indéfectible envers les métaphores militaires et classiques, mais à dépeindre Johnson comme l’homme courageux de l’heure, impatient de s’échapper et déterminé à ne pas être retenu. Cependant, une année de pandémie et de verrouillage l’a forcé à s’adapter à un ennemi qui est immunisé contre les insultes politiques et une disposition optimiste.

À première vue, la combinaison d’une crise de santé publique majeure et d’un dirigeant instinctivement enclin à une ébullition entêtée peut sembler toxique – et cela l’a parfois été.

Selon un ancien collaborateur de Downing Street, «la personnalité fait toujours partie de la politique et aucun dirigeant ne peut se séparer de qui il est. Il y a des moments où votre tempérament convient probablement à l’époque. Et il y a des moments où ce n’est pas tellement.

«Il essaie d’offrir ce genre de vision optimiste parce que c’est dans sa nature. Il y a certainement eu des moments où son approche – comme le commentaire sur «inverser la tendance en 12 semaines» – a été, avec le recul, mal conçue.

Certains le diraient beaucoup plus fortement que cela. C’était le commentaire notoire de Johnson le 19 mars 2020, quelques jours avant d’imposer le premier verrouillage national du Royaume-Uni et l’ordre de «rester à la maison». Ses propres instincts contradictoires semblaient être visibles lors de cette conférence de presse.

Il a reconnu: «Je ne peux pas rester ici et vous dire que d’ici la fin juin, nous serons sur la pente descendante», mais n’a pas pu résister en ajoutant: «Ce que je peux dire, c’est que cela va être fini.»

Andrew Gimson, le biographe de Johnson, suggère que c’était exactement la pire sorte de situation difficile à laquelle le Premier ministre pourrait être confronté: «Il était très, très mal préparé par tempérament pour faire face à une crise sanitaire parce qu’il n’a jamais vraiment cru en une mauvaise santé. Quelqu’un qui le connaît très bien a dit qu’elle ne lui aurait jamais confié la responsabilité des hôpitaux parce que ni Boris ni son père ne croyaient à la maladie. Il ne dirait jamais ‘vous avez l’air terrible, mais vous rentrez chez vous et allongez-vous, calmez-vous.’ «

Un ancien collègue du cabinet fait écho à ceci: «Il aurait toujours tendance à regarder du bon côté. Je pense qu’il a probablement fallu un certain temps pour que le message, même après sa maladie, s’imprègne du fait qu’il n’allait pas revenir à la situation actuelle et qu’il allait devoir se retenir et commencer à minimiser les attentes.

Le même ex-ministre observe que Johnson est habitué à défier les probabilités par «pure force de caractère», comme il l’avait fait en dégageant une majorité écrasante aux élections de 2019 et à l’accord de retrait du Brexit. «Il a obtenu des résultats en restant ferme, sans tenir compte des voix disant que vous ne pouvez pas faire ceci ou que vous ne pouvez pas faire cela.»

Il lui a fallu un certain temps pour faire face à un obstacle d’une autre nature. Le corollaire de son attitude extrêmement «positive» était qu’il était réticent à accepter qu’il y avait des choses que son gouvernement devrait empêcher les gens de faire pendant longtemps.

Cette tendance à rechercher la lueur d’espoir ou à tirer le meilleur parti d’un mauvais travail était un modèle dans ses déclarations publiques – d’autant plus remarquable après sa propre période de soins intensifs avec le virus en avril.

C’était évident dans son empressement à parler de barbecues en mai dernier et à retourner au bureau en juillet, dans le programme Eat Out to Help Out, et sa réticence à imposer un deuxième verrouillage national – même au détriment de régions ennuyeuses du pays. soumis à des règles plus strictes.

Il a manifesté sa propre impatience dans un discours prononcé à la conférence annuelle du Parti conservateur en octobre dernier, lorsqu’il a déclaré: «Je ne sais pas pour vous, mais j’en ai plus qu’assez de cette maladie.

L’acceptation éventuelle d’un deuxième verrouillage national, des restrictions plus strictes sur le mélange des ménages autour de Noël et un demi-tour hâtif de la réouverture des écoles en janvier ont formé une série de revers et ont obligé Johnson à entrer en 2021 sous un nuage.

Deux collègues conservateurs, un ministre et un ancien député d’arrière-ban qui ne voulait pas être nommé, a exprimé sa frustration à son égard à ce stade en des termes étonnamment similaires. Chacun l’a accusé de ne pas être en mesure d’agir de manière décisive, d’essayer de plaire à tout le monde et de laisser le pays dans l’incertitude.

Mais c’est finalement devenu un tournant, quand il a montré une volonté apparente de mettre le tremblement et la peur de l’année dernière derrière lui. Comme le dit Gimson, l’avènement de la feuille de route du gouvernement – un programme échelonné de réouverture toutes les cinq semaines – représente un «choix conscient de sous-promettre et de sur-livrer».

Le changement de tactique est survenu peu de temps après le départ de Dominic Cummings, son conseiller en chef qui divise, une décision que de nombreux conservateurs considéraient comme le début d’un effort pour «professionnaliser» les opérations et s’engager dans une gestion des attentes de base.

L’effort pour regagner l’autorité sur la réponse aux coronavirus a été crédité par le déploiement du vaccin, l’un des succès évidents du Royaume-Uni après de nombreux faux pas. Un sondage effectué la semaine dernière par Ipsos MORI a montré que pour la première fois depuis avril dernier, plus de Britanniques pensent que les choses vont dans la bonne direction que dans la mauvaise direction.

Kelly Beaver, directrice des affaires publiques chez Ipsos MORI, déclare: «Le public est un marqueur assez dur sur la façon dont les verrouillages ont été traités, mais en ce qui concerne le déploiement des vaccins, le public est très positif et cela a été un bon regain de confiance autour de la gestion du gouvernement en général. Même parmi les électeurs travaillistes, les taux d’approbation ne sont pas aussi élevés, mais vous voyez qu’ils versent leurs cotisations au gouvernement.

Malgré cela, un excès de confiance s’est installé. En février, il y avait des séances d’information pour les journalistes que tous les adultes britanniques pouvaient se voir offrir leur premier coup d’ici le début du mois de mai. Il est difficile de savoir s’il s’agissait de l’exubérance johnsonienne qui s’infiltre dans les rangs gouvernementaux, mais dans tous les cas, les problèmes d’approvisionnement en vaccins et les problèmes de sécurité liés au vaccin AstraZeneca chez les jeunes adultes ont anéanti tout espoir d’accélérer le déploiement dans cette mesure.

Et le défi des communications n’est pas terminé. Comme Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint, l’a dit lors de la révision des conseils sur le vaccin Oxford / AstraZeneca: «Si vous naviguez sur un énorme paquebot à travers l’Atlantique, il n’est pas vraiment raisonnable que vous n’ayez pas à faire au moins une correction de cap au cours de ce voyage. »

Les flambées des variantes sud-africaines et indiennes et les coups à la vitesse du déploiement du vaccin provoquent une certaine nervosité chez les responsables de la santé qui ont discuté de la possibilité de retarder la prochaine phase de réouverture dans le cadre de la feuille de route. Johnson ferait face à d’énormes pressions de la part de son propre parti pour ne pas prendre cette mesure, et le premier véritable test de sa promesse de s’appuyer sur «des données, pas des dates» d’ici là.

Cette crise a confirmé l’impression qu’il est optimiste et flibustier à la faute. Mais cela a également révélé qu’il était capable de rester assis et de planifier à l’avance. Ils peuvent même être les deux faces de la même médaille: la capacité de continuer à enculer, comme le dit le dicton britannique.

La façon dont Johnson équilibre ces deux penchants pourrait finir par déterminer comment on se souviendra de la pandémie, son sort aux prochaines élections et la santé du pays.