La surveillance des vaccins de l’État est en train de «finaliser» ses conseils sur le vaccin Johnson & Johnson, considéré comme la clé du programme de vaccination irlandais Covid-19.

Le Comité consultatif national de l’immunisation discute de la manière dont le vaccin pourrait être utilisé en Irlande à la lumière des rapports le liant à des événements de coagulation rares mais graves aux États-Unis.

Un porte-parole de Niac a confirmé lundi après-midi qu’il s’était réuni ce week-end et de nouveau lundi matin et qu’il «finalisait [its] recommandations au médecin-chef ».

On ne sait pas si des conseils sur le vaccin seront envoyés au Dr Tony Holohan lundi ou mardi. Une fois qu’il le reçoit, le Dr Holohan formule à son tour des conseils sur la base de la lettre de Niac adressée au ministre de la Santé Stephen Donnelly.

Une fois l’avis approuvé et adopté par le ministre, le Health Service Executive est chargé de le mettre en place. Les sources gouvernementales espèrent que Niac permettra une utilisation plus large du vaccin Johnson & Johnson que ce n’est actuellement le cas pour le vaccin AstraZeneca, qui était lié à des événements de coagulation similaires et est basé sur une technologie vaccinale similaire.

L’utilisation du vaccin AstraZeneca est limitée aux personnes de plus de 60 ans, conformément aux recommandations actuelles de Niac. Des sources gouvernementales pensent que Niac examine également les règles régissant l’utilisation du vaccin AstraZeneca, mais on ne sait pas s’il y aura des changements dans l’utilisation de ce vaccin conseillé.

Quelque 605 000 doses de vaccin Johnson & Johnson sont attendues dans le pays avant la fin du mois de juin. Facile à transporter, à stocker et nécessitant une dose unique plutôt que deux, le vaccin était destiné à être utilisé parmi les populations vulnérables telles que les gens du voyage, les sans-abri et les communautés roms en particulier.