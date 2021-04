Arlene Foster d’Irlande du Nord au bord du gouffre après que ses collègues aient perdu confiance

DUBLIN – La dirigeante unioniste démocrate Arlene Foster risque d’être évincée du principal parti protestant d’Irlande du Nord après que la plupart de ses collègues aient soutenu une motion de censure contre elle.

L’intensification des efforts pour destituer Foster fait face à une date limite interne au parti de vendredi, lorsque les règles unionistes démocrates exigent qu’elle soit reconfirmée – ou rejetée – pour siéger à la tête d’un an.

Bien que le parti n’ait pas officiellement commenté la diffusion d’une lettre demandant la démission de Foster, deux hauts membres du DUP ont confirmé à POLITICO qu’au moins 22 des 27 collègues du parti de Foster à l’Assemblée d’Irlande du Nord l’ont signée. Ils ont déclaré qu’au moins quatre des huit membres du parti à la Chambre des communes souhaitaient également sa démission, bien que deux des députés les plus éminents, Sammy Wilson et Gregory Campbell, n’aient pas signé le document.

Le maintien de la direction nécessite le soutien majoritaire des membres de l’Assemblée et des Communes au sein du DUP, un parti qui n’a jamais eu de course ouverte à la direction au cours de ses 50 ans d’histoire.

Quatre sources du parti ont déclaré qu’il s’agissait de savoir quand, et non si, Foster démissionnerait ou serait remplacé. Personne ne voit un moyen pour elle de conserver le leadership.

«C’est une femme morte qui marche», a déclaré un membre de l’Assemblée du DUP. «Cela se construit contre Arlene depuis longtemps. Il a atteint une masse critique avec sa mauvaise gestion du protocole de l’Irlande du Nord. Il n’y a pas de scénario où elle reste en poste. Nous ne pouvons tout simplement pas aller aux élections avec elle en charge.

Foster, qui a succédé à Peter Robinson en tant que chef du DUP et premier ministre d’Irlande du Nord il y a cinq ans, a refusé de commenter depuis l’annonce de la lettre demandant sa démission mardi soir.

Dans l’heure, elle a annulé une réunion prévue avec le secrétaire d’État britannique pour l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, et son homologue catholique au sommet du gouvernement de partage du pouvoir, la vice-première ministre Michelle O’Neill du nationaliste irlandais Sinn Féin.

La crise risque d’effondrer l’administration à cinq partis de l’Irlande du Nord, une réalisation fragile de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998 qui cherchait un compromis durable après trois décennies d’effusion de sang sectaire qui a fait 3 700 morts.

Mais maintenir cet équilibre s’est avéré insaisissable sous Foster, une figure verbalement combative qui parfois ne parvient pas à dissimuler sa haine du Sinn Féin et de son bras paramilitaire à la retraite, l’IRA provisoire. De telles tensions reflètent la terreur vécue dans son enfance, lorsque l’armée républicaine irlandaise a tiré sur et gravement blessé son père dans leur ferme frontalière à l’âge de 8 ans, et a bombardé son bus scolaire alors qu’elle était adolescente, blessant gravement la fille à côté d’elle.

Le partage du pouvoir a été suspendu pendant la majeure partie de son mandat en tant que dirigeante du DUP, n’a été rétabli qu’en janvier 2020. Ses règles exigent que le plus grand parti de l’Assemblée, actuellement les unionistes démocrates, occupe le poste le plus élevé.

Foster a fait face à des critiques internes croissantes concernant sa gestion du protocole d’Irlande du Nord, un élément clé de l’accord commercial post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE. Il a obligé l’Irlande du Nord à rester au sein du marché unique de l’UE tandis que le reste du Royaume-Uni a quitté, un résultat qui a laissé les syndicalistes se sentir trahis par le Premier ministre Boris Johnson.

Contrairement à de nombreux collègues du DUP, Foster a initialement exprimé un soutien tiède au protocole, notant qu’il offrait un avantage unique aux exportateurs d’Irlande du Nord pour faire des échanges sans obstacle à la fois avec la Grande-Bretagne et l’UE.

Foster a inversé le cours une fois que le protocole est devenu réalité en janvier et que les marchandises en provenance de Grande-Bretagne ont commencé à faire face à des obstacles douaniers et sanitaires complexes dans les ports d’Irlande du Nord.

La campagne tardive du DUP pour saper et contester légalement le protocole comprend un boycott efficace des réunions avec le gouvernement irlandais.

Mais seulement la semaine dernière, alors même que d’autres ministres du DUP n’arrêtaient pas de se présenter et de forcer l’annulation d’une série de ces réunions transfrontalières, Foster a confus et exaspéré ses collègues en affirmant à l’Assemblée qu’une telle perturbation n’était pas une politique du parti. Un collègue de DUP a déclaré à POLITICO que la performance, pour lui, avait été la goutte d’eau.

