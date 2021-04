Mercredi soir, le Taoiseach a rendu hommage au «courage» dont a fait preuve Arlene Foster en tant que leader politique après avoir annoncé mercredi qu’elle démissionnerait de la première ministre du Nord et dirigeante du DUP.

La décision de Mme Foster est intervenue après qu’une majorité significative des membres de l’Assemblée et des députés de son parti aient signé une lettre de défiance à l’égard de sa direction.

Cela faisait suite à un mécontentement croissant, en particulier parmi la base, à propos du leadership de Mme Foster au milieu de la colère unioniste et loyaliste à propos de la frontière économique de la mer d’Irlande et des tensions internes entre les traditionalistes et ceux qui avaient des opinions plus modérées.

Micheál Martin a salué le rôle de Mme Foster dans «guider» le Nord à travers la pandémie de Covid-19, ainsi que le «message fort» qu’elle a envoyé aux femmes en tant que première femme Première ministre et première femme dirigeante du DUP «sur ce qui peut être réalisé. dans et par la politique ».

Ils avaient, a-t-il dit, entretenu une «relation de travail positive … J’ai apprécié l’engagement constructif, malgré nos différences, que nous avons eu dans nos rôles respectifs».

Le président Michael D Higgins a remercié Mme Foster pour son «service public pendant de nombreuses années», a reconnu les «grandes exigences» que cela posait aux individus et lui a souhaité «santé et bonheur à l’avenir».

Dans une longue déclaration annonçant sa démission mercredi après-midi, Mme Foster a déclaré qu’elle démissionnerait de ses fonctions de chef du parti le 28 mai et de première ministre fin juin.

Il s’agissait de «donner de l’espace» aux dirigeants du parti pour organiser l’élection d’un nouveau chef et «d’achever le travail sur un certain nombre de questions importantes pour l’Irlande du Nord», y compris la pandémie de Covid-19. «Une fois élue, je travaillerai avec le nouveau chef sur les arrangements de transition», a-t-elle déclaré.

Remplacement

L’accent a déjà été mis sur le remplacement de Mme Foster, certains membres du parti étant censés être en faveur de candidats distincts remplissant les rôles de chef du parti et de premier ministre.

Le rôle de premier ministre doit être rempli par un membre de l’Assemblée du Nord, mais la direction du parti peut être détenue par l’un des députés du parti.

Le ministre de l’Agriculture, Edwin Poots MLA, serait le premier à succéder à Mme Foster, les députés Sir Jeffrey Donaldson et Gavin Robinson étant également fortement en lice.

Il n’est pas clair s’il y aura une élection à la direction, qui serait la première de l’histoire du DUP, ou si un consensus pourrait être atteint dans les coulisses.

Des hommages ont été rendus à Mme Foster de tous les horizons politiques dans le Nord ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne, avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, tweetant ses remerciements pour son «dévouement au peuple d’Irlande du Nord pendant de nombreuses années».

La présidente du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que «le syndicalisme est à la croisée des chemins» et a reconnu que c’était «sans aucun doute une journée difficile» pour Mme Foster.

Elle a déclaré que son parti souhaitait travailler avec le DUP «dans un esprit de générosité et de respect», ce qui signifiait un engagement et une volonté de partager le pouvoir dans le Nord, de s’engager avec le Conseil ministériel Nord-Sud, et de «respecter la diversité et a convenu Acht Gaeilge ».