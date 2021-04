Micheál Martin prend un pari calculé sur la réouverture de l’Irlande

À peine l’un des joueurs naturels de la vie, Micheál Martin a néanmoins pris un risque calculé avec une stratégie audacieuse pour rouvrir la vie sociale et économique du pays à un rythme considérablement plus rapide que prévu.

Les détails de la réouverture ont commencé par un filet jeudi soir qui s’est rapidement transformé en inondation: le 10 mai est le premier grand rendez-vous, avec l’ouverture des coiffeurs, les personnes autorisées à se retrouver dans leurs jardins et la reprise des services religieux. La réouverture s’accélérera en mai et se poursuivra en juin avec le retour de l’hospitalité en plein air. D’ici juillet, les restrictions sur les rassemblements de masse, les pubs et restaurants intérieurs et autres situations à haut risque resteront; mais presque tout le reste aura disparu.

C’est le plus grand changement dans la réglementation Covid depuis la réimposition du verrouillage à Noël, et la plus large réouverture depuis l’année dernière. Soudain, l’été est de retour: ce whoosh que vous avez entendu est le son d’un million de vacances réservées.

Mais certains ministres, DT et fonctionnaires sont tout à fait conscients que les conséquences d’une telle erreur pourraient être destructrices pour le gouvernement. Ils ont été pris au dépourvu autant que le public: quiconque vous dit le contraire ment, dit un ministre.

Certains d’entre eux sont terrifiés à l’idée que la Coalition soit en danger de voir se reproduire les terribles événements de décembre-janvier lorsqu’une explosion de contacts sociaux qui a suivi la levée du verrouillage d’octobre-novembre a conduit à une flambée meurtrière des cas, et la quasi verrouillage de cinq mois.

Alors, qu’y a-t-il derrière ce mouvement dramatique – et que se passe-t-il s’il se passe mal?

Les vaccinations

Cette décision est motivée par deux conclusions auxquelles sont parvenus les politiciens et les hauts fonctionnaires au cours des dernières semaines: qu’une grande partie du pays a atteint la fin de la ligne avec le verrouillage, et que la vaccination – à la fois déjà administrée et prévue pour les prochaines semaines semaines – modifie suffisamment le tableau pour permettre une large réouverture.

Les politiciens s’en remettent à l’expertise sanitaire des spécialistes, mais ils se considèrent comme les experts du public et de ce qu’ils accepteront. Ils ont également cité à plusieurs reprises des recherches sur l’opinion publique pour leur affirmation qu’une fois les personnes médicalement vulnérables et celles à risque de mort vaccinées, l’observation publique du verrouillage s’effilocherait rapidement. Leurs observations au cours des dernières semaines leur ont fourni des éléments de preuve pour cette analyse.

Ces dernières semaines, le gouvernement a également indiqué clairement qu’il pouvait accepter l’argument de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) selon lequel la situation restait suffisamment grave pour nécessiter des restrictions importantes; ou il pourrait accepter le point de vue du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) selon lequel la situation n’était pas suffisamment grave pour écarter l’approche «d’abondance de prudence» qui restreignait l’utilisation de certains vaccins. Mais il ne pouvait pas accepter les deux simultanément.

«Si nous sommes toujours sur le fil du rasoir, nous devons utiliser tous les vaccins», résume une personne impliquée.

Les personnes impliquées dans le processus confirment qu’il y a eu des contacts intensifs entre le département du Taoiseach et les responsables de la santé publique ces dernières semaines, dégageant des voies de communication parfois floues et confuses.

Écoles

Les responsables de la santé publique tenaient à ce que l’impact de la récente réouverture des écoles soit évalué avant toute prise de décision. Cela a vu une légère augmentation des infections; mais pas désastreux.

Alors que la menace diminue, les vaccins restent la clé. Et la réouverture progressive achète le programme un certain temps. Bien que les gens puissent être enthousiasmés par la nouvelle de la réouverture, la plupart des mesures ne prendront pas effet avant quelques semaines, et plus encore en juin. Dans deux semaines, le gouvernement s’attend à ce qu’un autre demi-million de personnes soient vaccinées; en juin, un million et plus. Ces chiffres modifient considérablement le profil de risque de toute réouverture.

Il n’y a, bien sûr, aucune certitude avec Covid, qui a l’habitude de confondre l’optimisme et de changer rapidement le jeu avec de nouvelles variantes. Les périodes de satisfaction étaient auparavant suivies de peur et de déception. Certaines sources, y compris des membres du Cabinet, se penchent sur l’Inde et se demandent si l’élan de liberté est sage.

Une arrestation soudaine ou une annulation de la réouverture provoquerait sûrement une réaction politique sauvage. Il est difficile de voir comment la crédibilité et l’autorité du gouvernement pourraient survivre à une répétition de la vague de nouveaux cas, d’hospitalisations et de décès.

Mais tant le gouvernement que ses conseillers en santé publique estiment que le risque d’un tel événement est considérablement réduit par le programme de vaccination. L’efficacité étonnante des vaccins – tous – change la donne.

«La preuve irréfutable est qu’il s’agit d’une nouvelle phase une fois que les gens sont vaccinés», déclare une personne impliquée dans les discussions qui ont conduit aux annonces d’hier soir. « Donc, dans ce sens, ce n’est pas vraiment un pari. » Ils espèrent.