La réouverture progressive commencera la semaine prochaine alors que le plan de vaccination passe à plus de 50 ans

Le Taoiseach Micheál Martin a confirmé hier soir que la réouverture généralisée de la vie sociale et de l’activité commerciale se poursuivrait en mai et juin, avec une nouvelle restauration de la vie normale en perspective pour juillet.

La réouverture se déroulera par étapes, commençant le lundi prochain et se poursuivant les lundis suivants en mai et en juin, lorsque les hôtels rouvriront et que l’hospitalité en plein air reviendra.

Dans un discours télévisé prononcé sur les marches des bâtiments gouvernementaux jeudi soir, M. Martin a déclaré que le Cabinet avait, comme prévu, accepté de commencer à lever un grand nombre de restrictions – y compris sur les voyages, les services personnels, la vente au détail, la socialisation en plein air et les services religieux – début mai.

À la fin du mois, le gouvernement évaluera si la réouverture doit se poursuivre en juin. Si l’évaluation est positive, les hôtels ouvriront avant le jour férié de juin et l’hospitalité en plein air, les gymnases et les matchs sportifs après cela. Et M. Martin a indiqué que les voyages à l’étranger et le tourisme récepteur pourraient redémarrer en juillet si la situation de santé publique restait positive.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont confirmé que la nature progressive de la réouverture était conçue pour permettre au programme de vaccination de l’État de continuer à réduire le nombre de personnes sensibles au virus.

Déclarant que «l’espoir revient» et exhortant les gens à «s’en tenir à la stratégie», M. Martin a déclaré que le nombre de vaccins administrés avait dépassé la barre des 1,5 million jeudi. Le portail en ligne pour l’enregistrement des vaccins ouvrira la semaine prochaine pour les plus de 50 ans, a-t-il confirmé.

Programme de vaccination

M. Martin a reconnu qu’il y avait des risques à la réouverture, mais il a déclaré: «il y a des risques dans tout ce que nous faisons». Il a souligné que contrairement à la levée des verrouillages précédents, pour voir une augmentation ultérieure des cas, le programme de vaccination protégera les personnes à mesure qu’il continue à être déployé.

Mais M. Martin a refusé d’être tiré sur les niveaux de nombre de cas, d’hospitalisations ou de décès qui empêcheraient la réouverture. Bien qu’il ait reconnu la probabilité que les infections augmentent avec la reprise de la vie sociale et économique, il a insisté sur le fait que le nombre de cas quotidiens n’était qu’une mesure qui serait prise en compte, citant les hospitalisations et le nombre de soins intensifs comme d’autres indicateurs.

M. Martin a insisté à plusieurs reprises sur la prudence, mais les annonces étaient incontestablement optimistes après des mois de gestion difficile de la pandémie. Le verrouillage de l’Irlande est en place depuis avant Noël – l’un des plus longs et des plus durs au monde.

Les partis d’opposition et les groupes d’affaires ont été très bien accueillis, mais des plaintes ont également été reçues de certains milieux. L’Association des restaurants d’Irlande s’est plaint que les hôtels seraient en mesure de servir de la nourriture à l’intérieur alors que ses membres ne le pouvaient pas, et a déclaré qu’il y avait «incrédulité, confusion et frustration» dans le secteur.

«Mini-boom»

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré que des milliers d’entreprises rouvriraient et que des centaines de milliers de personnes pourraient retourner travailler. Il a déclaré que de nombreux soutiens aux entreprises et aux employés resteraient en place «au moins jusqu’à la fin du mois de juin».

Il a également dit que s’il pourrait y avoir un «mini-boom» dans le temps à venir alors que les gens dépensaient leurs économies accumulées, le gouvernement ne retirerait pas de soutien financier à mesure que ces dépenses se dissipaient. Un double paiement sera disponible dans le cadre du programme de soutien aux restrictions de Covid pour aider les entreprises hôtelières à rouvrir et le taux de TVA réduit de 9% restera en vigueur au moins jusqu’à la fin de l’année.

Il a déclaré que la réponse à la pandémie était financée par des emprunts et que le meilleur moyen de rembourser et de refinancer la dette était une reprise économique rapide.

M. Varadkar a ajouté que ce serait probablement en septembre avant que les gens ne soient autorisés à retourner dans leurs bureaux, comme il a dit que ce serait quand une «masse critique» de personnes serait vaccinée.

La ministre des Arts et des Sports, Catherine Martin, a déclaré que le gouvernement préparerait des propositions pour la tenue d’un nombre limité de grands événements pilotes pour le sport et la musique, y compris des événements en salle, mais elle a refusé de se laisser influencer par la date à laquelle les événements auraient lieu.