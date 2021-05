L’OMS liste le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence

Agar-agar

L'agar-agar (référencé E406 dans la liste des additifs alimentaires) a, tout comme la gélatine, des propriétés gélifiantes . Dans certaines conditions il la remplace dans les recettes de gelées , de bavarois , mousses , confitures , confiseries et entremets . ORIGINE L'agar-agar est une algue rouge d'origine japonaise. CARACTERISTIQUES Chaque printemps, l'agar-agar rencontre un énorme succès au Japon : cette fine poudre blanche, extraite d'une petite algue rouge, gonfle au contact de l'eau et permet de préparer rapidement des plats aux vertus rassasiantes et légèrement laxatives. Les Japonaises soucieuses de leur ligne adoptent cet ingrédient à l' apport calorique proche de zéro pour mincir sans subir la sensation de faim, purifier leur organisme, cuisiner vite et léger... Cette substance s'utilise en très petites quantités . Elle n'a pratiquement ni goût ni couleur . C'est un liant et gélifiant végétal parfait pour remplacer la gélatine animale, il existe une multitude de recettes dans lesquelles l'agar-agar peut être utilisé : confitures, gelées de fruits, flans... CONSEILS D'UTILISATION Le dosage doit être précis. Son pouvoir de gélification est 8 fois supérieur à celui de la gélatine . 1 g d'agar = 8 g de gélatine. Classiquement il faut 2 g d'agar pour ½ litre de liquide. L'agar-agar doit être porté à ébullition 30 secondes au moins dans un liquide, puis refroidi pour gélifier.