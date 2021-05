L’Écosse sur le fil du rasoir avant le vote qui pourrait ouvrir la voie à l’indépendance

Lorsque les Écossais voteront jeudi prochain, ils ne choisiront pas seulement qui devrait les gouverner depuis Holyrood pendant les cinq prochaines années – ils pourraient commencer à déterminer l’avenir du Royaume-Uni lui-même. La première ministre Nicola Sturgeon a promis un deuxième référendum sur l’indépendance si son Parti national écossais (SNP), au pouvoir depuis 14 ans, est renvoyé pour un autre mandat.

Les conservateurs, le deuxième parti en importance à Holyrood, ont également qualifié l’élection de vote sur l’opportunité de tenir un deuxième référendum, promettant de le bloquer s’ils le peuvent. Les sondages indiquent une nette majorité de députés indépendantistes du Parlement écossais (MSP), y compris le SNP, les Verts et peut-être le nouveau parti Alba d’Alex Salmond.

Les Écossais ont deux voix aux élections législatives, une pour un député de circonscription et une autre pour une liste régionale de parti. Les députés de circonscription sont élus au scrutin majoritaire à un tour comme à Westminster; les votes pour la liste régionale sont répartis entre les partis pour rendre le résultat plus proportionnel.

«La question constitutionnelle est la ligne de démarcation fondamentale de l’électorat», déclare John Curtice, professeur de politique à l’Université de Strathclyde et principal spécialiste des sondages en Grande-Bretagne.

«Vous avez près de 90% de ces gens qui disent qu’ils voteraient oui lors d’un référendum disant qu’ils vont voter pour le SNP dans la circonscription, dont certains continuent en disant, je voterai pour le Verts ou Alba sur la liste. Et vous avez moins de 10 pour cent de ces gens qui se disent opposés à l’indépendance, disant qu’ils vont voter pour le SNP ou bien par la suite pour Alba pour la liste. C’est donc une ligne de démarcation fondamentale et c’est une ligne de démarcation plus nette que lors de toutes les élections écossaises précédentes.

Le soutien à l’indépendance a augmenté depuis le référendum de 2014, lorsque les Écossais ont voté de 55% à 45% pour rester au Royaume-Uni. Les principaux moteurs de ce changement ont été le Brexit, auquel l’Écosse s’est opposée par 62% à 38%, et la gestion assurée par Sturgeon de la pandémie de coronavirus.

Mais le Brexit et le coronavirus ont également compliqué le chemin de l’indépendance, le premier en raison de la perspective d’une frontière dure avec l’Angleterre et le second en raison de son impact sur les finances publiques.

«La vie est compliquée et il y a des complexités dans le chemin emprunté par un pays. Et je pense que ce qui est important pour des gens comme moi – contrairement à ceux qui ont proposé le Brexit – n’est pas d’essayer de simplifier à l’extrême des problèmes complexes, mais d’être franc avec les gens sur la façon dont nous nous frayons un chemin à travers ceux-ci », a déclaré M. arrêt de la campagne à Glasgow cette semaine.

«Mais pour moi, le principe fondamental ici est que vous êtes confronté à des complexités quelle que soit la manière dont vous êtes gouverné, mais vous serez mieux en mesure de vous guider à travers ces complexités si vous êtes réellement responsable des décisions qui déterminent comment vous le faites. . À l’heure actuelle, le Brexit est arrivé à l’Écosse contre notre volonté. Une décennie d’austérité nous a été imposée contre notre volonté. Alors que nous nous remettons de Covid, le danger est que nous soyons à nouveau pris dans la mauvaise direction contre notre volonté. L’indépendance n’est pas une baguette magique qui supprime tous les défis auxquels l’Écosse est confrontée, mais elle met les leviers entre nos mains pour savoir comment nous essayons de relever ces défis.

Union Jack

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré qu’il refuserait d’autoriser un deuxième référendum, qui nécessite le consentement de Westminster, même si le parlement écossais en vote un. Un tel refus est susceptible de déclencher une contestation devant les tribunaux entre les gouvernements écossais et britannique ainsi qu’une bataille politique entre Sturgeon et Johnson.

La stratégie actuelle de Johnson pour renforcer le soutien à l’Union consiste à utiliser la loi sur le marché intérieur pour financer des projets en Écosse directement depuis Westminster, en contournant le parlement écossais. Les fruits des largesses de Westminster seront clairement identifiés comme des projets financés par le Royaume-Uni, marqués d’un Union Jack.

«Je pense qu’ils sous-estiment à quel point même en Écosse, l’Union Jack n’est pas un symbole d’unité», déclare Nicola McEwen, codirectrice du Centre on Constitutional Change de l’Université d’Édimbourg. «C’est pour certains, mais vous n’avez pas besoin de les convaincre. Je pense qu’il est peu probable que cela ait l’effet escompté. Du point de vue du public, pour la plupart, ils ne se soucient probablement pas vraiment de la provenance de l’argent si l’argent vient. Mais cela ne veut pas dire que cela achète leur fidélité. »

Et s’il est également perçu comme une atteinte à l’autorité du parlement écossais, auquel les citoyens écossais se sentent beaucoup plus fidèles et un sentiment d’attachement plus fort aux institutions déconcentrées qu’aux institutions britanniques, alors cela risque également de se retourner contre eux. .

Si le gouvernement britannique accepte un référendum, il y aura une négociation sur les conditions du vote, y compris la question sur le bulletin de vote, qui est autorisé à voter, et les règles concernant la campagne. Pendant la campagne, Sturgeon sera confronté à des questions sur l’avenir de la frontière avec l’Angleterre si une Écosse indépendante adhère à l’Union européenne et sur la façon dont le pays s’en sortira sans transferts financiers depuis Londres.

Vision stratégique

Le SNP n’a jusqu’à présent pas réussi à fournir des réponses à certaines des questions les plus difficiles, et James Mitchell, expert du parti et auteur de Takeover: Explaining the Extraordinary Rise of the Scottish National Party, soutient que Sturgeon fait partie du problème.

«Elle manque de vision stratégique. Elle n’est pas en mesure d’aller au-delà de ses principaux conseillers et ses principaux conseillers, franchement, ne sont pas des personnes impressionnantes sur les questions politiques, sur la stratégie », dit-il. «Il ne fait aucun doute qu’en tant que communicatrice, en tant que débatteuse, je pense qu’elle est l’une des meilleures de Grande-Bretagne. Elle n’a pas de stratégie pour la période post-électorale, pour le référendum. C’est là que réside sa faiblesse.

Jamie Greene, le porte-parole des conservateurs sur l’éducation à Holyrood, soutient le refus de Johnson d’autoriser un deuxième référendum, arguant que le parlement écossais n’a pas le droit de démanteler le Royaume-Uni. Les conservateurs écossais ont plus que doublé leurs sièges à Holyrood de 15 à 31 en 2016, mais ils semblent avoir atteint un sommet et se battent maintenant avec les travaillistes pour conserver la deuxième place.

«Je pense que nous sommes toujours en position de force pour refuser au SNP une majorité. Je pense qu’ils se sont reposés sur leurs lauriers en pensant que cela arriverait. Mais les sondages sont à la hausse et à la baisse et c’est de plus en plus tranchant », a déclaré Greene.

«Nous nous concentrons maintenant sur le mode réaliste, qui consiste à leur refuser la majorité que nous avions obtenue en 2016 du mieux que nous pouvons et à envisager ce que nous pouvons faire au cours des cinq prochaines années, ce qui, comme nous le faisons campagne depuis. , il s’agit de reconstruire l’Écosse et de ne pas chercher à la diviser par davantage de référendums.

Et s’il y a jamais un référendum, il veut le combattre sur un appel à la tête plutôt qu’au cœur et en mettant l’accent sur le coût financier de l’indépendance. «Il y a beaucoup de questions sans réponse et je voudrais que les gens regardent les faits et prennent des décisions sur des faits, des faits seulement, parce que ce sont les faits qui paieront leurs pensions», dit-il.

«J’espère que les gens regarderont cela à la lumière froide du jour et penseront moins à Boris et Nicola. Parce qu’ils seront terminés, dépoussiérés et disparus longtemps au fur et à mesure que les gens, une jeune génération qui peut sembler attirée de manière romantique par la notion d’indépendance, devront vivre avec les conséquences économiques de celle-ci.

Union européenne

Sturgeon a promis de ramener une Écosse indépendante dans l’UE, et plus de 170 écrivains, artistes et intellectuels européens ont appelé cette semaine les dirigeants de l’UE à offrir au pays une voie simple vers l’adhésion à l’UE. Michael Keating, politologue spécialisé dans le nationalisme, l’UE et la déconcentration, estime que l’adhésion ne sera pas un problème mais que l’Écosse devra entrer au cœur de l’UE pour y prospérer.

«Vous pouvez être un grand État à la périphérie, vous pouvez être un grand État au centre. Mais si un petit État se trouve à la périphérie, il est en position de faiblesse. Je pense que vous obtenez plus d’influence à mesure que vous y entrez », dit-il.

Dans le passé, le SNP a été déchiré entre le modèle irlandais d’intégration profonde dans l’UE et celui du Danemark et de la Suède, qui sont en dehors de l’euro. Kirsty Hughes, qui dirige le Centre écossais sur les relations européennes, dit que les Écossais qui admirent à quel point l’Irlande a eu le soutien d’autres États membres pendant les négociations sur le Brexit ne comprennent pas que l’Irlande a choisi d’être un État membre principal.

En vertu de l’accord de commerce et de coopération négocié entre la Grande-Bretagne et l’UE, une Écosse indépendante aurait une frontière réglementaire et douanière avec l’Angleterre et le Pays de Galles.

«Si nous adoptons le calendrier de Sturgeon pour devenir éventuellement indépendant en 2026, vous envisagez peut-être de vous joindre en 2030. Il est concevable que vous ayez un gouvernement différent qui rapproche le Royaume-Uni de l’UE. Vous pourriez au moins vous être aligné sur ses règles de santé alimentaire et animale et végétale. Mais notre meilleur pari pour le moment est de le faire sur la base de l’Accord de commerce et de coopération. Ce sera donc une frontière sérieuse et coûteuse », dit Hughes.

«Ce que je dis toujours aux gens, c’est que si vous voulez savoir à quoi ressemble cette frontière, d’accord, c’est une frontière terrestre, mais regardez la frontière entre la Grande-Bretagne et la République d’Irlande, à cause de la zone de voyage commune.»

Sturgeon a dit aux électeurs qu’elle ne convoquerait pas de référendum avant la fin de la pandémie, mais qu’elle espère le faire dans les 2 ans et demi à venir. Dans l’intervalle, le sentiment au sein du gouvernement de Johnson à Westminster s’est retourné contre la décentralisation, et la loi sur le marché intérieur offre un dispositif pour couper les ailes du parlement écossais.

McEwen pense qu’il s’agit d’une stratégie à haut risque qui ne gagnera pas les nationalistes et pourrait aliéner les syndicalistes menacés par la décision de contournement de Johnson qui sont fortement engagés auprès du parlement écossais. Et il pourrait renverser l’équilibre des risques auxquels sont confrontés les électeurs écossais lors d’un référendum sur l’indépendance.

«Si Johnson s’engage dans la voie de la recentralisation et de la sape de l’autorité du parlement, alors voter contre l’indépendance n’est plus l’option sans risque», dit-elle. «Nous allons équilibrer les risques, je pense. Il ne s’agirait pas seulement d’indépendance, mais de protéger l’autonomie de l’Écosse. »