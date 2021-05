32 superbes promenades de week-end en Irlande – une dans chaque comté

Smartbox Vol en montgolfière en semaine et le week-end Coffret cadeau Smartbox

Embarquez pour un vol magique en montgolfière survolant de sublimes paysages français avec ce coffret cadeau pour 1 personne. Montgolfière Sensation vous invite à vivre une expérience hors de l’ordinaire avec 1h20 de vol en montgolfière dans un région au choix parmi le Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine ou l’Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez choisir parmi 9 secteurs de vol, plus magnifiques les uns que les autres. Découvrez la France comme vous ne l’avez jamais vue, survolez bocages et marais, châteaux et abbayes, lacs, forêts et vignes. Les panoramas se défileront l’un après l’autre et vous laisseront sans voix face à la diversité des paysages en France.