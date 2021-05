Le chien de garde irlandais des données se heurte aux régulateurs à propos d’une amende proposée pour WhatsApp

Propos'Nature Propos' Nature Aroma-Phytothérapie Roll-On aux Huiles Essentielles Arnica Bio 5ml

Propos'Nature Roll-On Bio Arnica 5ml est un soin adapté pour les petites blessures du quotidien. Formulé à base d'huiles essentielles et d'Arnica, il permet de soulager et protéger la peau contre les agressions extérieures. Il cible efficacement et rapidement les douleurs, coups, bleus ou bosses. Le procédé d'obtention à froid par un mélange doux des ingrédients entre eux préserve toutes les matières actives naturellement présentes dans les huiles.