La Maison Blanche lutte pour définir sa diplomatie vaccinale laisse l’Ukraine en suspens

La récente décision de l’administration Biden d’envoyer des vaccins contre les coronavirus en Inde a créé des tensions avec un autre allié clé: l’Ukraine, qui a intensifié ses demandes d’aide vaccinale avant une visite cette semaine du secrétaire d’État Antony Blinken.

L’administration du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy fait pression sur Washington pour obtenir de l’aide pour obtenir des vaccins depuis décembre, avant que Donald Trump ne quitte ses fonctions, selon plusieurs responsables américains et ukrainiens. Les conversations se sont poursuivies ces dernières semaines au niveau diplomatique, et des responsables ont déclaré que la pandémie – et l’espoir de l’Ukraine d’une assistance américaine – était la toile de fond d’un appel téléphonique de 50 minutes entre Zelenskiy et Biden le 2 avril.

L’administration Biden est impatiente d’intensifier son aide internationale aux vaccins pour contrer la Chine et la Russie, qui augmentent leurs exportations pour renforcer leur influence mondiale. Mais les responsables américains n’ont pas encore engagé d’assistance spécifique à Kiev car ils n’ont pas trouvé comment hiérarchiser le nombre écrasant de demandes qu’ils ont reçues de plusieurs pays, selon deux responsables de l’administration Biden familiers avec la question.

Le dialogue américano-ukrainien sur l’aide au COVID-19 met en évidence le conflit croissant entre le désir de l’administration Biden de devenir le plus grand donateur de vaccins au monde et sa décision de retarder la plupart des dons jusqu’à ce que la majorité des Américains soient vaccinés. Les responsables américains ont déclaré que la décision d’engager des millions de doses non spécifiées en Inde était facile, avec des milliers de personnes qui meurent chaque jour du COVID-19. Mais le calcul est plus délicat pour des pays comme l’Ukraine, où les nouvelles infections sont sur une trajectoire descendante.

«Ils n’ont tout simplement pas autant besoin des doses que l’Inde en ce moment», a déclaré une personne impliquée dans le dialogue diplomatique américano-ukrainien. « Parmi les choses qui inquiètent les États-Unis avec Kiev pour le moment, ce n’est pas le numéro un sur la liste. »

De hauts responsables ukrainiens ont déclaré lundi qu’ils ne s’attendaient pas à ce que Blinken annonce l’aide du COVID-19 lors de sa visite, qui se concentrera inévitablement sur la poursuite du conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie dans le Donbass, et la mobilisation militaire du Kremlin le long de la frontière ukrainienne, ce qu’elle a récemment tiré vers l’arrière.

À Kiev, l’approche prudente de l’administration Biden en matière de diplomatie en matière de vaccins rappelle le retard de la réponse américaine en fournissant un soutien militaire et une aide mortelle à l’Ukraine pour aider le pays dans sa lutte contre les séparatistes soutenus par la Russie. Un envoi de doses pourrait solidifier les relations de Washington avec Kiev à un moment où l’Ukraine est de plus en plus vulnérable lors de l’accumulation de troupes russes à sa frontière.

En février, Kvien a déclaré que les États-Unis fourniraient une aide financière à l’Ukraine pour l’aider à distribuer les doses de vaccin reçues de COVAX.

« Ce n’est pas notre plus gros don à ce jour, mais il arrive à un moment critique », a déclaré Kvien dans un communiqué de février. «Il s’appuie sur notre partenariat de longue date avec l’Ukraine pour soutenir la réforme de la santé et lutter contre les maladies infectieuses, y compris le COVID. Comme vous le savez, nous avons déjà fourni 48 millions de dollars d’aide à l’Ukraine, rien que pour le COVID. »

Mais les responsables travaillant sur la réponse du gouvernement fédéral au COVID-19 sont toujours divisés sur la question de savoir si les États-Unis devraient envoyer des doses à l’étranger à un moment où les taux de vaccination à la maison ralentissent. À mesure que la demande américaine ralentit, il devient de plus en plus difficile pour l’administration d’évaluer le nombre de doses qu’elle pourra épargner. Les critiques américains notent cependant que le pays a commandé plus d’un milliard de doses de vaccins auprès de plusieurs fabricants – plus que suffisant pour vacciner chaque Américain.

La question de l’équité en matière de vaccins a pris une nouvelle urgence au milieu d’épidémies dans l’hémisphère sud, des responsables, notamment le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, accusant les pays riches de stocker des doses. Les responsables des pays pauvres comme l’Ukraine sont devenus de plus en plus paniqués car le programme international COVAX a mis du temps à délivrer des doses.

La conversation sur la diplomatie des vaccins est relativement nouvelle pour Blinken, qui, lors de tout autre voyage de haut niveau à Kiev à toute autre période, se préoccuperait principalement de faire appel aux préoccupations de l’Ukraine concernant la Russie. Mais la pandémie de COVID-19 a insufflé un nouveau sentiment d’anxiété dans les réunions diplomatiques lorsque les pays se bousculent pour être les premiers à recevoir l’aide internationale de Covid-19.

L’accès de l’Ukraine aux vaccins COVID-19 est loin d’être certain. Le pays a administré plus de 750 000 doses à ce jour. La plupart provenaient d’un lot de 12 millions de doses d’AstraZeneca que l’institut indien du sérum a envoyé en mars. Mais les autorités locales sont en proie à des stocks pour vacciner le reste des près de 40 millions de personnes vivant en Ukraine.

Le mois dernier, l’Ukraine a approuvé l’utilisation de plus de 200 000 doses du vaccin chinois Sinovac qu’elle a reçu en mars. L’Ukraine devrait également recevoir 16 millions de doses de vaccin supplémentaires de COVAX. Kiev a également récemment signé un accord avec Pfizer pour 20 millions de doses de son injection – suffisamment pour vacciner 10 millions de personnes. On ne sait pas quand ces doses de Pfizer arriveront.