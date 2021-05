Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué le Parlement européen?

David Sassoli n’a pas rédigé les sanctions de l’UE contre la Russie. Il n’a pas mis les pieds à Moscou pendant son mandat de président du Parlement européen. Et les responsables proches de lui disent qu’il ne prévoyait pas d’y aller de si tôt.

Pourtant, vendredi dernier, Sassoli s’est vu interdire l’entrée en Russie, inscrit sur une liste de huit hauts responsables européens que Moscou a publiée.

Certains des noms avaient du sens. La vice-présidente de la Commission européenne, Věra Jourová, par exemple, a mené la campagne de l’UE contre la désinformation russe.

Mais l’inclusion de Sassoli était quelque peu déroutante. Le Parlement ne met pas en œuvre la politique étrangère de l’UE – c’est le service pour l’action extérieure extérieure (SEAE). Pourtant, le chef du SEAE, Josep Borrell, ne figurait pas sur la liste de la Russie. Le Parlement n’adopte pas de sanctions contre les pays étrangers – c’est le Conseil de l’Union européenne. Pourtant, les responsables de cet organisme n’étaient pas non plus visés.

Pourtant, du point de vue des relations publiques, il existe une myriade de raisons pour lesquelles la Russie s’en prendrait à Sassoli – et, par extension, au Parlement européen. Libérés des contraintes diplomatiques ou bureaucratiques liées au travail avec les Russes, les eurodéputés sont relativement libres de critiquer, haranguer et matraquer Moscou pour son comportement malveillant. Et ce sont ces critiques et résolutions barbelées qui se retrouvent dans les reportages et circulent sur Twitter. Essentiellement, c’est ce que le public voit souvent venir de l’UE à propos de la Russie.

Et le Parlement s’est particulièrement exprimé sur une question apparemment au cœur de la décision de la Russie – l’empoisonnement et l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexei Navalny.

«De l’avis du public, le Parlement a pris le rôle de chef de file dans ce débat», a déclaré à POLITICO Sergey Lagodinsky, un eurodéputé vert allemand qui a grandi en Russie. «C’est une voix directement légitimée, plus politique, plus ambitieuse.»

«Nous sommes des politiciens plus que les bureaucrates ou l’exécutif», a-t-il ajouté.

Ou, comme Sassoli l’a dit, l’interdiction ne concernait tout simplement pas lui.

«Ce n’est pas une question personnelle», a-t-il déclaré dimanche au quotidien italien La Stampa. «On frappe le président pour frapper le Parlement.»

Parlement européen contre Russie

Les eurodéputés battent le tambour à propos du cas de Navalny depuis des mois.

En août dernier, Navalny – le principal critique russe du président Vladimir Poutine – a été empoisonné alors qu’il volait en Russie, presque mourant. L’UE et nombre de ses alliés ont rapidement accusé Moscou d’avoir orchestré l’attaque.

Au Parlement, les députés ont commencé à s’en prendre au Kremlin.

En septembre, les eurodéputés ont adopté la première des trois résolutions fortement formulées condamnant Moscou pour les mauvais traitements infligés à Navalny – d’abord pour son empoisonnement, puis plus tard, pour son arrestation et son emprisonnement.

La résolution, soutenue par 532 députés (sur 705), «condamne fermement la tentative d’assassinat d’Alexei Navalny» et exhorte la Russie à «mettre fin au harcèlement, à l’intimidation, à la violence et à la répression de leurs opposants politiques».

Deux mois plus tard, en novembre, le Parlement a demandé à Navalny lui-même de se présenter à une réunion en ligne de sa commission des affaires étrangères. Lors de la réunion, Navalny a plaidé pour une action de l’UE.

« Il est extrêmement important pour les Russes de savoir que l’Europe dans son ensemble et le Parlement européen ne resteront pas silencieux sur de tels événements », a-t-il déclaré aux députés.

En janvier, après le retour de Navalny en Russie – pour être immédiatement détenu pour ce qui était considéré comme des accusations spécieuses – Sassoli a ouvert une session plénière à Bruxelles en appelant les autorités russes à libérer Navalny.

«Sa détention représente une violation des droits de l’homme», a-t-il proclamé. «Et nous le soutenons.»

Le même mois, 581 députés ont approuvé une résolution appelant les États membres de l’UE à «prendre une position active» sur l’arrestation de Navalny et à «renforcer considérablement les mesures restrictives de l’UE vis-à-vis de la Russie».

Le 2 mars, l’UE a agi en sanctionnant plusieurs hauts responsables russes.

Pourtant, dans leurs discours, certains eurodéputés sont allés plus loin que l’UE elle-même, appelant le bloc à pénaliser les oligarques russes liés au régime, ainsi que les membres du cercle restreint de Poutine – une mesure qui, selon eux, frapperait plus fort que de punir les responsables gouvernementaux. D’autres ont également appelé l’UE et ses États membres à abandonner le gazoduc controversé Nord Stream 2, qui transportera du gaz naturel entre la Russie et l’Allemagne.

La semaine dernière, 569 députés ont adopté un texte appelant à «la libération immédiate et inconditionnelle d’Alexei Navalny», dont la condamnation est «politiquement motivée» et «va à l’encontre des obligations internationales de la Russie en matière de droits humains».

C’est ce comportement qui a mis le Parlement dans la ligne de mire du Kremlin, a déclaré David McAllister, un autre député européen allemand qui préside la commission des affaires étrangères du Parlement. L’interdiction de voyager de la Russie, a-t-il dit, visait «une institution indépendante», une institution qui «a été et reste vocale en ce qui concerne les questions controversées dans le monde».

Au-delà de Navalny

Le traitement de l’affaire Navalny par le Parlement représente une tendance plus large à piquer la Russie sous le règne de Poutine.

Ces dernières années, les députés ont adopté d’innombrables résolutions dénonçant l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014. Ils ont également refusé de reconnaître la victoire à la réélection en 2020 du dirigeant autoritaire biélorusse Alexander Lukashenko, un proche allié de Poutine, soulignant des informations faisant état de fraudes généralisées.

Les députés ont également profité du prix annuel Sakharov pour la liberté de l’esprit pour envoyer des messages politiques à Moscou.

En 2018, ils ont décerné le prix à Oleg Sentsov, un réalisateur ukrainien qui s’est exprimé sur l’annexion de la Crimée par la Russie. Plus récemment, ils ont décerné le prix à l’opposition démocratique en Biélorussie qui tentait d’évincer Loukachenko.

Pourtant, Sassoli n’est pas le premier fonctionnaire du Parlement à se voir interdire de se rendre en Russie.

En 2014, l’ancienne eurodéputée Rebecca Harms, critique de longue date de Poutine et coprésidente des Verts européens, a été interdite d’entrer en Russie après avoir été détenue à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou pendant quatre heures.

Et en 2015, après que l’UE a introduit des sanctions contre la Russie pour son annexion de la Crimée, le pays a imposé une interdiction d’entrée à 89 citoyens européens, dont Anna Maria Corazza Bildt, une ancienne députée suédoise.