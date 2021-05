Plan de vaccination HSE Covid révisé pour que les personnes âgées reçoivent d’abord des vaccins

Le plan de vaccination révisé contre les coronavirus doit commencer par les personnes âgées et tout vaccin disponible sera utilisé pour suivre le rythme du déploiement au cours des deux prochains mois.

À la suite des discussions entre les responsables de la santé et les ministres ces derniers jours, on s’attend à ce que la même approche s’applique aux moins de 50 ans qu’aux plus de 50 ans – ce qui signifie que certaines personnes dans la quarantaine pourraient se voir offrir les injections Johnson & Johnson ou AstraZeneca.

Le plan révisé est à l’étude depuis que le Comité consultatif national d’immunisation (Niac) la semaine dernière a indiqué que les vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson ne devraient pas être administrés aux moins de 50 ans dans la mesure du possible.

Cependant, les responsables estiment qu’offrir les deux vaccins aux personnes âgées de moins de 50 ans ne contreviendrait pas aux recommandations de Niac, selon lesquelles l’utilisation ne devrait pas être restreinte si aucune autre option n’est disponible.

L’exécutif des services de santé a envoyé des recommandations sur le plan révisé au gouvernement hier avant la réunion du Cabinet d’aujourd’hui, au cours de laquelle les ministres devraient discuter du plan.

À l’heure actuelle, les personnes âgées de plus de 60 ans sont vaccinées, et celles de plus de 50 ans sont invitées à s’inscrire à partir d’aujourd’hui. La cohorte des 40-49 ans ne devrait pas être rejointe avant quelques semaines.

Il y aura des vaccinations «parallèles», où les doses sont administrées à deux cohortes simultanément, mais cela ne se produira que lorsqu’une cohorte est en cours de fin et l’autre a commencé.

Il y avait eu des spéculations selon lesquelles le gouvernement choisirait de commencer à vacciner les plus jeunes avec les vaccins Pfizer tout en procédant avec les plus de 50 ans à un rythme plus lent.

Cependant, il est entendu que cela n’a pas été recommandé en raison du risque plus élevé de maladie grave due à Covid-19 pour la cohorte plus âgée. Il y a aussi une détermination à éviter une situation où les vaccins ne sont pas utilisés alors que certaines personnes attendent toujours un coup.

Les chiffres HSE montrent qu’un peu plus de 700 000 vaccins Covid-19 ont été administrés en avril, nettement moins que l’objectif de 860 000. Le programme a été entravé par des facteurs tels que des livraisons peu fiables et des restrictions sur l’utilisation de certaines injections en attendant ou à la suite des recommandations de Niac.

Véracité des données

Paul Reid, le directeur général de HSE, avait déclaré hier qu’il y avait «une grande dynamique» dans le programme de vaccination, publiant sur Twitter que près de 200 000 vaccinations avaient été administrées la semaine dernière et «plus de 788 000 réalisées jusqu’en avril».

Cependant, le HSE a confirmé par la suite que ce chiffre incluait certaines vaccinations effectuées fin mars et au début de ce mois.

«Notre plan révisé visera à maintenir l’élan et à travailler à travers les âges avec les fournitures disponibles», a déclaré M. Reid.

453 autres cas de Covid-19 ont été signalés la nuit dernière, soit le total depuis le début de la pandémie au-delà de 250 000. Aucun autre décès lié à la maladie n’a été signalé.

Pendant ce temps, la Commission européenne a présenté des plans pour ouvrir les voyages non essentiels dans le bloc aux personnes du monde entier qui ont été vaccinées avec un vaccin approuvé pour une utilisation dans l’Union européenne. L’Irlande ne serait pas couverte par l’accord car elle ne fait pas partie de la zone de libre circulation Schengen ou d’un membre associé, mais l’État pourrait choisir de s’aligner.

Dans le cadre de ces propositions, l’UE lèverait son interdiction des voyages non essentiels de l’extérieur du bloc pour les personnes qui ont été complètement vaccinées au moins 14 jours avant le voyage.