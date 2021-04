Covid-19: 14 nouveaux décès et 455 nouveaux cas signalés dans l’État

Quatorze autres décès liés au Covid-19 ont été signalés par l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet).

Cela porte à 4 783 le nombre total de décès dans la pandémie.

Les personnes décédées étaient âgées de 55 à 90 ans et l’âge médian était de 72 ans.

Samedi, le Nphet a également signalé 455 cas confirmés de la maladie, portant à 240 643 le nombre total de cas confirmés en Irlande depuis le début de la pandémie.

Quelque 208 patients de Covid-19 étaient hospitalisés samedi matin, dont 11 personnes hospitalisées au cours des dernières 24 heures. Il s’agit d’une légère augmentation par rapport aux 200 personnes traitées pour le virus à l’hôpital vendredi matin. Au total, 52 personnes étaient aux soins intensifs samedi matin, contre 51 vendredi.

Sur les nouveaux cas signalés samedi, 212 étaient des hommes et 237 des femmes, tandis que 77% étaient âgés de moins de 45 ans. L’âge médian pour un test positif était de 30 ans.

Quelque 301 628 personnes étaient complètement vaccinées et avaient reçu les deux injections le mercredi 7 avril, selon les données HSE. Quelque 716 636 personnes avaient reçu leur première dose, tandis qu’un total de 1 018 264 doses du vaccin Covid-19 avaient été administrées mercredi.

Au total, 107 628 tests ont été effectués au cours des sept derniers jours avec un taux de positivité de 2,7%.

Samedi matin, le HSE a rapporté que, vendredi matin à 8 heures du matin, il y avait 200 cas confirmés dans les hôpitaux, en baisse de neuf par rapport à la veille, et 51 personnes atteintes du virus dans les unités de soins intensifs, contre 53 jeudi.

Centres sans rendez-vous

Quatre nouveaux centres sans rendez-vous ont ouvert samedi à Dublin, Waterford et Limerick. A Dublin, ils seront à Cumann Naomh Peregrine, Blakestown Road, Mulhuddart, Dublin 15; au complexe sportif de Ballyfermot, 33-39 Gurteen Road, Redcowfarm, Dublin 10.

À Limerick, l’un d’entre eux ouvrira au St Joseph’s Health Campus, 3 Mulgrave Street, Limerick et à Waterford, au WIT College Street Campus, Cork Road, Waterford.

Les centres ouvriront de 11h à 19h tous les jours, pendant toute la semaine, à l’exception du centre de Limerick, qui sera ouvert pendant six jours.

Un centre de test sans rendez-vous déjà en service à Coláiste Eoin, Cappagh Road, Finglas, Dublin, restera ouvert jusqu’à 19 heures dimanche.

Un autre centre de test sans rendez-vous à Crumlin GAA, Club House, Lorcan O ‘Toole Park, Park Crescent, Crumlin, Dublin, D12 restera opérationnel jusqu’au 17 avril.

Les centres visent à identifier les cas asymptomatiques dans la communauté et sont ouverts à toute personne de plus de 16 ans qui vit à moins de 5 km et n’a pas eu de résultat positif pour Covid-19 au cours des six mois précédents.

On espère qu’ils ramasseront des cas de coronavirus, y compris toutes les nouvelles variantes qui circulent.

Quarantaine

Ruth Andrews de l’Incoming Tour Operators Association a déclaré que l’élargissement de la liste de quarantaine pour inclure les pays où la vaccination progressait était «décevant» et «extrêmement préoccupant, en termes de préjudice à la réputation que cela causera à nos principaux marchés touristiques, qui comprennent le Nord. Américain – le Canada et les États-Unis – ainsi que ces principaux marchés d’Europe continentale ».

Elle a dit que c’était compréhensible du point de vue de la santé publique, mais a ajouté qu’il n’y avait «aucune stratégie de sortie, aucune information sur ce que nous pouvons communiquer à nos partenaires et clients internationaux, quant au moment où nous pourrons les accueillir de nouveau dans le pays. ».

S’exprimant sur The Business sur RTÉ Radio One samedi matin, elle a déclaré que les variantes étaient préoccupantes, mais a noté que certains des pays de la liste étaient plus avancés dans les programmes de vaccination que l’Irlande, comme les États-Unis, où l’espoir est toute la population adulte sera vacciné d’ici la fin du mois de mai.

«Nous ne suggérons pas de laisser les Américains entrer à court terme, mais que devrions-nous communiquer à ces clients qui ont une demande refoulée de voyager, qui s’intéressent à l’Irlande?»

«Ils iront vers des marchés ouverts.»

L’Islande s’est ouverte aux clients vaccinés, où, a-t-elle dit, la demande avait «explosé».

«Lorsque vous introduisez des régimes aussi restrictifs que les hôtels de quarantaine, cela envoie un message maintenant, à un moment très important, lorsque les gens envisagent de voyager parce qu’ils savent qu’ils seront vaccinés, cela envoie le message que l’Irlande est fermée.»

Lors d’une réunion vendredi soir, les ministres ont ajouté 16 pays à la liste, dont le Canada, la Belgique, l’Italie, la France et le Luxembourg.

Les autres pays à ajouter à la liste sont le Bangladesh, le Kenya, le Pakistan, la Turquie, l’Arménie, les Bermudes, la Bosnie-Herzégovine, Curaçao, les Maldives et l’Ukraine.

La liste sera élargie à partir de jeudi prochain, bien que l’inclusion des États-Unis et du Canada soit subordonnée à la capacité suffisante du système.

L’Allemagne a été retirée de la liste après que de nouveaux conseils ont été reçus du Travel Advisory Group.

Des mesures visant à renforcer la mise en quarantaine à domicile ont également été convenues. Les passagers venant de pays qui ne sont pas considérés comme «à haut risque» en raison de la circulation des variantes de Covid-19 doivent désormais avoir un test Covid-19 du cinquième jour réservé auprès du HSE, ainsi qu’un test PCR pré-vol négatif.

Le gouvernement doit également réfléchir à la manière d’aborder les passagers qui sont entièrement vaccinés.