Les médias n’ont pas rapporté les activités présumées du Sinn Féin à Derry, selon le sénateur FF

HAZET clé dynamométrique série 5000

HAZET n'a pas inventé la clé dynamométrique. Néanmoins, les techniciens du spécialiste de l'outillage de Remscheid ont fait de cet outil des produits HAZET exceptionnels. Clé à cliquet réversible pratique. Idéale pour les travaux sur les 2-roues. Précision : 3 % par rapport à la graduation (dans le sens de la manoeuvre) - (5107-3CT, 4 % de précision de déclenchement). Sécurité : Tactile (déclenchement à courte course). Sonore (élément pliable). Conçue exprès pour l'utilisation en atelier. Possibilités d'utilisation multiples : serrage contrôlé des vis au service des pneus, pour deux-roues, voitures, utilitaires mais aussi dans l'industrie et l'artisanat. Bague d'étanchéité optimisée pour protéger des corps étrangers. Le kit de réparation des clés à cliquet pour le montage autonome par le client pour une utilisation pendant des décennies. Manche avec surface anti-glisse plus grande pour transmission de puissance plus simple. L'aide au réglage par points d'enclenchement pour une assistance optimale de l'opérateur garantit le réglage sûr et rapide de la valeur de couple de rotation souhaitée en effectuant une rotation du manche. Verrouillage sécurisé des valeurs de réglage via la fonction d'enclenchement sur la couronne rotative. La couronne rotative triangulaire empêche tout déplacement incontrôlé. Les symboles de cadenas représentent le statut de verrouillage respectif. Possibilité de fixation de boucle de câble via les ouvertures sur la couronne rotative de verrouillage. Graduation facile à lire et contrastée. Lisibilité permanente grâce au marquage laser de la douille graduée. Certification conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017 Avec certificat d'étalonnage et numéro de série Livraison dans emballage vissable solide à extrémité hexagonale. Plus besoin de retour en arrière : il a été prouvé lors de tests de résistance à long terme, qu'un retour en arrière sur la plus petite graduation n'était pas nécessaire sur les clés dynamométriques HAZET de la série 5000