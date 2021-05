Des prisonniers racontent des histoires d’horreur sur leur détention en Biélorussie

HTH Borkler Gel - nettoyant ligne d’eau

Nettoyant ligne d’eau double action : Détartrant et dégraissant. Dissout les dépôts gras (huile solaires). Élimine le tartre incrusté, les revêtements ternis retrouvent tout leur éclat. Formule en gel épais en vue d’une efficacité maximale et d’une adhérence optimale sur les parois verticales. Très fortes teneurs en matières actives , excellent pouvoir solvant et détergent, Peu moussant. Mode d’emploi : S’applique sur tous types de matériaux de piscine et agit seul sans abrasion, le brossage n’étant necessaire qu’en présence de dépôts anciens très incrustées. Conditionnement : Bidon de 1L (gel)