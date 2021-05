Réunion du G7: le ministre indien des Affaires étrangères a mis en garde contre l’exposition au COVID-19

Spidi Gants Moto Spidi G-Warrior Noir-Sable S (7)

Préparez-vous pour la saison avec la collection 2020 de SPIDI!Les gants de moto SPIDI G-Warrior sont des gants légers et performants. Fabriqués en cuir de chèvre Hi-Fit résistant (0,6 mm à 0,8 mm) avec des sections en daim synthétique pour une protection supplémentaire contre l'abrasion. Les paumes et le dos sont rembourrées pour plus de confort et de sécurité tandis que la ventilation à travers la maille perforée vous permet de garder vos mains au sec et au frais.Caractéristiques :- Rembourrage des paumes - Rembourrage sur le dos - Rembourrage sur le côté de la main - Protections des articulations niveau 1 - Protection Warrior sur les articulations - Languette qui facilite l'ajustement des gants - Compatibles avec les écrans tactiles - Poids moyen 0,1 Kg - Microfibre en daim haute résistance - Tissu élastique - Tissu en maille perforée - Néoprène: tissu élastique, confortable et imperméable - Finition adhérente spéciale et confort sur les doigts