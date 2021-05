L’achat en gros d’une propriété doit être abordé dans le cadre du processus de planification, dit Ryan

Smartbox Séance bien-être et dégustation œnologique pour 2 à l'institut De la Vigne à la Beauté à Tallard, dans les Hautes-Alpes Coffret cadeau Smartbox

De précieux moments de détente vous attendent lors d’une expérience inoubliable mêlant à la perfection bien-être et œnologie, à partager avec un être cher. Grâce à De la Vigne à la Beauté, à Tallard, succombez aux plaisirs et aux bienfaits de la vinothérapie avec un rituel de 2h comprenant 1 séance de balnéothérapie, 1 accès au sauna privatisé et 1 soin Énergie vitale du visage ou 1 soin Équilibre du dos 90. Profitez également d’1 dégustation privée à la cave des vins du domaine pour faire appel à tous vos sens et goûter au plaisir sous toutes ses formes. Une occasion idéale de laisser l’esprit s’évader et le corps découvrir de nouvelles merveilles puisées dans les vignobles. Toutes les propriétés du raisin sont utilisées : son moût, son marc et même ses pépins, une grande source de polyphénols et anthocyanes qui ont de sublimes effets positifs sur la peau. Un régal sensoriel !