Brex sur la plage: la renaissance du bord de mer au Royaume-Uni donne l’espoir de laisser les électeurs

GREAT YARMOUTH – Dans les villes balnéaires britanniques votant pour le Brexit, les retombées de la pandémie mondiale font le jeu de Boris Johnson.

Parmi les propriétaires d’entreprise qui ont finalement enlevé les volets des cafés et des attractions le long de la promenade de la ville balnéaire de Great Yarmouth sur la côte est mercredi matin, il y avait une humeur prudente d’optimisme. Et il y a eu des mots chaleureux pour le Premier ministre britannique soutenant le Brexit.

Le gouvernement britannique se prépare à dévoiler ce qui devrait être un plan limité pour la reprise des voyages à l’étranger vendredi, avec des tests laborieux et des règles de quarantaine susceptibles d’être nécessaires pour voyager dans la plupart des régions du monde. Cela signifie que les petites entreprises touristiques de la ville envisagent la renaissance des grandes vacances balnéaires britanniques.

Le potentiel de stimulation de l’économie locale et du sentiment de fierté, que de nombreux groupes de discussion montrent que les électeurs de Leave ont rêvé lors du référendum de l’Union européenne de 2016, pourrait apporter des avantages électoraux à Boris Johnson.

« Je me sens optimiste en raison de l’interdiction de voyager en Europe », a déclaré Mark Kaley, le propriétaire de 59 ans du café Anchor Gardens et un fan de Johnson. « J’espère que ce ne sera pas seulement cet été, mais nous aurons un héritage dans les années à venir de personnes venant sur le bord de la mer britannique pour la première fois et en profitant réellement, et en pensant: ‘Pourquoi aller à l’étranger quand nous Avez-vous tout à notre porte? « »

La plage du village côtier de Happisburgh à Great Yarmouth | Christopher Furlong / Getty Images

Kaley, un partisan du Brexit comme beaucoup dans la ville – il avait la cinquième plus forte proportion d’électeurs du Brexit dans le pays – cite le programme de vaccination plus lent dans certains pays européens comme une raison pour laquelle les vacanciers « prudents » pourraient choisir la Grande-Bretagne plutôt que Benidorm.

« Je pense que le coup de pouce du programme de vaccination a également accru la croyance des gens dans le Brexit, que nous sommes un pays qui peut le faire sans l’Europe », a-t-il déclaré. «J’ai le sentiment qu’il y a beaucoup de patriotisme autour, ce qui est un peu Brexit, mais aussi avec le vaccin. Je pense qu’il y a [to be] une fierté de nouveau en Grande-Bretagne. «

« Sans l’ombre d’un doute », les gens associent le déploiement du vaccin britannique au Brexit, a déclaré Duncan Baker, député conservateur de la circonscription voisine de North Norfolk.

Sens de la fièrté

Le déclin des vacances balnéaires britanniques dans les années 1960, alors que les vols bon marché permettaient aux familles de s’envoler vers des climats plus ensoleillés en Espagne, en Grèce et au Portugal, a frappé des destinations de vacances balnéaires autrefois en plein essor comme Great Yarmouth, Blackpool, Cleethorpes et Skegness.

Les gouvernements successifs n’ont pas réussi à résoudre les problèmes économiques systémiques et, dans la décennie qui a suivi le krach financier de 2008, la moitié des villes côtières du pays ont connu une baisse de l’emploi, contre 37% des villes non côtières, selon une étude publiée l’année dernière. La grande majorité des communautés vivant le long du littoral anglais ont voté pour quitter l’Union européenne en 2016 – une cause défendue par Johnson, qui a ensuite remporté une victoire parlementaire écrasante en 2019.

Mais avec la pandémie COVID-19 qui oblige les gouvernements à imposer des restrictions de voyage radicales, il y a des espoirs d’un renouveau sur le marché du tourisme intérieur. Les propriétaires de maisons d’hôtes, de camps de vacances, de parcs de vacances et de parcs de camping à Great Yarmouth disent qu’ils sont complets pour cet été, a déclaré Graham Plant, un conseiller de l’arrondissement de Great Yarmouth. Baker a convenu que ses entreprises touristiques avaient connu une «forte augmentation» des visiteurs venant dans sa circonscription au milieu des faibles taux de COVID-19 et de sa proximité avec Londres.

James Johnson, un ancien sondeur n ° 10 sous Theresa May qui a maintenant créé sa propre entreprise, a déclaré que la perte d’un sentiment d ‘ »esprit de la ville » avait été une raison clé pour les gens de voter pour le Brexit et de s’éloigner du Parti travailliste. envers les conservateurs ces dernières années. Un renouveau de parc de vacances pourrait bien jouer avec ceux qui se tournent vers le «bon vieux temps».

Regent Road à Great Yarmouth | Jack Taylor / Getty Images

Les grandes stations balnéaires comme Pontins et Butlins sont souvent «associées à la perception que les gens ont de leur communauté», a-t-il déclaré. « Les gens en parlent comme des employeurs locaux, mais il y a aussi un léger sentiment de fierté, à cause de ce sentiment et de l’image des touristes venant de partout au Royaume-Uni dans ces endroits à leur apogée, est considérée comme positive. »

Une enquête VisitBritain à la mi-avril présente une image plus prudente.

Cela suggère qu’entre maintenant et la fin de l’année, seulement environ la moitié des adultes britanniques ont l’intention de prendre plus ou à peu près le même nombre de courtes pauses domestiques (51%) par rapport à la normale, les répondants se disant préoccupés par le fait qu’il pourrait y avoir moins d’opportunités manger et boire au printemps. Quatre sur 10 étaient toujours préoccupés par les risques d’attraper le COVID en été, avec des inquiétudes concernant les finances personnelles également évoquées. La même enquête suggère qu’environ 4 personnes sur 10 s’attendent à faire moins de voyages à l’étranger cette année par rapport à la normale.

Mais les vacances à la campagne, dans les villages et dans les villes balnéaires traditionnelles sont la destination de choix pour ceux qui planifient des voyages avec nuitées au printemps ou en été, selon l’enquête.

Richesses Rishi

Bien que la fierté soit importante pour de nombreux électeurs, les législateurs et les habitants ont toujours à l’esprit une économie froide et dure.

Robert Goodwill, le député conservateur de Scarborough et Whitby, deux autres grandes stations balnéaires de la côte est, a déclaré qu’il y avait des espoirs d’une « année de boom, si le temps le permet » dans sa partie du Yorkshire du Nord.

Il a reconnu que cela pourrait bien donner un coup de pouce politique. « Une personne ayant un emploi est plus susceptible de voter pour le parti au pouvoir qu’une personne sans emploi », a-t-il déclaré.

La plage de Scarborough, dans le nord-est de l’Angleterre | Oli Scarff / AFP via Getty Images

Des milliards de livres de dépenses publiques bloquées par le Trésor britannique en allégements fiscaux, salaires et subventions ont également atténué l’impact de trois verrouillages COVID, qui ont interrompu le commerce pendant de nombreux mois.

« Sans ces choses, nous aurions certainement été dans une situation bien pire que maintenant », a déclaré Michael Cole, chef de l’ingénierie au parc d’attractions Joyland à Great Yarmouth.

« Les gens pensent que cela aurait pu être bien pire que cela ne l’a été parce que le gouvernement a aidé », a ajouté Billy Ellis, un jeune de 23 ans qui est copropriétaire du Beach House Cafe à Great Yarmouth avec son père.

Mais Plant, le conseiller conservateur, a déclaré que la relance économique ne viendrait pas seulement du tourisme, soulignant des projets d’investissement de plusieurs millions de livres dans la région, y compris des plans pour un nouveau pont, en partie financé par le gouvernement central.

« Le tourisme est très important, mais évidemment, nous essayons de garder tous les autres fers au feu également », a-t-il déclaré.

Pete Waters, directeur exécutif du groupe d’entreprises touristiques locales Visit East of England, a également averti qu’il devait y avoir quelque chose à offrir aux touristes au-delà de la saison estivale.

« Il pourrait bien y avoir une grande renaissance du bord de mer britannique pendant quelques années, en particulier alors que partir à l’étranger est difficile et que nous avons un public captif, mais ce que ces villes côtières votant pour le Brexit doivent faire, c’est changer leur récit et leur offre », il a dit. « S’ils persistent avec » la saison « , ils continueront à avoir des emplois saisonniers mal payés, peu qualifiés. »

Et le poisson?

Alors que les perspectives économiques de ces villes votant pour le Brexit peuvent être potentiellement optimistes à court terme, l’accord de pêche de Johnson sur le Brexit pourrait encore être sa perte dans les communautés côtières, a déclaré June Mummery, directrice générale de BFP Eastern Ltd, un commissaire-priseur basé sur le marché du poisson. 20 miles au sud de Yarmouth dans la ville Suffolk de Lowestoft.

Johnson a rendu une visite très médiatisée aux affaires de l’ancien député européen du Brexit Party lors de la campagne référendaire de 2016, où il a déclaré « ils nous pincent le poisson » alors qu’il posait pour des photos tout en tenant un homard vivant.

Boris Johnson à Lowestoft, en 2016 | EFE via EPA

« Le Brexit était une occasion en or de reconstruire ces zones défavorisées, créant des milliers d’emplois », a déclaré Mummery. « L’accord qu’il a conclu, je pense personnellement, restera dans l’histoire comme l’un des pires accords jamais conclus dans ce pays. »

Si un tourisme en plein essor augmente le soutien à Johnson, Mummery dit que le Premier ministre se sera «décroché pour l’instant», mais elle ne croit pas que ce qui est une mauvaise affaire pour son industrie sera oublié.

« Tout à coup, vous allez amener les gens à dire: ‘Eh bien, avons-nous repris nos eaux de pêche?' »

Et le soleil?

Dans tous les discours sur le renouveau des vacances balnéaires au Royaume-Uni, des législateurs aux propriétaires d’entreprise, il y a une grande préoccupation très britannique.

« La météo joue un rôle important. Si vous avez du beau temps cet été, cela fonctionnera. Les gens se souviendront de bonnes vacances d’été chaudes en Grande-Bretagne et oublieront l’Espagne », a déclaré Kaley, le propriétaire du café.

Pour les stratèges politiques, celui-là est malheureusement hors de leur contrôle.