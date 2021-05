Le logement donne un aperçu de la compatibilité idéologique de FF et FG

ANTICA ERBORISTERIA SpA Herbatint coloration naturelle Nuance FF6 flash orange 135ml

HERBATINT Flash Mode Teinte que grace aux proprietes antioxydantes de l'Aloe Vera, riche divitamine et mineraux, protege et nourrit les cheveux en les colorant et de leur donner brillance et l'eclat unaprofonda. Certains des nuances sont completamentemiscelabili, permettant ainsi la realisation de toute couleur desiderato.Per une ou deux applications. Facile a utiliser, ne coule pas, n'a pas d'odeur. Il ne contient pas de peroxyde alcoole seulement 3% dans le melange de gel pret a l'application. Couleurs Disponibilenei: henne rouge, violet, prune, violette, sable blond et orange.Senza: ammoniac, resorcinol, parabens. Produit non teste sur les animaux. Comment utiliser Appliquer sur cheveux secs et non laves. Melangez dans le bol et le ilglicolio de colorant a parts egales. Appliquer avec un pinceau le melange obtenu sans icapelli peignage a partir des racines aux pointes. Laissez agir pendant 40 minutes. Avertissements Il peut etre applique sur les cheveux qui a ete precedemment traite avec altrecolorazioni, mais, dans la premiere demande, la couleur peut etre pigments leggermenteinfluenzato produit chimique utilise precedemment. Il est recommande diapplicare toujours une petite quantite de produit dans une meche de cheveux, l'utilisation primadi. Il est particulierement important de laisser le suicapelli produit de pose pour la duree recommandee dans les instructions. Choisissez une couleur de deux ou tretonalita plus leger que la couleur naturelle. Composants Extraits de plantes actifs: Aloe vera; Meadowfoam; Betula alba; Hamamelis virginiana; Echinacea angustifolia. Format Boite de 135 ml contenant 2 flacons de 60 ml (une des glicolio et un colorant) + 1bustina de gelee royale Aloe Vera restructuration 15 ml + 1 paire de gants a usage unique + Inserer les instructions. Emballage entierement recyclable.