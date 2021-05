Twitter suspend neuf comptes liés au profil utilisé par Eoghan Harris

Twitter a suspendu un total de neuf comptes qui, selon lui, sont liés à un compte anonyme auquel l’éminent chroniqueur de Sunday Independent Eoghan Harris a contribué.

L’écrivain et ancien sénateur bien connu a été abandonné par le Sunday Independent en tant que chroniqueur cette semaine après que la direction a appris qu’il contribuait à un compte derrière un faux nom.

L’annonce a été faite jeudi soir par le rédacteur en chef du journal Alan English. Il a déclaré que le contenu publié à partir du compte, dont une grande partie était destinée au Sinn Féin et aux nationalistes, allait au-delà des commentaires justes et raisonnables.

«Nous considérons l’implication d’Eoghan Harris dans ce compte comme une trahison de confiance et, en tant que tel, son contrat a été résilié.»

Le compte, qui utilisait le pseudonyme @ barbarapym2, d’après le romancier anglais, a depuis été suspendu définitivement par Twitter, ainsi que huit autres comptes Twitter que la société pense y être liés.

Une porte-parole de Twitter a confirmé cette décision vendredi, affirmant que «la manipulation de la plateforme est strictement interdite par les règles de Twitter».

« Le compte auquel vous avez fait référence a été suspendu de façon permanente pour avoir enfreint les règles de Twitter sur la manipulation de plateforme et le spam », a déclaré la société au europe-infos.fr.

«Nous avons également suspendu huit comptes liés au compte référencé pour violation de notre politique sur la manipulation de la plateforme et le spam.

«En utilisant la technologie et l’examen humain de concert, nous surveillons de manière proactive Twitter pour identifier les tentatives de manipulation de la plateforme et les atténuer – nous continuerons cette approche de manipulation de plateforme et toute autre tentative de saper l’intégrité de notre service.»

M. Harris a confirmé qu’il était impliqué dans la gestion du compte Barbara Pym, qui, selon lui, était géré par une «équipe de cinq ou six personnes». Il a refusé de nommer ces personnes, affirmant qu’il ne voulait pas «se faire tirer dessus».

Cependant, il a nié avoir géré d’autres comptes anonymes. L’un des comptes suspendus appartient à une vraie femme âgée d’une quarantaine d’années qui était élève de M. Harris, a-t-il déclaré.

Il a dit que cette femme faisait appel de la suspension de son compte.

«Comment pourrais-je avoir l’énergie nécessaire pour gérer neuf comptes», a déclaré M. Harris, âgé de 79 ans.

Depuis février 2020, le compte Barbara Pym publie du contenu anti-Sinn Féin strident et parfois abusif. Il a également été régulièrement utilisé pour saluer le travail de M. Harris et de ses collègues du journal tout en dénonçant le travail d’autres journalistes.

L’une des cibles du compte était la correspondante politique irlandaise Aoife Grace Moore.

«Ce compte m’a envoyé des messages sexualisés pour savoir si Mary Lou McDonald m’a« excité », la taille de mon cul et m’a traité de terroriste depuis le mois où j’ai commencé à l’examinateur. Depuis lors, j’ai dû aller au conseil et aux gardiens », a tweeté Mme Moore jeudi après que le Sunday Independent ait annoncé qu’il avait laissé tomber M. Harris.

Dans un tweet envoyé en octobre dernier, le compte Pym a tweeté: « Moore pense qu’elle tire en toute sécurité derrière les haies de Derry, mais elle est en fait en train de tirer sur une haie de retour sur investissement dans l’Examinateur et son dos SF est en l’air. »

En juin, Mme Moore a tweeté que la dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, venait de prendre son siège en tant que première femme à la tête de l’opposition. «C’est donc ce qui t’excite?» le compte Pym a répondu.

M. Harris a nié que ces tweets étaient offensants vendredi après-midi et a déclaré qu’il y avait une longue histoire d’écrivains utilisant des pseudonymes.

Il a déclaré qu’il avait demandé à Twitter d’accéder aux messages privés du compte Pym pour confirmer qu’aucun d’entre eux n’était offensant.

Mme Moore, qui est de Derry, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de commenter.

Un autre compte lié par Twitter au compte Pym a précédemment accusé Mme Moore d’être une «Provo» écrivant pour un «chiffon Provo».