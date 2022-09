Comment créer un site d’actualité ?

Envie d’informer votre petit monde en créant un site d’actualité ?

Avant toute chose, vous devez savoir que la création d’un site Web d’actualité n’a rien à voir avec celle d’un site vitrine e-commerce ou d’un blog.

En effet, il s’agit de concevoir un site alliant ergonomie et utilité pour attirer du trafic et le fidéliser.

Mais comment procéder ? C’est ce que nous allons vous révéler dans la suite !

Quel type de site d’actualité choisir ?

Il faut savoir qu’il existe principalement deux types de sites d’actualités : les sites d’actualités à thème, et les sites d’actualités généralistes.

Le choix dépend entièrement de vos préférences, mais aussi de vos ressources. Créer un site d’actualité thématique requiert moins de ressources, à la fois financières et humaines.

En revanche, les sites d’actualités généralistes sont plus compliqués à concevoir, mais surtout à gérer, car vous devrez fournir du contenu pertinent sur plusieurs catégories : social, sport, politique, économie, loisirs, arts et culture, animaux, santé, tech, immobilier, environnement…

Design et identité visuelle

Première étape pour créer un site d’actualité : définir son identité visuelle. Cette identité visuelle doit être le reflet du thème du site, selon que vous choisissiez de créer un site d’actualité thématique ou généraliste. N’oubliez pas non plus qu’il faut créer un logo en phase avec les éléments visuels du site (typographie, iconographie, couleurs…).

Bien entendu, vous devrez concentrer vos efforts sur la création d’un site aussi attrayant que possible. Il ne vous aura pas échappé que les apparences ont leur importance. Dans le domaine des sites d’actualité, le design du site a un impact considérable sur la perception qu’en a l’internaute.

Plus le site est bien « designé », plus il suscite la confiance du public. Notre conseil : préférez un style professionnel et épuré, à la fois pour l’ergonomie et l’aération des pages et pour séduire un maximum d’internautes. En manque d’inspiration ? Il existe quantité de modèles gratuits desquels vous pouvez vous inspirer, ou les utiliser.

L’architecture du site

Lorsqu’il s’agit d’un site d’actualité, le contenu est roi, c’est une évidence. Si les internautes viennent sur votre site, c’est avant tout pour s’informer. D’où l’importance de créer un site facile à utiliser et avec le minimum d’options possibles.

Autrement dit, les lecteurs ne doivent avoir aucun mal à accéder à vos articles. Concentrez-vous donc sur l’expérience utilisateur (UX), par exemple en ajoutant une liste de « contenus similaires » sous chaque article.

Veillez aussi à respecter la structure type d’un article d’actualité, à savoir : un titre accrocheur suivi d’un chapô qui suscite l’intérêt, un corps d’article, une conclusion.

Enfin, si vous créez un site d’actualité, c’est avant tout pour être lu. Le meilleur moyen d’y parvenir est d’indexer votre site sur Google Actualités.

Si vous estimez que vous avez ce qu’il faut pour lancer un site d’actualité généraliste, prenez exemple sur le site Cybertraveler disponible à cette adresse : https://cybertraveler.org, un site d’actualité généraliste qui couvre un large panel de sujets.