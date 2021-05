Hâte-toi de revenir! Comment l’Écosse pourrait revenir dans l’UE

Appuyez sur play pour écouter cet article

La victoire électorale des partis indépendantistes en Écosse est une question urgente pour un syndicat – le Royaume-Uni – mais elle peut également poser des questions importantes sur toute la ligne pour un autre: l’UE.

Le Parti national écossais (SNP) du Premier ministre Nicola Sturgeon et les Verts écossais, qui, ensemble, revendiquaient la majorité absolue des sièges au Parlement écossais, se tenaient tous deux sur la plate-forme d’une Écosse indépendante rejoignant l’Union européenne.

Sturgeon devra surmonter de nombreux obstacles avant d’arriver à Bruxelles pour présenter une demande d’adhésion. Elle devrait obtenir un autre vote légal pour l’indépendance – que le gouvernement britannique a jusqu’à présent refusé d’accorder – et le gagner. Le camp indépendantiste a perdu le dernier référendum de plus de 10 points de pourcentage en 2014 et les sondages suggèrent que les Écossais sont actuellement partagés à parts égales sur la question.

Mais si ce moment arrive, comment l’UE traiterait-elle une telle demande? Et quels avantages et quels inconvénients une Écosse indépendante aurait-elle à devenir membre?

Une candidature à l’adhésion d’Édimbourg présenterait à l’UE un cas unique – un pays qui avait déjà été à l’intérieur du bloc dans le cadre d’un ancien État membre demandant à rejoindre le giron. Mais, en termes juridiques, ce contexte n’aurait pas d’importance: l’Écosse devrait suivre la même procédure de demande d’adhésion que tout autre pays, comme indiqué à l’article 49 des traités du bloc.

Bien qu’il y ait déjà un certain nombre de pays en attente – principalement des pays des Balkans occidentaux qui ont postulé il y a des années – les choses pourraient aller beaucoup plus vite dans le cas écossais.

«L’Écosse serait évaluée comme n’importe quel autre pays candidat pour l’état de sa démocratie, l’état de son économie. Et à bien des égards, cela semble plutôt positif », a déclaré Kirsty Hughes, directrice du groupe de réflexion du Scottish Center on European Relations, au podcast EU Confidential de POLITICO.

«Vous pouvez le comparer aux Balkans occidentaux et dire: ‘Écoutez, une démocratie de longue date… elle a son propre parlement, elle a son propre système juridique, elle a son propre système éducatif séparé de celui du reste du Royaume-Uni, «», A déclaré Hughes.

Cependant, une Écosse indépendante devrait mettre en place de nouvelles institutions telles qu’une banque centrale, un ministère des Affaires étrangères et divers organes de régulation – et l’UE devrait être convaincue qu’elles répondent aux normes du bloc et sont robustes et résilientes.

Certains des contrôles les plus sérieux auxquels une Écosse indépendante serait confrontée de la part de l’UE porteraient sur l’économie et les finances publiques.

Une étude récente du groupe de réflexion britannique Institute for Government a conclu qu’une Écosse indépendante risquait de débuter avec un déficit beaucoup plus élevé que ce qui serait normalement autorisé par les règles de l’UE.

Le SNP a suggéré que l’Écosse continuerait à utiliser la livre sterling, même sans l’autorisation des autorités britanniques. Il est au moins douteux que l’UE soit satisfaite qu’un État membre utilise la monnaie d’un non-membre, en particulier le Royaume-Uni (L’UE exige que les nouveaux membres s’engagent à rejoindre l’euro – même si certains ne l’ont pas encore adopté après de nombreuses années. de l’adhésion.)

« Bien sûr, toute instabilité, qu’elle soit de nature politique, économique ou fiscale, réduirait l’appétit pour l’élargissement du côté de l’UE », a déclaré Fabian Zuleeg, directeur général du groupe de réflexion European Policy Center à Bruxelles.

Il a ajouté que Bruxelles voudrait également s’assurer que l’Écosse devienne un contributeur net au budget de l’UE au lieu d’un enfant à problèmes économiques ou fiscaux.

«Ici, le gouvernement écossais a des devoirs à faire pour s’assurer que tout se passe bien», a déclaré Zuleeg. « Cependant, en principe, il n’y a aucune raison de croire que l’Écosse ne pourrait pas agir de manière indépendante économiquement et être financièrement stable. »

Et sur le front politique, Zuleeg a déclaré qu’il y aurait beaucoup de bonne volonté de la part de l’UE.

« Nous parlons ici d’une partie du Royaume-Uni qui, également à cause du Brexit, cherche à l’indépendance et veut appartenir à la communauté des valeurs de l’UE », a déclaré Zuleeg. «Et à cet égard, je pense que l’ambiance du côté de l’UE est plutôt positive.»

Il a suggéré qu’une Écosse indépendante pourrait être en mesure de conclure les négociations d’adhésion dans deux à trois ans, comme le processus d’adhésion de la Finlande au milieu des années 90.

Tout le monde attend l’inquisition espagnole

Malgré cette bonne volonté générale, l’Écosse devrait d’abord franchir un obstacle crucial: gagner la bénédiction de tous les pays de l’UE, car l’approbation d’entamer des négociations d’adhésion nécessite l’unanimité des membres actuels.

L’Espagne, en particulier, se méfie depuis longtemps de tout traitement de l’Écosse qui pourrait encourager des mouvements d’indépendance à l’intérieur de ses propres frontières, comme ceux de Catalogne ou du Pays basque.

Ignacio Molina, analyste principal à l’Elcano Royal Institute, un groupe de réflexion basé à Madrid, a déclaré qu’il serait crucial pour l’Espagne que toute sécession écossaise soit légale en vertu du droit britannique et ne soit pas déclarée unilatéralement comme le gouvernement régional de Catalogne a tenté de le faire en 2017.

Pourtant, tant que cette condition sera respectée, « il n’y aura pas de veto » de la part de l’Espagne, a prédit Molina. Il a ajouté qu’un apaisement de la situation politique en Catalogne ainsi que la composition de l’actuel gouvernement espagnol de gauche, partiellement soutenu par des Catalans modérés indépendantistes, «contribue à mettre l’accent sur ces considérations techniques sans politisation forte de la le problème. »

Madrid exigera probablement certaines assurances: «Ce que la diplomatie espagnole a toujours souligné, c’est que l’Écosse devrait postuler comme n’importe quel autre candidat, sans raccourcis ni privilèges, comme par exemple un désengagement de l’euro ou de la Zone Schengen », a déclaré Molina.

Une partie de cette approche «sans privilèges», a déclaré Molina, est que l’Espagne n’accepterait pas que l’UE donne des assurances à l’Écosse avant un référendum sur l’indépendance qu’elle a une voie garantie vers l’adhésion, comme cela a été récemment exigé dans une lettre ouverte par plus de 170 personnalités culturelles de toute l’UE.

Difficultés de divergence

Un autre obstacle plus technique pour une adhésion rapide à l’UE est le désir du Royaume-Uni après le Brexit de s’écarter de certaines règles de l’UE, par exemple sur la sécurité alimentaire et le bien-être animal, en partie pour avoir plus de flexibilité pour conclure des accords commerciaux avec des pays comme les États-Unis. .

Une date potentielle d’indépendance de 2026 annoncée par le SNP «n’est que dans cinq ans, mais dans quelle mesure l’Écosse et le reste du Royaume-Uni pourraient-ils avoir divergé dans la réglementation de l’UE d’ici là?» demanda Hughes. «Et combien de temps faudra-t-il pour revenir?»

La question soulève de grandes questions sur la manière dont une frontière entre une Écosse indépendante – à l’intérieur de l’UE – et le Royaume-Uni – qui resterait à l’extérieur – fonctionnerait. Les querelles continues à propos de la frontière entre la République d’Irlande et l’Irlande du Nord montrent à quel point ces questions peuvent être épineuses.

L’Écosse devrait également trouver un moyen de combler le fossé entre la sortie du Royaume-Uni, et donc l’accord commercial UE-Royaume-Uni, et l’adhésion à l’UE et à son marché unique.

Une solution temporaire pour éviter l’imposition de tarifs paralysants pour les entreprises écossaises pourrait être de négocier une phase de transition avec l’UE et le Royaume-Uni, au cours de laquelle l’Écosse reste membre de l’accord commercial post-Brexit entre Londres et Bruxelles bien qu’elle ait quitté le Royaume-Uni.

Cependant, il y aurait de nombreux défis techniques et des frictions commerciales potentielles si le Royaume-Uni, par exemple, s’écartait des normes de l’UE alors que l’Écosse essayait en même temps de converger dans le cadre de sa candidature à l’adhésion. En fin de compte, l’Écosse devra peut-être s’appuyer sur des solutions patchwork complexes pour essayer de préserver à la fois son commerce avec le reste de l’UE et à travers une future frontière entre l’Écosse et la Grande-Bretagne.

David McAllister, un démocrate chrétien allemand aux racines écossaises qui préside la commission des affaires étrangères du Parlement européen, a déclaré qu’il existe «de nombreuses incertitudes» sur les conditions dans lesquelles l’Écosse pourrait quitter le Royaume-Uni.

« Donc, pour le moment, c’est une question purement intérieure-écossaise et intérieure-britannique » sur laquelle les responsables de l’UE ne sont pas disposés à commenter, a déclaré McAllister, s’exprimant quelques jours avant les élections écossaises.

«Mais s’ils devenaient un État indépendant, ils pourraient demander leur adhésion comme n’importe quel pays européen qui s’engage à partager et à promouvoir les valeurs de l’UE. Et nous examinerions toutes les questions politiques, économiques et juridiques difficiles comme avec n’importe quel autre pays candidat. »