Le chef de l’environnement de la Commission européenne a déclaré qu’il «examinait» les rapports d’ONG selon lesquels un prince du Liechtenstein a tué un gros ours en Roumanie dans un acte de chasse au trophée.

Des groupes environnementaux ont déclaré la semaine dernière que le prince Emanuel von und zu Liechtenstein s’était rendu en Roumanie en mars et avait abattu un ours brun de 17 ans surnommé Arthur dans une réserve naturelle, sous prétexte d’avoir un permis spécial pour chasser un ours différent.

La chasse aux trophées est illégale en Roumanie et les ours bruns sont protégés par la directive de l’UE sur les habitats, qui interdit la chasse aux animaux sauvages sauf dans des circonstances exceptionnelles.

« Mes services examinent maintenant les détails de cette affaire et la suivent de très près », a déclaré lundi le commissaire Virginijus Sinkevičius aux députés de la commission de l’environnement du Parlement européen.

« Je suis convaincu que les autorités roumaines enquêtent sur cet incident de manière très détaillée », a-t-il déclaré, répondant à une question de l’eurodéputé roumain Nicolae Ștefănuță du groupe Renew Europe.

L’agent Green, l’ONG roumaine qui a publié les accusations pour la première fois, a déclaré dans un communiqué publié lundi que le ministère roumain de l’environnement était responsable de ne pas avoir suffisamment protégé et géré ses sites Natura 2000, y compris celui où l’incident présumé a eu lieu.

Le gouvernement roumain a ouvert une enquête sur le meurtre de l’ours.

Le prince, un médecin à temps partiel qui vit dans un château en Autriche, a publié vendredi une déclaration niant avoir tiré sur Arthur, mais plutôt avoir abattu un autre «animal à problèmes» qui avait été autorisé à être tué par les autorités roumaines et était de 250 ans. mètres des maisons habitées. Le prince a également déclaré qu’il avait offert son plein soutien à l’enquête, selon les médias autrichiens.

«La chasse comme moyen de maintenir et de soigner une population de gibier riche en espèces et de sauvegarder ses moyens de subsistance est une grande tradition de notre famille», a-t-il écrit, ajoutant qu’il y avait eu «de faux rapports et de l’agitation» depuis que la nouvelle a éclaté.

Gabriel Paun de l’agent Green a déclaré à POLITICO que selon des documents officiels qu’il avait vu détaillant le type d’ours tué, «seul Arthur» aurait pu être l’animal trouvé. Paun a également déclaré que même tirer sur l’ours femelle avec des oursons aurait été illégal de toute façon.

La Commission a officiellement averti la Roumanie l’été dernier qu’elle devait se conformer aux exigences légales de l’UE pour créer des plans de conservation pour ses sites naturels protégés.

CORRECTION: cet article a été corrigé pour inclure la réponse du prince.