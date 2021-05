32 superbes sites de baignade en plein air en Irlande – un dans chaque comté

Une chose qui ne manque pas à cette île, ce sont de superbes sites de baignade. Mary MCCarthy a choisi certains des TRÈS MEILLEURS ENDROITS POUR UN PLONGÉE – dans la mer, les lacs et les piscines extérieures – dans chaque comté



Antrim

Nom: Arcadia Beach (anciennement connue sous le nom de Ladies Beach)

Emplacement: Google Map: Plage d’Arcadia, Portrush

Brève description: Petite plage en face de la ville de Portrush

Agréments: Toilettes, parking (en ville)

Sauveteur: Non

La qualité d’eau: Excellent – Essais sur l’agriculture, l’environnement et les affaires rurales 2020

Conseils: Peut être sauvage en hiver. Quand la marée est pleine, il n’y a pas de plage. Pour une baignade de 2 km (ce parcours est la course East the Beast), nagez et tournez à droite pour nager parallèlement au plus grand East Strand, contourner les bouées et revenir.

Arcadia Beach (anciennement connue sous le nom de Ladies Beach), à Portrush, peut être sauvage en hiver.



Armagh