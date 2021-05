L'Essuie-Fraise La Lingette Barrière : paquet de 12 lingettes désinfectantes virucides (fab. FR) Lingettes désinfectantes pour les mains et objets/surfaces (smartphones,)

Lefficacité du lavage des mains est limitée dès que sont repris en main les objets du quotidien et en particulier les téléphones portables : - 10 fois plus de bactéries sur votre smartphone que sur vos toilettes ! - La COVID-19 peut survivre jusqu'à 28 jours sur les écrans des téléphones portables - Les objets et surfaces contaminées peuvent propager le virus lorsque les mains sont portées au visage après les avoir touchés - Le téléphone portable est pris en mains +26 fois par jour et +50 fois chez les 18-24 ans ! Loffre existante nétait pas adaptée avec des produits en silos. Les gels hydroalcooliques ne sont efficaces que sur les mains mais pas sur les surfaces. Les sprays et lingettes traditionnelles ne sont en général efficaces que sur les surfaces ; ils sont souvent encombrants et uniquement dotés dune action antibactérienne (sans action virucide). C'est pourquoi nous avons lancé La Lingette Barrière ! Testée sous contrôle dermatologique, CETTE lingette élimine 99,9% des bactéries et des virus (dont COVID-19) sur les MAINS et SURFACES. Elle a de plus été testée spécialement sur les écrans tactiles (smartphones, tablettes,...). Elle est utilisable par exemple sur vos mains, téléphones portables, tablettes, claviers, souris d'ordinateurs, bureaux, poignées, courses, clés, volant, toilettes,...). Son petit format EXTRA-PLAT est idéal pour les sacs à main ! Comme tous nos produits, La Lingette Barrière est fabriquée en France et est également distribuée aux personnes en situation de précarité via notre partenariat avec le Secours Populaire Français. * Sources : Académie Nationale de Médecine (communiqué du 7 avril 2020), New England Journal of Medecine (16/04/2020), Université dArizona (2012), Agence Scientifique Nationale Australienne (2020), Deloitte (2016)