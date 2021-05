Cheveux aujourd’hui, partis demain: Pablo Iglesias coupe la queue de cheval

Citroen Attelage Citroen Xsara Berline et Coupé (01/97-) RDSOH

Référence Auto-Hak comprenant : Attelage rotule horizontale démontable sans outil. Livré complet (ferrures véhicule, rotule, cache rotule, boulonnerie complète), mais sans le faisceau électrique qui est à commander à part. Notice de montage pour la partie mécanique fournie. Auto-Hak propose aujourd'hui une gamme complète d'attelages pour plus de 500 modèles de véhicules. Avec plus de 30 ans d'expérience, la marque Auto-Hak, de par la conception et la qualité des produits, sera à la hauteur de vos attentes. Facile à monter grâce à la notice de montage fournie (partie mécanique). Caractéristiques : Indications : Citroen Xsara Berline et Coupé Date de fabrication : 01/97- Type de rotule : Rotule horizontale démontable sans outil Masse remorquable : 1300Kg Masse statique : 70Kg Dépose du pare-chocs : Non Découpe du pare-chocs : Pas de découpe Poids de l'attelage : 17,9Kg