«  Mariale blindée  » – l’homme qui a le parti de la loi et de la justice de Pologne en vue

VARSOVIE – Le plus grand danger pour le parti polonais Droit et justice (PiS) ne vient pas des malheureux partis d’opposition.

Il s’agit plutôt de Marian Banaś, une ceinture noire de karaté compacte de 65 ans qui dirige le Bureau suprême de contrôle (NIK) et qui a déchaîné ses inspecteurs contre des responsables gouvernementaux clés.

En réponse, la police anti-corruption (CBA) contrôlée par le gouvernement enquête sur la richesse personnelle de Banaś après qu’un bâtiment qu’il possède aurait été utilisé comme bordel. Plus tôt ce mois-ci, des agents de l’ABC ont mené un raid sur l’adresse de son fils.

S’adressant à POLITICO, M. Banaś a qualifié ces allégations de «campagne de dénigrement» visant à l’évincer de son rôle de chien de garde des organes de l’État.

Depuis une salle de conférence derrière deux ensembles de portes verrouillées au siège majestueux du NIK à Varsovie, il a expliqué comment, pendant plus de deux ans, lui et sa famille ont été espionnés par une cinquantaine d’agents anti-corruption.

«Cela me rappelle les méthodes bolcheviques», a-t-il dit, rappelant les outils de surveillance utilisés par la police secrète communiste dans les années 1980. Banaś, un militant de la clandestinité anticommuniste, a été emprisonné au début des années 80 pour son travail avec le syndicat Solidarité.

Le rôle de Banaś en tant que l’un des principaux ennemis du gouvernement est quelque peu une surprise pour lui et pour le parti qui l’a nommé à son mandat de six ans à la tête du NIK en 2019. Longtemps associé à la droite nationaliste et conservatrice, Banaś était autrefois un atout éprouvé du PiS et qui a obtenu les premiers emplois lors du bref passage au pouvoir du parti de 2005 à 2007, revenant lorsque le PiS a repris le pouvoir en 2015.

Il a été ministre des Finances sous le Premier ministre Mateusz Morawiecki avant de passer au NIK – l’une des institutions les plus puissantes du pays qui est censée être utilisée pour surveiller les dépenses publiques. Cependant, la loi et la justice ont régulièrement érodé la plupart des freins et contrepoids de son pouvoir, dotant les plus hautes juridictions, les organes de contrôle et les médias d’État de loyalistes.

Le problème pour PiS est que Banaś refuse de jouer le jeu.

Attaquer l’auditeur

Immédiatement après sa nomination, les médias ont rapporté qu’un bâtiment qu’il possède dans la ville méridionale de Cracovie était utilisé comme un hôtel à l’heure géré par une personne ayant des liens avec la pègre. Les autorités anti-corruption ont lancé une enquête et Banaś a pris un congé.

Dans le même temps, les autorités ont découvert un stratagème de fraude à la TVA géré par le ministère des Finances, l’un des accusés étant un proche associé de Banaś lorsqu’il était ministre. Les allégations ont terni le parti au pouvoir avant les élections législatives de 2019.

En réponse, le PiS a essayé de faire démissionner Banaś – même le chef du parti et le dirigeant de facto de la Pologne Jarosław Kaczyński lui ont fait pression pour qu’il aille. Parce que le mandat de six ans du patron du NIK est inscrit dans la constitution, le PiS a envisagé de changer les règles pour l’évincer.

Mais Banaś – dont le surnom est «Marian blindé», le comparant à un char qui écrase régulièrement toute opposition sur son chemin – a enfoncé ses talons et a refusé de démissionner.

«Lorsque j’ai été choisi à la tête du NIK, je suis immédiatement devenu mal à l’aise», a déclaré Banaś. Il a déclaré que les services de l’État l’avaient bientôt considéré comme «même dangereux».

Banaś nie tout acte répréhensible. «Il n’y a pas de poursuites judiciaires contre moi… Et c’est la meilleure preuve que je suis innocent, et que toute cette agitation… est un mouvement de relations publiques rusé pour détruire mon profil et mon nom.»

Son prédécesseur, Krzysztof Kwiatkowski, ancien ministre polonais de la Justice et procureur en chef qui est maintenant sénateur indépendant, s’est dit « surpris » qu’après presque trois ans d’enquête « traînant », cela n’ait conduit ni à une mise en accusation ni à une mise en accusation. l’affaire abandonnée et qu ’« aucune résolution n’est en vue ».

«L’enjeu donne l’impression de chercher à influencer le président [of NIK], » il a dit.

Un porte-parole de l’organisme polonais de lutte contre la corruption (CBA) a déclaré que les procureurs menaient des «procédures préparatoires» dans le cas de l’acquisition de revenus et de biens par Banaś. Le parquet n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Plus tôt ce mois-ci, les tensions se sont à nouveau intensifiées lorsque les agents de l’ABC ont organisé un deuxième raid contre le fils du vérificateur en chef, Jakub Banaś. Son père a qualifié la perquisition de «représailles» pour un audit fumant du vote présidentiel abandonné de l’année dernière.

L’année dernière, le gouvernement a tenté de tenir les élections en mai, malgré les inquiétudes concernant la pandémie. Lorsqu’il est devenu clair que le vote en personne serait trop dangereux, le gouvernement a décidé de tenir un vote par correspondance uniquement. Il a dépensé des millions en bulletins de vote par correspondance, bien qu’il n’ait adopté aucune loi pour organiser une telle élection. En fin de compte, l’élection a été reportée en juillet et les bulletins de vote par correspondance ont été gaspillés; jusqu’à présent, aucun fonctionnaire n’a été tenu responsable de dépenser l’argent sans autorisation.

L’année dernière, un tribunal de Varsovie a jugé que Morawiecki avait commis une «violation flagrante de la loi» en ordonnant des préparatifs pour un vote par correspondance avant que la législation pertinente ne soit adoptée par le Parlement.

Le NIK intervient également. Des extraits de son rapport, qui doit être dévoilé jeudi, suggèrent que les hauts responsables du gouvernement sont à blâmer pour avoir gaspillé près de 133 millions de zloty (29 millions d’euros) sur le vote annulé.

Le ministère de l’Intérieur, qui supervise l’ABC, a nié toute «motivation politique» dans l’attaque du fils de Banaś juste un jour après des fuites et a déclaré que l’opération était déjà en cours.

« Incroyable coïncidence, tu ne trouves pas? » a demandé Banaś, qui pense que sa famille est ciblée pour le pousser à démissionner. «À mon avis, l’ABC a depuis longtemps cessé d’être une institution qui s’en prend aux fonctionnaires corrompus. De plus en plus, elle a commencé à participer à des démonstrations d’essais, avec des résultats mitigés. »

Radosław Fogiel, un porte-parole du parti au pouvoir, a averti Banaś de «peser ses mots», tandis qu’un autre a qualifié ses accusations de «tout simplement fausses».

Les politiciens de l’opposition ont présenté le conflit comme un jeu de pouvoir au sein du camp au pouvoir. Plus tôt ce mois-ci, Cezary Tomczyk, le président du club parlementaire du parti de la Coalition civique, a déclaré que la ferraille était «une guerre de gangs» et «l’activité d’un État mafieux».

Plus dans le pipeline

Banaś a encore plus de peine en réserve pour le PiS.

NIK prend la Fondation nationale polonaise, un organisme chargé de promouvoir la Pologne à l’étranger qui est largement financé par des entreprises contrôlées par l’État; il a été critiqué pour avoir gaspillé des fonds dans des campagnes médiatiques inefficaces et politiquement chargées.

Lorsque la fondation a refusé de remettre la paperasse – affirmant qu’il s’agissait d’une «entité privée» – le NIK a notifié le mois dernier aux procureurs un crime potentiel d’entrave à la justice. «Nous ne pouvons permettre qu’une telle explication… entrave notre travail d’audit», a déclaré M. Banaś.

Kwiatkowski a déclaré que le refus de la fondation de coopérer est «absolument inacceptable» et pourrait créer un précédent «inquiétant» pour le travail du bureau d’audit.

Le NIK examine également la gestion de la pandémie par le gouvernement, y compris la façon dont il a dépensé plus de 150 milliards de zloty pour renforcer l’économie pendant les verrouillages.

Les auditeurs prévoient de passer au peigne fin le plan national de relance post-pandémique du gouvernement pour dépenser les fonds du fonds de relance de l’UE, que Varsovie a soumis à Bruxelles.

«Il semble que les sujets les plus intéressants nous attendent encore», a déclaré Kwiatkowski, qui a noté que NIK est en train de revoir la dépense de 283 millions d’euros pour ce qui était censé être la dernière centrale électrique au charbon de Pologne. La flambée des prix des émissions de carbone et la réticence des banques à prêter pour un tel système ont forcé son annulation, et il est maintenant en cours de désassemblage.

«Déjà, nous pouvons dire que l’argent a été dépensé de manière déraisonnable», a déclaré Kwiatkowski. «L’audit montrera désormais qui est responsable.»

Banaś insiste sur le fait qu’il ne s’en va pas. «En ce qui concerne nos travaux d’audit, je n’ai pas encore dit mon dernier mot.»