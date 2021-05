Conflit israélo-palestinien: les lancements de roquettes par le Hamas se poursuivent, Israël promet de frapper Gaza

Le Hamas a lancé des roquettes sur Tel Aviv et vers Jérusalem tôt jeudi, alors qu’Israël promettait de continuer à frapper la faction islamiste à Gaza.

La salve d’avant l’aube, qui a déclenché des sirènes jusqu’au nord de Nahalal, à 100 km de Gaza, a envoyé des milliers d’Israéliens dans des abris.

Au moins 67 personnes ont été tuées à Gaza depuis que la violence s’est intensifiée lundi, selon le ministère de la Santé de l’enclave. Sept personnes ont été tuées en Israël, ont indiqué des responsables médicaux.

Mercredi, les forces israéliennes ont tué un haut commandant du Hamas et bombardé plusieurs bâtiments, dont des gratte-ciel et une banque, qui, selon Israël, étaient liés aux activités de la faction.

Le Hamas a fait signe de défi, avec son chef, Ismail Haniyeh, en disant: « La confrontation avec l’ennemi est illimitée. »

Un Palestinien regarde un bâtiment détruit dans la ville de Gaza, à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Photographie: Mohammed Abed / AFP / Getty Images



Alors que les puissances mondiales exigeant la désescalade d’un conflit commençant à rappeler la guerre de Gaza de 2014, Washington prévoyait d’envoyer un envoyé, Hady Amr, pour des entretiens avec Israël et les Palestiniens.

«Je m’attends et j’espère que cela se terminera tôt ou tard, mais Israël a le droit de se défendre», a déclaré mercredi le président des États-Unis Joe Biden après s’être entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

M. Biden n’a pas expliqué les raisons de son optimisme. Le bureau de M. Netanyahu a déclaré qu’il avait dit au président américain qu’Israël «continuerait d’agir pour frapper les capacités militaires du Hamas et des autres groupes terroristes actifs dans la bande de Gaza».

Israël a lancé son offensive après que le Hamas ait tiré des roquettes sur Jérusalem et Tel Aviv en représailles aux affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens près de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem-Est pendant le mois de jeûne du Ramadan.

Celles-ci se sont intensifiées avant une audience – maintenant reportée – qui pourrait conduire à l’expulsion de familles palestiniennes des maisons de Jérusalem-Est revendiquées par les colons juifs.

Pour Israël, le ciblage des deux grandes villes a posé un nouveau défi dans la confrontation avec le Hamas, considéré comme un groupe terroriste par Israël et les États-Unis.

Une source palestinienne a déclaré que les efforts de trêve de l’Égypte, du Qatar et des Nations Unies n’avaient fait aucun progrès pour mettre fin à la violence.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a téléphoné au président palestinien Mahmoud Abbas et a déclaré que Washington «faisait des efforts avec toutes les parties concernées pour atteindre le calme», a déclaré l’agence de presse palestinienne officielle WAFA. M. Abbas est un rival du Hamas dont l’autorité est limitée à la Cisjordanie occupée par Israël.

Conflits en Israël

La violence a également englouti la communauté arabe israélienne. Certains membres de la minorité arabe ont organisé de violentes manifestations pro-palestiniennes et les médias ont rapporté mercredi avoir répandu des attaques de rue par des Juifs contre des passants arabes dans des zones ethniquement mixtes.

Le pire point d’éclair était à Lod, dans le centre du pays, où des gangs de jeunes arabes ont attaqué des résidents et des automobilistes juifs et incendié une synagogue. Un résident juif qui a tiré et tué l’un des émeutiers arabes a déclaré à la police qu’il pensait que sa vie était en danger.

À Gaza, deux immeubles résidentiels de plusieurs étages et une tour abritant des médias, dont un lié au Hamas, se sont effondrés après qu’Israël a exhorté les occupants à évacuer avant ses frappes aériennes, et une autre structure a été gravement endommagée.

De la fumée monte à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur des cibles dans la ville de Gaza. Photographie: Mahmud Hams / AFP / Getty



«Israël est devenu fou», a déclaré un homme dans une rue de Gaza, où les gens ont couru hors de chez eux alors que des explosions secouaient des bâtiments.

Beaucoup en Israël se sont également enfermés dans des abris alors que des vagues de roquettes frappaient son cœur, certaines soufflées du ciel par des intercepteurs Iron Dome.

«Tout Israël est attaqué. C’est une situation très effrayante », a déclaré Margo Aronovic, une étudiante de 26 ans, à Tel Aviv.

Les morts en Israël incluent un soldat tué alors qu’il patrouillait à la frontière de Gaza et six civils, dont deux enfants et un travailleur indien, ont indiqué les autorités médicales. Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 17 des personnes tuées dans l’enclave étaient des enfants et six des femmes.

L’armée israélienne a déclaré jeudi que quelque 350 des 1 500 roquettes tirées par les factions de Gaza avaient échoué, causant potentiellement des pertes civiles palestiniennes.

La société énergétique américaine Chevron a déclaré qu’elle avait fermé la plate-forme de gaz naturel Tamar au large des côtes israéliennes par mesure de précaution. Israël a déclaré que ses besoins énergétiques continueraient d’être satisfaits.

L’artillerie israélienne en action alors que l’escalade se poursuit entre l’armée israélienne et le Hamas à la frontière de Gaza. Photographie: Abir Sultan / EPA



Le barrage de jeudi sur Tel Aviv a incité Israël à rediriger un vol El Al de Bruxelles depuis l’aéroport Ben Gourion, sa destination prévue, vers l’aéroport Ramon dans le sud. C’était la première fois qu’Israël utilisait Ramon comme alternative de guerre à Ben Gourion. Un vol y avait déjà été dérouté en raison du mauvais temps, selon le traqueur d’aviation Avi Scharf.

Le conflit a conduit au gel des pourparlers des opposants à M. Netanyahu sur la formation d’une coalition au pouvoir pour le renverser après les élections peu concluantes du 23 mars en Israël.

Bien que les derniers problèmes à Jérusalem aient été le déclencheur immédiat des hostilités, les Palestiniens ont été frustrés car leurs aspirations à un État indépendant ont subi des revers ces dernières années.

Il s’agit notamment de la reconnaissance par Washington de la contestation de Jérusalem comme capitale d’Israël, d’un plan américain pour mettre fin au conflit qu’ils considéraient comme favorable à Israël et de la poursuite de la construction de colonies. – Reuters