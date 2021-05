«  J’ai dépensé 55000 € en loyer  »: les milléniaux partagent leurs expériences de la crise immobilière

La génération Y dans la vingtaine et la trentaine est probablement la première génération en Irlande à avoir un niveau de vie inférieur à la précédente, selon des recherches.

Les revenus des travailleurs dans la vingtaine ont stagné, ce qui signifie qu’ils gagnent moins que les personnes de leur âge dans les années 1990 et 2000, selon l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI).

Nous avons demandé aux lecteurs d’europe-infos.fr de partager leurs expériences de loyers élevés, de salaires stagnants et d’incapacité à acheter une maison.

Voici quelques-unes des centaines de réponses que nous avons reçues.

Certaines entrées ont été modifiées pour la longueur.

«J’ai dépensé 55 000 € en loyer pendant mon séjour en ville.

COUGHLAN AISLING

Dublin

Je vis et loue à Dublin depuis juillet 2013. Lorsque j’ai déménagé pour la première fois, j’étais récemment diplômé et heureux de prendre une chambre dans une colocation avec trois autres personnes comme moyen de location abordable.

Je suis resté dans ce poste pendant six ans avant que le propriétaire ne demande le retour de la propriété. Il était temps de retrouver un peu plus d’intimité et j’ai emménagé dans un lit à deux lits avec un ami pendant un moment, puis dans un lit à deux lits avec mon partenaire.

Au fil des ans, je suis passé de 430 € pour une maison partagée à 1100 € pour ma part de deux lits. Calculer les augmentations de loyer au fil des ans au meilleur de ma mémoire et mettre les sommes sur une page que j’estime (lowballing) que j’ai dépensé 55 000 € en loyer pendant mon séjour en ville.

Cela aurait facilement pu être plus si j’avais quitté la maison partagée plus tôt, mais il arrive un moment dans une vie professionnelle d’adulte où vous devez dépenser un peu plus pour arrêter de vivre comme un étudiant. J’ai de la chance d’avoir un emploi suffisamment bien rémunéré qui me permet d’économiser de l’argent chaque mois en plus de payer un loyer, mais il est frustrant qu’après presque une décennie de travail et d’économiser ce que je peux, posséder une maison me semble plus loin maintenant. que jamais.

‘Il semble juste que tout espoir est perdu’

TAIDGH CARR

Celbridge, Co Kildare

J’ai 36 ans, je suis célibataire et je vis avec ma mère! Il y a dix ans, j’aurais été choqué de penser que je vivrais comme ça au milieu de la trentaine, mais malheureusement, c’est la réalité. Du côté positif, je ne dépense pas tout mon salaire durement gagné en location et j’ai réussi à économiser 30 000 € au cours des 2 dernières années et demie.

Je suis sur 36 200 € brut par an donc avec mes économies, plus 3,5 fois mon salaire, je peux m’offrir une propriété d’environ 155 000 €, mes choix sont très limités. Je travaille à Co Dublin et je vis à Celbridge depuis 20 ans. Tous mes amis et ma famille y vivent donc je ne veux pas vraiment déménager trop loin. Je ne sais vraiment pas quoi faire à ce stade. Il semble juste que tout espoir est perdu.

«Je n’ai jamais pu acheter une maison même si j’ai un emploi bien rémunéré chez Microsoft»

JULIA BAUMANNS

Enniscorthy, Co Wexford

J’ai décidé de déménager à Wexford. Dublin est devenu trop cher pour moi et je n’ai jamais pu acheter une maison même si j’ai un emploi bien rémunéré chez Microsoft.

J’ai 32 ans. J’observe activement le marché du logement dans Co Wexford et même ici, je vois une forte augmentation des prix des logements.

C’est une situation difficile et ridicule. De nombreux autres acheteurs potentiels viennent et sont des acheteurs au comptant et font monter le prix de l’immobilier si haut – aucune chance pour moi.

‘C’est loin de la génération de mes parents, qui possédaient une maison et avaient des enfants au moment où ils avaient mon âge »

MAURA HYNES

Dublin

J’ai 28 ans et je vis avec mon partenaire et un bon ami dans le nord de Dublin, tous deux du même âge. Nous payons 2000 € de loyer entre nous – et je considère que nous sommes chanceux même à ce montant. Je passe mes moments d’inactivité à faire des calculs hypothécaires et à me demander ce qui suffira.

Jusqu’à récemment, je pensais que je serais peut-être en mesure de commencer à chercher à acheter quand j’aurais atteint 30 ans … avec la façon dont les prix évoluent, j’ai peut-être 35 ans et je n’ai toujours pas de dépôt assez important. C’est loin de la génération de mes parents, ceux qui possédaient une maison et avaient des enfants à mon âge. Ils ne peuvent pas attendre la même chose de nous avec les choses telles qu’elles sont. J’aurais aimé qu’il y ait plus d’empathie de cette génération.

Je veux juste un endroit où je puisse peindre les murs de la couleur que je veux au lieu du grège, où je peux accrocher un cadre photo sans demander la permission, et où je propose une maison aimante à un chat ou un chien.

Cela ne semble pas grand-chose, mais la propriété foncière étant une aspiration lointaine, nous sommes coincés avec des locations coûteuses avec des propriétaires qui interdisent globalement les choses qui font d’un lieu une maison. Je n’ai pas l’intention de quitter le pays, mais je suis de plus en plus frustré par le gouvernement qui nous a conduits dans ce gâchis.

«Nous continuons et espérons gagner le loto.

DIANE

Co Offaly

J’ai 36 ans, je suis célibataire et je vis à la maison avec les parents. Je me sens chanceux d’avoir cela dans ma vie bien sûr, mais avoir votre propre espace pour en faire une maison est ce que je veux et ce que nous voulons tous. À ce stade, j’ai tendance à me résigner au fait que je vivrai probablement à la maison pour toujours.

En tant que célibataire, même tenter d’entrer dans une banque à la recherche d’un prêt hypothécaire est inimaginable avec le salaire que je perçois. Mes petits-enfants, si j’en ai, paieraient probablement encore l’hypothèque à ce stade.

Passer également d’un emploi permanent à temps plein (à temps partiel grâce à Covid et passer le paiement Covid) à un autre emploi à temps plein, mais il ne s’agit que d’un emploi contractuel d’un an sans aucune garantie que je serai maintenu. après ça.

Honnêtement, vous avez l’impression d’être durement touché sous tous les angles. C’est un souci constant et être incapable d’avoir ce contrôle sur votre propre avenir. Les gens parlent de santé mentale et j’ai un camion-benne émotionnel à décharger, mais nous continuons et espérons gagner le loto.

« Mes pairs et moi voulons juste sortir d’Irlande et émigrer dans un endroit qui nous donnera la vie que nous méritons »

SARAH JENKINSON

Dublin

Toute ma vie, mes pairs et moi-même avons appris que nous étions destinés à une vie formidable et que nous serions la première génération à arrêter la tendance à l’émigration. Cela semblait être vrai, puis la récession de 2008 s’est produite, ce qui a anéanti nos espoirs, mais bien sûr, l’économie se redresserait. Comme nous le savons tous, ce n’est pas le cas.

Tous mes amis après l’université ont émigré ou sont sur le point de partir car les salaires sont bas, le marché du travail est très compétitif et acheter une maison et créer ses propres racines est carrément impossible à moins d’avoir le privilège de pouvoir vivre à chez vous jusqu’à 30 ans pour conserver le dépôt.

C’est démoralisant de voir cela, et le rapport a simplement confirmé ce que nous savions déjà. Voir le gouvernement ne rien faire d’autre que remplir ses propres poches n’inspire aucun espoir. Au lieu de cela, mes pairs et moi voulons simplement quitter l’Irlande et émigrer dans un endroit qui nous donnera la vie que nous méritons. C’est une honte que nous devions faire cela.

«Nous n’avons pas d’enfants. Nous n’avons pas de voiture. Nous ne partons pas en vacances.

JAMES

Co Cork

J’ai 38 ans. Je suis retourné en Irlande avec ma femme il y a quelques années après avoir vécu et travaillé plusieurs années au Royaume-Uni. Nous travaillons tous les deux, mais nous avons subi d’importantes réductions de salaires lorsque nous avons fait le pas.

Ma femme occupe deux emplois à temps partiel (cinq jours au total), dont l’un est un contrat temporaire, ce qui signifie que nous ne pouvons pas obtenir d’hypothèque. Nous payons par le toit pour un appartement dans un immeuble qui a des problèmes sans fin, ce qui a été particulièrement stressant pendant Covid. N’y a-t-il pas de régulateurs pour vérifier l’intégrité des propriétés louées?

Nous n’avons pas d’enfants. Nous n’avons pas de voiture. Nous ne partons pas en vacances. Nous économisons ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas nous permettre autre chose. J’aurais pensé que le fait de pouvoir s’offrir une maison était un droit humain fondamental. Je connais de nombreuses personnes qui se sentent impuissantes et privées de leur dignité. C’est frustrant et je suis extrêmement en colère.

«Nous avons des emplois sûrs et gagnons 75 000 € combinés. C’était autrefois un bon salaire combiné ‘

FIONA

Irlande

J’ai 38 ans, mon mari et moi ne vivons plus chez nous depuis 2010. La récession a détruit les espoirs de mon mari d’une entreprise individuelle et nous avions un salaire minimum pour survivre. Nous avons passé des années difficiles à passer d’une pièce à l’autre, pas de vacances, une seule voiture, pas de restaurant, de gâchis et d’économies, ce que nous faisons encore d’ailleurs.

Nous avons désormais tous les deux des emplois stables et gagnons 75 000 € combinés. C’était autrefois un bon salaire combiné. Je ne peux pas imaginer comment les gens au salaire minimum réel ont des espoirs d’avenir!

Nous essayons activement d’acheter un vieux bungalow dans les confins de la ceinture de banlieue pour moins de 275 000 € et c’est impossible depuis près de trois ans!

Les seules propriétés pour lesquelles nous sommes en lice ont des problèmes de planification sous-jacents qu’une banque ne permettra pas de garantir un prêt hypothécaire, même si nous avons choisi de régler ces problèmes après l’achat.

De plus, chaque fois que nous faisons une nouvelle demande de prêt hypothécaire, la banque abaisse le montant du prêt (Covid). 210 000 € était le dernier montant d’approbation hypothécaire. Que pourriez-vous acheter pour cela, même avec des économies importantes?

Mon mari a la quarantaine, nous voulons avoir des enfants. Nous avons déjà attendu des années. Nous n’avons pas d’espace pour les enfants ou la sécurité et il est peu probable que cela se produise pour nous maintenant.

«Nous aimerions fonder notre propre famille, mais à moins que nous ne soyons disposés à partager une maison avec plus de gens, il n’y a pas d’options.

MAGGIE

Dublin

J’ai obtenu mon diplôme universitaire en 2008, juste au moment où la récession a frappé. Je n’ai pu trouver du travail que grâce à des stages, parfois non rémunérés, pendant environ deux ans et j’ai vécu dans un logement partagé (une maison criblée d’humidité à Drumcondra) en utilisant les économies que j’avais accumulées dans la coopérative de crédit au fil des ans pour payer le loyer et les factures.

Par chance, j’ai trouvé un emploi à Eindhoven en 2011, en tant que graphiste. J’ai emménagé dans un appartement abordable dans la ville avec accès aux transports en commun, de nombreux espaces verts et des équipements culturels.

Je suis retourné à Dublin en 2018 lorsque mon père est décédé et est resté pour s’occuper de ma famille. J’ai trouvé un emploi ici mais le salaire est bien inférieur à ce que j’ai été payé aux Pays-Bas.

Mon partenaire néerlandais a emménagé ici avec moi et nous louons tous les deux, payant actuellement 2200 € par mois pour un petit appartement avec très peu de lumière naturelle. Nous n’avons pas la même qualité de vie qu’aux Pays-Bas et nous parlons souvent de rentrer, même si je suis réticent à quitter à nouveau ma famille.

Nous serions ravis de fonder notre propre famille, mais nous ne pouvions pas élever un enfant dans cet appartement. Nous avons essayé de chercher un logement locatif plus abordable, mais à moins que nous ne soyons disposés à partager une maison avec plus de personnes, il n’y a pas d’options.

L’accession à la propriété ressemble à une chimère. Nous nous sentons tous les deux vraiment désespérés pour le moment. Je me réveille au milieu de la nuit en me sentant piégé et complètement dépassé, inquiet que l’opportunité pour moi d’avoir un enfant passe mais je serai toujours coincé en louant cet appartement sombre et trop cher avec un loyer en hausse et sans issue.