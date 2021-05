Le britannique David Cameron nie que le lobbying de Greensill était pour un gain personnel

David Cameron a fait pression à plusieurs reprises sur le gouvernement britannique au nom d’une société de financement pour le bien public, et non pour son propre gain financier, a-t-il déclaré jeudi aux députés.

L’ancien Premier ministre britannique a été au centre de la plus grande ligne de lobbying de Grande-Bretagne depuis une génération après qu’il ait fait pression sur les hauts ministres et les hauts fonctionnaires pour inclure Greensill Capital – un spécialiste du financement de la chaîne d’approvisionnement qui l’a employé comme conseiller après son départ du gouvernement – dans un programme de prêt de coronavirus.

Greensill s’est effondré plus tôt cette année, laissant 3 000 emplois à un fabricant d’acier en danger, et incitant la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni à ouvrir une enquête sur les circonstances «potentiellement criminelles» de son échec.

Les appels de Cameron au Trésor pour 2020 – détaillés dans une série frénétique de messages texte et de courriels adressés à des personnalités comme le chancelier Rishi Sunak et le ministre du Cabinet Michael Gove publiées cette semaine – ont finalement été rejetés. Mais la dispute a braqué les projecteurs sur les liens entre les entreprises et l’État au Royaume-Uni, ainsi que sur la configuration de la transparence destinée à contrôler les conflits d’intérêts.

Remis devant les députés jeudi pour expliquer ses actions, l’ancien Premier ministre conservateur, qui a démissionné du gouvernement à la suite du référendum sur le Brexit de 2016, a démenti les affirmations selon lesquelles il s’était dégradé lui-même et son ancien bureau grâce à son lobbying d’entreprise post-gouvernemental.

« J’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte dans la fonction publique », a-t-il déclaré au Comité du Trésor des Communes. « J’y crois profondément. Je ne proposerais jamais quelque chose que je ne pensais pas être absolument dans l’intérêt du bien public, et c’est ce que je pensais faire pour Greensill. »

Cameron a insisté sur le fait qu’il n’avait pas été au courant des difficultés financières de Greensill au moment où il avait utilisé son carnet de contacts du gouvernement, affirmant qu’il estimait que l’entreprise était en «bonne santé financière» et non «en difficulté financière sérieuse».

«Je me suis assis de l’autre côté de la barrière au gouvernement, où vous avez un resserrement du crédit, vous avez des difficultés sur le marché du crédit et vous êtes désespéré d’obtenir des prêts des banques», a-t-il déclaré.

Mais Cameron a été gêné d’avoir sa propre condamnation en 2010 de la culture d’influence de Westminster. L’ex-Premier ministre a un jour décrit le lobbying comme « le prochain grand scandale qui attend de se produire », un point saisi par le député travailliste Siobhain McDonagh.

«Vous êtes l’une des cinq personnes seulement après la guerre à avoir été réélue à la tête de notre gouvernement», a-t-elle dit, demandant à Cameron: «N’avez-vous pas l’impression que vous vous êtes abaissé vous-même et votre position par WhatsApp à Whitehall? «

Le président du comité, Mel Stride, un conservateur, a déclaré à Cameron qu’une «crainte de perdre» sur les «gains substantiels» qu’il était sur le point de réaliser en tant qu’actionnaire de Greensill dans un contexte de resserrement des marchés mondiaux du crédit pourrait être perçue comme ses efforts de lobbying. Cette accusation a été rejetée par Cameron, qui a reconnu qu’il «voulait que l’entreprise réussisse», mais a déclaré que la nature exacte de sa participation dans l’entreprise était «une affaire privée».

L’ancien Premier ministre est venu armé de ses propres propositions modestes pour réformer les règles de lobbying laxistes de la Grande-Bretagne, qui, malgré les changements introduits par le propre gouvernement de Cameron, ne couvrent qu’un petit sous-ensemble de lobbyistes d’agence et passent à côté de la vaste gamme d’influenceurs d’entreprise travaillant directement pour les entreprises.

« Le lobbying en lui-même est une partie nécessaire et saine de notre processus démocratique, mais j’accepte qu’il y ait un argument solide selon lequel le fait qu’un ancien Premier ministre s’engage au nom de tout intérêt commercial, aussi louables soient-ils les motifs et la cause, peut donner lieu à une interprétation erronée, « a-t-il déclaré aux députés, affirmant qu’il serait ouvert à une période de réflexion post-gouvernementale plus longue avant de commencer à travailler.

Cameron a déclaré qu’il pourrait également être opportun d’inclure des lobbyistes internes dans le registre de transparence britannique, à condition que cela puisse être fait « sans bureaucratie excessive ou sans nuire aux intérêts des organismes de bienfaisance ».

Le chien de garde de la porte tournante de Westminster, le Comité consultatif sur les nominations d’entreprises, longtemps ridiculisé comme inefficace par les critiques, est « bien établi et à mon avis fonctionne », a soutenu Cameron, bien qu’il ait appelé à plus de conseils pour les anciens premiers ministres qui veulent faire plus. que simplement « être membre du conseil d’administration d’une grande banque et faire un discours étrange dans le monde entier ».

Cameron, qui a déclaré au comité que son témoignage marquait une «journée douloureuse», a réservé une grande partie de sa contrition pour la nature désinvolte de ses messages de lobbying, affirmant qu’il aurait dû opter pour une «approche plus formelle» que les textos à de vieux collègues. Un de ces messages, envoyé au haut fonctionnaire du Trésor Tom Scholar et publié cette semaine, disait: «À bientôt avec [Chancellor] Rishi est pour un coup de coude ou un tapotement du pied. J’adore Dc. »

L’ancien premier ministre a promis aux députés: «Si jamais il y a une occasion, et je doute qu’il y en ait, où une entreprise a une proposition commerciale à soumettre au gouvernement, ce sera une seule lettre ou un seul e-mail.

L’enquête du comité du Trésor est l’une des nombreuses enquêtes de Westminster sur Greensill actuellement en cours, les députés se penchant sur les détails de l’effondrement de l’entreprise ainsi que sur une réforme plus large des accords de lobbying britanniques. Le Premier ministre Boris Johnson a entre-temps ordonné un examen de l’influence de Greensill sur la politique de financement de la chaîne d’approvisionnement du gouvernement.