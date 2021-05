Des milliers de personnes participent à des rassemblements dans des villes irlandaises en solidarité avec la Palestine

Plusieurs milliers de personnes ont assisté samedi à une manifestation de soutien à la Palestine dans le centre-ville de Dublin, au milieu de la montée des tensions et de la violence à Gaza ces dernières semaines.

Un grand nombre de manifestants se sont rassemblés sur O’Connell Street, avant de marcher vers l’ambassade d’Israël sur Pembroke Road à Ballsbridge.

Au moment où la foule a atteint l’ambassade, elle était passée de centaines à des milliers de manifestants, dont beaucoup brandissaient des drapeaux palestiniens.

Si le port de masques faciaux était généralisé, les mesures de distanciation sociale étaient souvent impossibles compte tenu du nombre de personnes impliquées dans la manifestation.

Ihab Ijawi (54 ans), dont la famille a été forcée de quitter la Palestine, a déclaré qu’il était «très stressant» de regarder les informations sur les enfants et les familles «détruits» dans le conflit actuel.

Des manifestants devant l’ambassade. Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



M. Ijawi, qui est né dans un camp de réfugiés au Liban et vit en Irlande depuis près de 20 ans, s’est dit «préoccupé par chaque personne en Palestine».

«Les colons prennent les maisons des Palestiniens qui, en vertu de la loi des Nations Unies, ne devraient pas être autorisées et ne doivent pas l’être», a-t-il déclaré à l’europe-infos.fr.

«Je sais que le peuple irlandais est vraiment très favorable à la question palestinienne, car il est dans ce dossier depuis longtemps, 800 ans, donc il comprend», a-t-il dit.

Il y avait une petite présence de la Garda à la manifestation, qui a entendu des chants de «Palestine libre» de la foule et des appels à boycotter Israël.

Un certain nombre de DT de People Before Profit ont assisté à la marche, dont Bríd Smith et Richard Boyd Barrett, qui ont appelé à l’expulsion de l’ambassadeur d’Israël dans un discours prononcé lors de la manifestation.

M. Boyd Barrett a déclaré que la forte participation était une «énorme démonstration de soutien» pour la Palestine, et a montré que les Irlandais étaient «horrifiés par ce qu’Israël fait».

«Tout le monde porte ses masques, et les organisateurs se sont mis en quatre pour encourager les gens à porter leurs masques et à rester conformes», a-t-il déclaré plus tard au europe-infos.fr.

La manifestation fait son chemin à travers la ville. Photographie: Nick Bradshaw / The europe-infos.fr



Il était «compréhensible» que les gens voulaient protester, malgré les restrictions de Covid-19 sur les grands rassemblements. «Quand des enfants sont tués. . . Les sentiments des gens les submergent, alors je peux comprendre cela », a-t-il déclaré.

L’ambassade d’Israël n’était pas disponible pour commenter samedi.

Lors d’une audience du comité Oireachtas plus tôt cette semaine, Ophir Kariv, l’ambassadeur d’Israël en Irlande, a accusé certains politiciens irlandais de cracher de la «haine» envers l’État juif.

M. Kariv a déclaré à la commission qu’Israël était prêt à aller «jusqu’au bout» pour parvenir à un «accord final» pour mettre fin à son conflit avec les Palestiniens. Cependant, l’ambassadeur a déclaré que son pays continuerait à défendre ses citoyens pendant la vague actuelle d’effusion de sang entre Israël et les militants voisins de la bande de Gaza.

Des publications sur les réseaux sociaux ont montré d’autres manifestations importantes se déroulant à Belfast, Cork et Galway.

En réponse à l’escalade de la violence dans la région, le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney a tweeté samedi: «32 enfants tués depuis lundi à #Gaza par des tirs israéliens – soit environ 1/4 de tous les décès – Ce n’est pas acceptable! Israël a int. obligation légale de protéger les enfants dans les conflits & r de ne pas le faire! #Ireland parlera à nouveau avec force au CSNU demain. »

Les manifestants à Londres assistent à un rassemblement samedi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine. Photographie: Getty



Parallèlement, d’autres rassemblements de solidarité ont eu lieu dans différentes villes du monde. Dans le centre de Londres, des centaines de personnes ont défilé en solidarité avec le peuple palestinien au milieu du conflit en cours.

Les organisateurs ont déclaré qu’une «action immédiate» était nécessaire de la part du gouvernement britannique pour aider à mettre fin à la violence «brutale» contre le peuple palestinien.

Les manifestants sont arrivés à Hyde Park près de Marble Arch avant de marcher vers l’ambassade d’Israël, brandissant des banderoles et scandant.

Parmi ceux qui devraient prendre la parole lors de la manifestation figurent l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, Diane Abbott et Zarah Sultana.

La manifestation à Londres a été organisée par Palestine Solidarity Campaign, les Amis d’Al-Aqsa, le Forum palestinien en Grande-Bretagne, la Coalition Stop The War, la Campagne pour le désarmement nucléaire et l’Association musulmane de Grande-Bretagne.

Un porte-parole des organisateurs de cette manifestation a déclaré: «Il est vital que le gouvernement britannique prenne des mesures immédiates.

«Il doit cesser de permettre à la violence brutale d’Israël contre et à l’oppression du peuple palestinien de rester impunis.

«Le bombardement de Gaza qui tue des civils, y compris des enfants, est un crime de guerre.

«Le gouvernement britannique est complice de ces actes tant qu’il continue d’offrir un soutien militaire, diplomatique et financier à Israël.»

La police grecque a tiré des gaz lacrymogènes et des canons à eau samedi pour disperser des manifestants pro-palestiniens qui manifestaient à Athènes contre les attaques israéliennes contre Gaza.

Des centaines de personnes criant «Liberté en Palestine» et agitant des drapeaux palestiniens ont marché vers l’ambassade d’Israël, qui était bouclée par des bus de police.

La manifestation dans la capitale grecque fait suite à des manifestations similaires dans des villes du monde entier après des jours de conflit intense entre Israël et les militants palestiniens à Gaza.

Samedi, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Sydney et des centaines à Melbourne.

À Sydney, les manifestants se sont rassemblés à l’hôtel de ville pour défiler dans les rues, scandant des slogans tels que «Palestine libre et libre» et «Gaza libre et libre».

«Je vois un soulèvement», a déclaré un manifestant à Sydney, Walla Abu-Eid. «Je vois des gens qui ne vont plus se taire. Des gens qui en ont assez, des gens qui réagissent à l’oppression et à la violence en se défendant. »

À Melbourne, les manifestants se sont rassemblés à la Bibliothèque d’État de Victoria, puis ont marché vers le Parlement, beaucoup portant des affiches «Palestine libre».

Au moins 132 personnes ont été tuées à Gaza depuis lundi, dont 32 enfants et 21 femmes, ont indiqué des responsables médicaux palestiniens.

Huit personnes ont été tuées en Israël, dont six civils, dont deux enfants, ont indiqué les autorités israéliennes. – Rapports supplémentaires PA / Reuters