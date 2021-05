L’OMS fait monter la pression sur les fabricants de vaccins

L’Organisation mondiale de la santé a appelé lundi les fabricants de vaccins contre le coronavirus à reporter les livraisons de doses à COVAX alors que le mécanisme fait face à un déficit de 190 millions de doses d’ici la fin juin.

COVAX, l’installation destinée à assurer une distribution équitable des vaccins, n’a pas été en mesure d’accéder aux vaccins Oxford / AstraZeneca du Serum Institute of India – actuellement, le principal fournisseur de COVAX – car Delhi a bloqué les exportations de vaccins en raison de cas et décès de coronavirus.

Citant ce manque à gagner, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a évoqué Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, les appelant à avancer leurs livraisons. Quarante millions de doses du vaccin BioNTech / Pfizer ont été engagées dans COVAX pour la seconde moitié de 2021, tandis que Moderna a signé un accord pour 500 millions de doses, la plupart étant promises pour 2022.

Pendant ce temps, J&J est toujours en pourparlers avec COVAX pour fournir des doses au second semestre 2021, mais Tedros a averti que «cela n’a pas été finalisé et nous ne savons pas quand ils arriveront».

Il a également appelé les fabricants à «s’engager publiquement à aider tout pays qui souhaite partager ses vaccins avec COVAX à lever les barrières contractuelles en quelques jours et non en quelques mois». Ce commentaire fait référence au fait que la prise de doses à partir de pays entraîne directement des préoccupations concernant la responsabilité et le stockage qui doivent être surmontées.

Les fabricants devraient donner le droit de premier refus à COVAX sur toute dose supplémentaire et devraient également «conclure des accords avec des entreprises comme Teva, Incepta, Biolyse et d’autres qui sont disposées à utiliser leurs installations pour produire des vaccins COVID-19», a ajouté Tedros.

POLITICO a expliqué comment ces entreprises, ainsi que les pays nordiques bavarois, n’ont pas encore conclu d’accords avec de grands fabricants.