Source: Les États-Unis ont aidé à éviter l’invasion terrestre de Gaza par Israël, l’espoir qu’une montée du conflit pourrait se terminer bientôt

La situation reste imprévisible et si l’une ou l’autre des parties décide d’intensifier ses activités, tout effort visant à élaborer un cessez-le-feu durable pourrait échouer. Cela étant dit, l’administration Biden et d’autres cherchent déjà des moyens d’envoyer une aide humanitaire à Gaza, un territoire côtier densément peuplé de 2 millions d’habitants.

La «fin» peut venir par étapes, avec des pauses initiales d’échange de roquettes et de missiles pour permettre l’aide humanitaire, avant la fin définitive des violences, a déclaré la personne.

Lundi, le général de l’armée Mark Milley, président des chefs d’état-major des États-Unis, a exprimé un sentiment d’urgence lorsqu’il a averti que plus le conflit se prolongeait, plus il risquait de déstabiliser la région.

«Il n’est dans l’intérêt de personne de continuer à se battre», a déclaré Milley.

Lundi également, lors d’un appel avec Netanyahu, Biden a exprimé son «soutien» à un cessez-le-feu. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une demande, la simple mention de celle-ci dans la lecture publique de l’appel a signalé une impatience croissante des États-Unis.

Le calcul américain dès le départ a été conçu pour garder le conflit aussi court que possible. Mais, au milieu de conversations avec leurs homologues de la région, de hauts responsables de l’administration Biden ont déterminé que le meilleur moyen de resserrer le délai était de pousser Israël des coulisses, de ne pas demander publiquement un cessez-le-feu ou de soutenir une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Les responsables israéliens sont particulièrement sensibles aux directives des Nations Unies, dont les divers organes qu’Israël considère souvent comme désespérément partisans contre elle, a déclaré la personne familière avec la situation. Et les responsables américains ont reconnu qu’Israël, comme n’importe quel pays, devait répondre aux tirs de roquettes du Hamas, qui visaient des villes comme Jérusalem et Tel Aviv.

En empruntant la voie privée et en se rangeant du côté d’Israël au milieu des débats du Conseil de sécurité, les États-Unis ont tiré des accusations d’hypocrisie en matière de droits de l’homme. Mais les responsables américains ont décidé qu’ils prendraient le coup si cela signifiait que le conflit pouvait être plus court.

Au début, a déclaré la personne familière avec la situation, Israël semblait sur le point de lancer une invasion terrestre, une mesure qui aurait pu conduire à beaucoup plus d’effusion de sang et peut-être à un conflit plus long. L’influence américaine a été importante pour empêcher une opération au sol, a déclaré la personne.

Les États-Unis veulent éviter une répétition de 2014, lorsque le Hamas et Israël se sont battus pendant environ 50 jours, tuant plus de 2000 Palestiniens et 70 Israéliens. Un combat de 2012 entre les deux parties a duré huit jours, faisant plus de 160 Palestiniens et au moins six Israéliens morts.

Un des facteurs qui compliquent la tentative de mettre fin au conflit actuel est que le Hamas, dans ses discussions avec les parties qui tentent de mettre fin aux combats, a formulé des demandes liées à Jérusalem, une ville contestée. La personne familière avec la situation n’a pas détaillé ces demandes mais a déclaré qu’Israël ne les accepterait jamais.

Le Hamas n’est pas le seul groupe armé opérant dans la bande de Gaza. On craint que d’autres militants veuillent prolonger le dernier combat, a déclaré la personne familière avec la situation.

Les opérations israéliennes ont suscité de vives critiques ces derniers jours après que ses forces armées ont rasé un bâtiment abritant plusieurs bureaux de presse, dont celui de l’Associated Press. Israël – qui a averti les gens d’évacuer le bâtiment environ une heure avant de le frapper – a déclaré qu’il avait partagé des informations avec les États-Unis montrant que le Hamas avait basé certains de ses actifs dans cette installation.

La personne familière avec la situation a confirmé qu’Israël avait partagé des renseignements confidentiels avec l’Amérique sur le bâtiment, mais a refusé de le caractériser autrement que de dire que cela suggérait que la présence du Hamas était significative, y compris impliquant une activité opérationnelle. Les États-Unis ont dit à Israël qu’ils devraient partager plus d’informations publiquement sur ces renseignements.

Un porte-parole de l’ambassade d’Israël a refusé de faire des commentaires immédiats.

Le Hamas semble avoir de nombreuses roquettes à plus longue portée, ce qui suggère qu’il a augmenté son stock ces dernières années, a déclaré la personne. Mais son armement ne semble toujours pas aussi sophistiqué que celui de certains autres groupes de la région connus pour avoir des relations avec l’Iran. Ces groupes ont souvent des armes plus sophistiquées comme des drones à guidage de précision, par exemple, a déclaré la personne.

Cela suggère que le Hamas n’est toujours pas l’un des principaux mandataires de l’Iran et que Téhéran et le groupe armé se méfient l’un de l’autre. Le Hamas a des racines musulmanes sunnites et est fortement axé sur la politique intérieure palestinienne. L’Iran, dont le gouvernement est un ennemi avoué des États-Unis, est une nation à majorité musulmane chiite avec des intérêts et des mandataires dans toute la région.

Les États-Unis sont actuellement engagés dans des pourparlers indirects sur le nucléaire avec l’Iran. Certains républicains ont appelé Biden à abandonner ces pourparlers en raison des combats entre Israël et le Hamas, mais rien n’indique que les États-Unis s’éloignent de ces discussions à Vienne.