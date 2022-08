in

Apple limiterait les embauches l’année prochaine en réponse à une économie difficile. Selon les rumeurs, le géant de l’électronique grand public Apple s’apprête à ralentir le rythme des embauches et des investissements en 2023. Il rejoint ainsi d’autres Big Tech comme Facebook, Google et Microsoft qui ont pris les mêmes mesures, inquiets qu’une récession suit l’inflation que connaît en ce moment les États-Unis.

À l’instar des autres géants américains de la tech, Apple, semble lui aussi, craindre une potentielle récession économique qui touchera les États-Unis et l’Europe. C’est ce qu’affirme en tout cas des gens proches des dirigeants de l’entreprise. Plus précisément, cette décision est une stratégie adoptée pour mieux faire face aux périodes les plus incertaines. Bien qu’il ne soit pas sûr qu’elles arriveront réellement.

Le site Bloomberg a quand même précisé que cette « revue stratégique » n’affectera que certaines divisions de l’entreprise et en aucun cas elle ne modifiera pas le calendrier de lancement des nouveaux produits très attendus de la marque.

Apple limiterait les embauches l’année prochaine en réponse à une économie difficile. Plus de détails sur cette nouvelle qui a fuité, puis partagée au grand public par le site Bloomberg !

Apple Inc ralentira les investissements dans l’embauche et la gestion du personnel

L’entreprise internationale Apple Inc court se mettre à l’abri avant même que des problèmes quelconques ne puissent survenir. Le dernier géant de la Tech à se préparer aux difficultés économiques en approche, Apple va lui aussi réduire les embauches et les investissements dans certaines équipes spécifiques en 2023 et au-delà si les moments difficiles persistent.

Le site Bloomberg annonce que le géant Apple est décidé à prendre cette disposition, malgré la série de lancements assez importants prévu cette année et l’année prochaine, comme celui de son casque de réalité mixte par exemple. Un produit Apple qui pourrait faire bousculer le marché de la réalité virtuelle et la réalité augmentée, annonce les experts dans le domaine.

Au contraire, pour Apple, cette stratégie serait la plus sûre pour justement faire en sorte que l’entreprise ne connaisse pas de problèmes financiers et donc pouvoir tenir ses engagements vis-à-vis des consommateurs.

Les investissements d’Apple touchés par cette décision ?

Concernant les investissements futurs d’Apple Inc, Mark Gurman de Bloomberg souligne qu’Apple alloue chaque année de l’argent entre les principales divisions pour les dépenses de R&D, de ressources et d’embauche et continuera toujours de le faire l’année prochaine.

Seulement, en réponse à une économie difficile, l’entreprise n’aura pas le choix que d’accorder à certaines divisions un budget inférieur aux prévisions.

Et pour d’autres divisions, Apple Inc compte même stopper les recrutements, si normalement ils embauchent 5 à 10 % de salariés supplémentaires chaque année. Toujours selon Mark Gurman de Bloomberg, les employés qui partent ne seront pas non plus remplacés.

Toutefois, alors qu’elle se prépare à limiter ses dépenses dans certains domaines, ceux du recrutement et de la R&D notamment, la société Apple prévoit cependant d’augmenter son budget de rémunération à l’échelle de l’entreprise cette année 2022. Cela dit, à ce sujet, la société n’a pas vraiment le choix vu que le marché du travail est encore très tendu en ce moment aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple prend des mesures similaires

Bien qu’il soit étonnant de voir une entreprise aussi rentable qu’Apple prendre la décision de ralentir ses dépenses, ce n’est pourtant pas la première fois que celle-ci a pris des mesures similaires.

En effet, début 2019 par exemple, avant la pandémie de Covid-19, l’entreprise a réduit ses embauches après des ventes d’iPhone décevantes en Chine. Et pas plus tard qu’en avril, elle a également diminué l’embauche de certains postes dans les magasins de détail Apple, toujours à cause de ventes décevantes.

En revanche, il est quand même assez étonnant de voir toutes les grandes entreprises technologiques ne parler que de réduction des effectifs ou de ralentissement des embauches. C’est la preuve que l’économie mondiale connait des difficultés et que les grandes entreprises ne sont pas épargnées. Meta Platforms, Inc, la société mère de Facebook, projette par exemple de réduire drastiquement ses dépenses en 2023, notamment en recrutant 30% d’ingénieurs en moins.

Les actions de la société qui chutent après les révélations de Bloomberg

Après que Bloomberg ait révélé cette nouvelle retentissante, les actions de la société ont brusquement chuté de 2,1% à 147,07$, marquant la plus forte baisse en près de trois semaines.

Dans l’ensemble, les actions de la société Apple ont chuté de 17 % sur l’année. Notez cependant qu’elle n’est pas la seule dans cette situation. Des géants comme Meta, Microsoft ou encore Alphabet ont également vu la valeur de leurs actions chuter sur l’année. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces autres géants de la technologie cités précédemment ont également choisi de ralentir les embauches et de préserver le budget.

Seulement à différence de certaines entreprises telles que Microsoft ou encore Tesla, Apple Inc ne prévoit pas de supprimer des emplois pour mieux faire face aux difficultés à venir.

Dans la liste des entreprises en difficulté s’affiche aussi Netflix. Le service de streaming devrait annoncer une forte baisse du nombre d’abonnés prochainement. Et pour cause, les consommateurs réduiraient leurs dépenses discrétionnaires (dépenses qui sont effectuées pour répondre à des désirs plutôt qu’à des besoins) en réponse à la difficulté économique que connait aujourd’hui l’Europe et les États-Unis principalement.

La marque à la pomme qui prépare des tas de nouveautés

Dans le même temps, Apple a déjà annoncé sortir cette année de nombreuses nouveautés. En plus du casque de réalité mixte, la marque à la pomme nous présentera aussi quatre nouveaux modèles d’iPhone, trois nouveaux modèles d’Apple Watch, des ordinateurs de bureau et portables Mac.

Dans la liste des nouveautés qui sortent cette année s’ajoute aussi un décodeur Apple TV mis à jour, un nouveau haut-parleur HomePod, un iPad plus grand, de nouveaux contenus pour son service de streaming Apple TV et bien d’autres encore.

Pour arriver à proposer autant de nouveautés cette année, il a fallu à Apple consacrer environ 22 milliards de dollars à la R&D au cours de l’exercice 2021.

Les géants de la Tech connaîtront un problème de main d’œuvre sur le long terme

Si elles sont confrontées à un sureffectif aujourd’hui, ce qui peut légitimer cette décision de ralentir les embauches, le problème à plus long terme pour les grandes technologies sera de trouver suffisamment d’employés possédant suffisamment de compétences pour soutenir leurs plans de croissance. C’est du moins l’avis de Brad Smith, président de Microsoft, qui a souligné le déséquilibre croissant entre l’offre et la demande de travail.

Cet écart est dû au déclin démographique aux États-Unis qui réduit d’année en année le nombre de personnes entrant sur le marché du travail. Cela implique, d’une part, la nécessité pour les entreprises de payer des salaires plus élevés pour sécuriser des ressources rares, mais d’autre part, cela augmente l’âge moyen des employés, rendant les investissements dans la formation plus nécessaires que jamais.

Auteur Antonio Rodriguez, Editeur et Directeur de Clever Technologies