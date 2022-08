Monkeypox ou Qu’est ce que la Variole du Singe : Incubation, Symptômes, Transmission

Maths de Balance, 65 Pièces Apprentissage des mathématiques Jeu Monkey Math, Jouet Mathématique, Singe Jeu Match Math Balancing échelle Jouet éducatif Mathematic Outil Jouet éducatif

【Math Game】Ce jeu vous apprend à compter et à acquérir des compétences en mathématiques, ainsi qu’à promouvoir la création de liens en stimulant des jeux mathématiques à plusieurs niveaux. 【Grand Matériel】 Fait de matière plastique de qualité supérieure, ce qui est sûr et non toxique, adapté aux enfants à jouer. 【Facile à Utiliser】 Accrocher le numéro sur hands.If vos sommes du singe ajouter correctement, les bras du singe équilibrera et il va regarder droit devant. 【Laisse le bébé commencer le cerveau 】Vous pouvez également utiliser cet ensemble de jouets pour apprendre différentes couleurs et formes. Jouets éducatifs pour bébés qui permettent au bébé de développer son cerveau en jouant. 【Joli design】La conception mignonne de singe, les couleurs vives, attirent l'attention de votre bébé.Faciles à assembler et à apprendre, les enfants et les familles peuvent commencer immédiatement à jouer à des jeux et promouvoir les interactions parents-enfants.