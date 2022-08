Qu’est ce que le taux d’usure quand on parle de crédit

Pictionary Air, jeu de société et de dessin dans les airs, avec résultat à l'écran, version française, GJG13

DESSINEZ DANS LES AIRS ET VISUALISEZ SUR L'ÉCRAN grâce à la version high-tech délirante du célèbre jeu. Téléchargez l'appli et orientez la caméra vers le joueur pour qu'il apparaisse avec son dessin INTERAGISSEZ AVEC LE DESSIN. Tenez un ballon, dessinez un chapeau sur votre tête et faites preuve de créativité pour faire deviner la réponse. Immortalisez ces moments en les enregistrant dans l'appli COMPREND UN STYLO LUMINEUX, 112 CARTES DE JEU RECTO VERSO, une boîte à cartes et les règles du jeu. Les dessins peuvent être projetés sur votre TV via Apple TV, Chromecast ou les applis similaires LE JEU FAMILIAL idéal pour les soirées jeux. Adaptez le temps de jeu aux jeunes joueurs via l'appli. Dès 8 ans, ils peuvent développer leur imagination et leurs capacités motrices au sein d'une équipe LE CADEAU PARFAIT à partir de 8 ans. Fous rires garantis pour tous les joueurs, qu'ils dessinent, devinent ou assistent à la partie. Le suivi des scores via l'application facilite le jeu