Crypto, un vent de panique et une controverse dans cet ecosystème si particulier. Un mixeur de crypto monnaies est sérieusement remis en question par les autorités américaines, il s’agit du Tornado Cash, et cela fait grand bruit.

Tornado Cash, la controverse, et comment cela affecte l’écosystème crypto ? Le 18 août dernier, le développeur d’une application sur Ethereum a été arrêté à Amsterdam, au Pays-Bas par les services d’investigation financiers néerlandais.

L’application connue sous le nom de Tornado Cash permettait à ces utilisateurs d’anonymiser certaines transactions sur la blockchain Ethereum afin de garantir davantage d’anonymat et de vie privée. Pourtant, l’homme derrière le code de cette application est soupçonné d’avoir participé à la dissimulation de flux financiers et criminels et aussi d’avoir facilité le blanchiment d’argent en mélangeant les cryptomonnaies grâce à son invention.

Dans la foulée de cette arrestation, un vent de panique et de colère a soufflé sur l’écosystème crypto. Et pour cause, comme le mixeur de cryptos Tornado Cash est placé sous liste noire de l’office of foreign assets control (OFAC), il est désormais répréhensible de l’utiliser pour une bonne partie des utilisateurs dans le monde entier.

À travers la blacklist de l’adresse de smart contracts de Tornado Cash, de celle de son wallet dédié aux dons et son adresse bitcoin, l’OFAC vient de faire de Tornado Cash le deuxième mixeur de cryptomonnaies banni des États-Unis après Blender.io il y a quelques mois.

Tornado Cash, la controverse, et comment cela affecte l’écosystème crypto ? Découvrez dans cet article tout ce qu’il y a à savoir sur cette affaire qui a agité l’écosystème Web3 durant l’été 2022, faisant tanguer les principes de la décentralisation et de la traçabilité des cryptomonnaies.

Qu’est-ce que Tornado Cash d’abord ?

Petit rappel de circonstance, Ethereum étant une blockchain ouverte et transparente, tous les comptes et transactions Ethereum le sont également. Il est donc relativement compliqué, voire impossible nativement de rendre anonymes les transactions Ethereum d’une adresse. Sur Ethereum, l’adresse de tout un chacun peut donc être analysée ainsi que son activité sur le réseau.

C’est pour remédier à ce problème de transparence qu’intervient le mixeur Tornado Cash. En effet, si certaines cryptomonnaies sont conçues nativement pour garantir l’anonymisation des transactions ce n’est, on le rappel, pas le cas sur Ethereum ni sur Bitcoin. Pour le cas de ces deux technologies, on dit alors que les transactions sont pseudonymes et non pas anonymes.

Pour revenir à Tornado Cash, il s’agit tout simplement d’un mélangeur de crypto-monnaie décentralisé et open source. Les mélangeurs sont conçus pour masquer l’historique des transactions des utilisateurs, augmentant la confidentialité sur ce qui est normalement une blockchain ouverte et transparente.

Tornado Cash a vu le jour en août 2019 sur la blockchain Ethereum et s’est rapidement imposé comme un outil incontournable pour résoudre le problème de transparence que connait la technologie Ethereum.

Comment fonctionne le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash ?

Supposons que vous envoyez un Ethereum à un service de mixage, Tornado Cash par exemple. Votre Ethereum sera ensuite mélangé avec d’autres Ethereum dans un pool privé, peer-to-peer (P2P) et redistribué de manière anonyme. Vous recevez sur votre portefeuille un Ethereum différent, envoyé depuis une nouvelle adresse. C’est de cette manière que la connexion entre l’expéditeur et le destinataire d’origine est interrompue, rendant la transaction totalement anonyme.

Lors de votre dépôt d’Ethereum avec Tornado Cash, les fonds sont envoyés dans un smart contract (un code informatique qui simplifie l’exécution de certaines ententes contractuelles en éliminant le besoin de passer par un intermédiaire) et sont mélangés aux fonds d’autres utilisateurs. Evidemment, plus le nombre d’utilisateurs est important et plus il sera difficile de remonter sur les détenteurs originels des fonds.

Mais ce n’est pas tout ! Une seconde couche d’anonymat est ajoutée lors du retrait grâce aux zk-SNARKs, une technologie qui permet globalement de prouver une information sans la donner ou la divulguer.

Tornado Cash aurait blanchi plus de 7 milliards de dollars en cryptomonnaies

Selon un document publié par le Service d’information et d’enquête fiscale (FIOD), un des développeurs de Tornado Cash a été mis en état d’arrestation le 10 août.

L’homme de 29 ans, dont l’identité n’a pas été divulguée pour des raisons liées à l’enquête, est soupçonné d’avoir participé au blanchiment d’argent d’un montant de 7 milliards de dollars en cryptomonnaies grâce à son application Tornado Cash depuis la création de celle-ci en 2019.

L’enquête menée par FIOD a notamment révélé que le groupe de piratage Lazarus lié à la Corée du Nord, auteur de nombreuses cyberattaques ayant ciblé plusieurs banques et entreprises dans le monde, a utilisé cette application pour blanchir durant plusieurs années jusqu’à 620 millions de dollars.

« Le mixeur Tornado Cash n’impose pas de contrôles efficaces conçus qui permettraient d’empêcher le blanchiment par les cyberacteurs malveillants », a déclaré le sous-secrétaire du Département du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier dans un communiqué.

Mais dans cette affaire, il n’y a pas que les développeurs qui sont tenus responsables responsable de blanchiment, le mixeur de cryptomonnaies qui n’est ni une personne ni une entreprise l’est aussi.

C’est la raison pour laquelle Tornado Cash a fait l’objet d’un ban par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) américain. Une décision qui n’a pas du tout plu à tout l’écosystème crypto, jugeant que l’OFAC a outrepassé son autorité légale.

Le trésor américain qui blackliste le mixeur de cryptomonnaies Tornado Cash

L’autre problème avec la plateforme est que son utilisation illicite tend à augmenter d’année en année. Et pour preuve, d’après une étude de Chainalysis, une société américaine d’analyse de blockchain dont le siège est à New York, la part d’illicéité dans Tornado Cash serait de 23 % en 2022, contre 12 % en 2021. Pour les autorités américaines, cela justifie amplement la mise en liste noire de la plateforme.

Ce qui devait arriver arriva ! Coup de tonnerre pour tout l’écosystème crypto, le 8 août dernier, le service dit de « mixage » de cryptomonnaies Tornado Cash est donc finalement placé sous liste noire de l’office of foreign assets control (OFAC), une autorité américaine de régulation.

Dans le même temps, on apprend aussi que CIRCLE, l’entreprise à l’origine du stablecoin USD Coin (USDC) a annoncé avoir gelé les adresses USDC liées à la plateforme Tornado Cash. C’est ainsi que 75 000 USDC ont été réduits à néant. À contre-courant, la société Tether Limited qui émet la crypto-monnaie de type stablecoin Tether, a affirmé ne pas geler d’USDT sans décision officielle de la justice américaine.

Sévèrement contestée par communauté des crypto-monnaies, cette mise en liste noire de la plateforme empêchera de nombreux utilisateurs de cryptomonnaies dans le monde de profiter de l’anonymat qu’elle conférait. Elle a aussi provoqué le gelé d’environ 362 millions de dollars en cryptomonnaies, des fonds qui risquent de ne jamais retrouver leur propriétaire légitime.

Le code source de Tornado Cash supprimé de GitHub

Quelques heures après l’annonce de la mise en liste noire de la plateforme, l’écosystème Web3 découvre également avec stupeur la disparition du code source de Tornado Cash de GitHub, une plateforme qui permet, entre autres, de partager du code open source.

Et là, l’incompréhension est totale pour tout l’écosystème crypto ! Les sanctions de Trésor américain visaient spécifiquement la plateforme Tornado Cash, parce que le mixeur aurait été utilisé durant plusieurs années pour blanchir de l’argent. C’est une décision que tout le monde peut au final comprendre, malgré que ses lourdes conséquences qui vont faire tanguer les principes de la décentralisation et de la traçabilité des cryptomonnaies. « Mais pourquoi avoir touché au code Open Source ? », se demandent de nombreux acteurs dans le crypto.

Un code source n’est pourtant qu’un bout de code. Il peut certes être réutilisé à l’infini et par tout le monde, mais n’est en soi qu’une architecture, qui n’est ni bonne ni mauvaise. En restreindre l’accès reviendrait donc à tout simplement supprimer une documentation qui n’a en soi rien d’illégal.

En ce sens, certaines personnes considèrent la publication du code comme relevant de la liberté d’expression. Cela implique aussi que sa suppression par le gouvernement américain pourrait être interprété comme la violation de la liberté d’expression. Ainsi, une bataille juridique légale pour la republication du code source de Tornado Cash pourrait donc se jouer dans les mois avenir, pensent certains experts.

L’OFAC a-t-elle outrepassé son autorité légale ?

Rappelons que ce n’est pas la première fois que les autorités américaines sanctionnent des plateformes de cryptomonnaies. C’est plutôt l’ajout du protocole Tornado Cash, qui n’est qu’un simple outil, à la liste des sanctions qui choquent la communauté des crypto-monnaies.

Omid Malekan, professeur auxiliaire à la Columbia Business School spécialiste des cryptomonnaies et de la blockchain trouve la mesure prise par le gouvernement américain bien drastique, sans omettre aucun jugement. « En sanctionnant un protocole open source décentralisé, le gouvernement criminalise l’acte de rechercher la confidentialité financière », a-t-il aussi déclaré.

Coin Center, un organisme à but non lucratif axé sur les problèmes de politique auxquels sont confrontées les crypto-monnaies, fait partie des acteurs majeurs de la cryptomonnaies à avoir condamné les décisions prononcées par le gouvernement américain à l’encontre de Tornado Cash.

« Nous pensons que l’OFAC a outrepassé son autorité légale en ajoutant certaines adresses de contrats intelligents Tornado Cash à la liste noire, que cette action viole potentiellement les droits constitutionnels liés à une procédure régulière et à la liberté d’expression », a-t-il déclaré.

Seth For Privacy, un défenseur de la vie privée très connue aux Etats-Unis, lui, s’inquiète surtout de ce qui va arriver aux utilisateurs du service Tornado Cash par la suite. Il appréhende surtout que le gouvernement américain n’en restera pas là et va peut-être engager des poursuites pénales à l’encontre de toutes les personnes ou organisations dont les fonds ont interagi avec Tornado Cash.

Auteur Antonio Rodriguez Editeur et Directeur de Clever Technologies