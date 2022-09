Bien-être animal: les efforts des grandes enseignes

Le bien-être animal se définit comme la qualité des conditions dans lesquelles la bête vit de sa naissance jusqu’à sa mort.

Il se traduit aussi par le niveau de confort ressenti par l’animal dans son habitat au cours de son existence. Partant de ce concept, plusieurs groupes d’individus font du bien-être animal, une priorité absolue.

Parmi ces groupes figurent les grandes enseignes. Ainsi, quels sont les efforts entrepris par ces entreprises pour que ce monde devienne vivable pour les animaux ?

Les 5 principes de base pour le confort des animaux

Il existe cinq paramètres pour évaluer le niveau du bien-être animal, selon le code wallon, devenu universel en 1996.

L’absence de peur ou de détresse

L’animal est constamment paisible. Il est à l’aise dans son foyer et s’entend avec ses co-habitants. Ses moments de stress ou de rage se comptent des doigts de la main.

Liberté d’expression de ses comportements naturels

L’animal peut librement extérioriser ses pulsions. Cela sans peur de se faire réprimander par son maître. En outre, son habitat doit correspondre à son besoin et favorise la liberté de ses mouvements et gestes.

Absence de douleurs ou de blessures

Pour développer son bien-être, l’animal ne doit souffrir d’aucune séquelle ou lésion corporelle et psychologique. La boule de poil nécessite des soins médicaux, une prévention adéquate et un diagnostic rapide.

Être à l’abri de l’inconfort

Bien que l’animal dispose d’un territoire vaste, il a besoin d’un petit habitat à lui. Ce domaine lui servira de lieu de repos après ses diverses activités. Le domaine doit être d’une dimension moyenne afin que l’animal puisse se relaxer largement.

Ne pas souffrir de la faim ou de la soif

La créature bénéficie quotidiennement d’une alimentation saine. La nourriture correspond parfaitement à son âge, à son sexe et à sa corpulence. Cette dernière contribue largement à la croissance de l’animal et au développement de ses facultés psychomotrices.

Les diverses actions pour promouvoir le confort animal

Grâce à leur influence, les enseignes ont fait fort pour sensibiliser les gens à la protection des animaux :

Traiter l’animal comme un membre de la famille

Pour que l’animal puisse se sentir à l’aise auprès de ses congénères ou de l’être humain, il faudrait lui faire ressentir qu’il est bien à sa place. Régulièrement, il faut lui donner des attentions comme des caresses. On peut aussi lui parler ou lui dire des mots tendres. Par ailleurs, il faut veiller à sa santé et le protéger des différentes agressions externes. Ceux-ci contribuent au développement de son bien-être animal.

Combattre la surconsommation

Plus notre consommation augmente, plus nous menaçons l’existence animalière. Ces êtres sont sacrifiés afin de satisfaire nos besoins et extravagances. En plus de leur servir de la nourriture, les animaux sont utilisés à des fins de coquetteries.

Comme c’est le cas de plusieurs accessoires de mode qui sont spécialement conçus pour les félins. Préserver le confort émotionnel de l’animal revient alors à réduire la demande, et par la même occasion la consommation.

Éradiquer le marché noir

Combattre la vente illicite d’animaux ou d’extraits animaliers est l’un des farouches combats des grandes enseignes. Dans ce contexte, ces entreprises lancent une chasse à l’homme contre les braconniers. Elles dénoncent également les réseaux qui favorisent le trafic illégal d’animaux et qui nuisent au bien-être animal.

Le top des enseignes militant pour le bonheur des animaux

En début d’années 2020, voici la liste exhaustive des enseignes qui milite pour le bien-être animal. La plupart d’entre elles sont des entreprises de mode et s’engagent à manufacturer des produits n’ayant aucun impact sur les animaux:

Stella McCartney

Stella McCartney est une entreprise à vocation éco-responsable. Ses produits sont durables et ne contiennent aucun soupçon de composant animalier. Depuis plusieurs années, elle a coupé le pont avec plusieurs sociétés, et même des pays d’Asie qui exigent le test de ses composants cosmétiques sur des animaux.

Pour préserver l’environnement et celui du bien-être animal, la marque a banni les matériaux toxiques pouvant nuire à l’environnement, notamment les composés perfluorés (PFC), le chlorure de polyvinyle (PVC) ou les colorants azoïques.

Animal Hearted Apparel

Animal Hearted Apparel est une entreprise qui confectionne des accessoires avec des motifs ressemblant à des animaux. Pour favoriser le bien-être animal, cette enseigne s’est gardée d’utiliser des extraits animaliers comme matériaux. D’ailleurs, elle verse 25 % de ses recettes mensuelles dans un refuge ou une organisation pour animaux à but non lucratif.

Icebreaker

Fondée en Nouvelle-Zélande, Icebreaker est connue pour la production de laine mérinos. Pour procurer du bien-être animal à ses moutons, l’enseigne a aménagé un vaste territoire ou ses ovins peuvent largement étaler leurs comportements naturels. Par ailleurs, aucun de ces animaux n’est blessé lors de la collecte de la laine. De même qu’ils sont amplement approvisionnés en nourriture et reçoivent les traitements médicaux les plus optimaux.

For The Love of Animals (FTLA)

Il s’agit d’une ligne de vêtements écologiques. Ses activités consistent à protéger les animaux et à préserver leurs habitas. Elle n’hésite pas à faire des dons dans les actions de sauvetage d’animaux. La marque soutient aussi le reboisement dans les pays tropicaux et dont les forêts commencent à se faire rares.