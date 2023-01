Comment protéger les travailleurs isolés ?

Travailler seul peut souvent être une tâche risquée et dangereuse. Les personnes qui travaillent seules peuvent souvent être confrontées à des conditions de travail dangereuses, à un manque de communication avec leurs superviseurs ou leurs collègues et à d’autres problèmes pouvant entraîner des préjudices.

Il est important que les employeurs veillent à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger leurs travailleurs isolés.

Cet article fournira un aperçu des meilleures pratiques pour assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs isolés dans n’importe quel contexte d’entreprise.

Il couvrira des sujets tels que la façon d’évaluer les risques, la sélection des équipements de sécurité appropriés et la formation des employés sur la façon de réduire les risques lorsqu’ils travaillent seuls.

Qui sont les travailleurs isolés ?

Les travailleurs isolés sont des personnes qui travaillent seules, sans surveillance étroite, isolées des autres travailleurs. Les travailleurs agricoles, les vendeurs, les infirmières, les gouvernantes d’hôtel, les travailleurs sociaux, les professionnels de l’éducation, les travailleurs du transport et les agents immobiliers sont quelques exemples de personnels qui travaillent généralement seules.

En raison de la façon dont ils exercent leurs activités, les travailleurs isolés peuvent être exposés à différentes situations qui mettent leur sécurité en danger, d’autant plus que personne ne s’occupera d’eux en cas d’urgence.

Par exemple, en fonction des conditions de l’environnement de travail, les ouvriers du bâtiment travaillant en hauteur et les employés d’auberge peuvent être victimes de chutes, de glissades et de trébuchements, tandis que les agents immobiliers, les infirmières et le personnel de nettoyage peuvent être confrontés à d’autres menaces telles que le vol, les agressions physiques ou les agressions sexuelles.

Assurer la sécurité de vos travailleurs isolés

Identifier les dangers

Travailler seul peut être risqué lorsque les employés travaillent dans des espaces isolés et non supervisés. Si les dangers comprennent les conditions environnementales, les actes de violence ou les conditions de santé des travailleurs, sachez qu’ils ne sont pas toujours visibles. En fonction de l’activité professionnelle, essayez de définir toutes les situations qui peuvent mettre vos employés en danger pendant la journée de travail.

Les employeurs doivent procéder à des évaluations fréquentes des risques et s’assurer que le lieu de travail est à l’abri des risques potentiels. Cela inclut de s’assurer que tous les protocoles de sécurité sont correctement suivis et de vérifier régulièrement le bon fonctionnement de l’équipement.

Équiper les travailleurs isolés de dispositifs DATI

Pour assurer leur sécurité, les employeurs doivent équiper les travailleurs isolés d’appareils conçus pour leur apporter l’aide dont ils ont besoin en cas d’urgence.

Les dispositifs DATI sécurité sont devenus de plus en plus populaires parmi les entreprises qui cherchent à protéger leurs employés. Ces appareils portables déclenchent une alarme instantanée en cas de situation d’urgence.

Ils permettent également aux employés d’être joignable et de contacter plusieurs personnes à la fois en cas d’accident ou d’incident, ce qui signifie que l’aide peut être rapidement envoyée si nécessaire.

Les appareils DATI comportent également des boutons de panique qui permettent aux employés de demander de l’aide directement à partir de l’appareil lui-même.

Former correctement les employés

Outre la formation des employés sur la manière d’utiliser les machines, les équipements ou les gestes de premiers secours, il est crucial qu’ils soient formés sur les dangers potentiels auxquels ils peuvent être confrontés en travaillant et sur les protocoles à suivre dans différentes situations dangereuses. De cette manière, les employés se sentiront mieux préparés à faire face à toute situation rapidement.

Superviser les employés dans la mesure du possible

Une autre mesure pour protéger les employés qui travaillent seuls est d’assurer un certain niveau de supervision en envoyant les employés avec un collègue ou en organisant des routines de supervision pour observer les personnes qui travaillent en isolement.

Pour conclure sur la protection des travailleurs isolés

La protection des travailleurs isolés est une préoccupation de longue date pour les gouvernements et les employeurs.

Travailler seul peut être dangereux, car les employés risquent d’être exposés à des environnements dangereux ou à des situations où l’aide est éloignée.

Pour assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs isolés, il est important de mettre en place des garanties qui les protègent contre les préjudices.

Cela comprend la formation appropriée sur la façon de réagir en cas d’urgence, l’équipement des employés avec des équipements connectés de protection du travailleur isolé comme une application PTI, l’évaluation régulière de l’environnement de travail et la mise en place de systèmes de communication efficaces entre la direction et les membres du personnel.